Sporný tendr na přestavbu kasáren v Hradci. Neúspěšné firmy se obrátí na ÚOHS

Petr Záleský
  15:49
Graduje spor významných stavebních společností s Hradcem Králové. Firmy Stako a Smola HK se obrátí na antimonopolní úřad kvůli stavbě nového náměstí v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren.

Stavba náměstí je nejen velmi drahá, ale celý projekt se nejspíš opozdí, rozdělil i hradeckou koalici a město bude s největší pravděpodobností mít co vysvětlovat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Komise totiž v říjnu v tendru vybrala nabídku znějící na 138 milionů korun a naopak nechala ležet kalkulaci na 92 milionů korun, tedy o celých 46 milionů levnější.

Rada města tento týden odmítla námitku levnější společnosti Stako a Smola HK proti výběru Gardenline a BAK stavební společnost. Sdružení hradeckých firem nyní hodlá dodržet své varování, že pokud námitka neuspěje, obrátí se na antimonopolní úřad.

V hradeckých Gayerových kasárnech zatím parkují auta.
Mezi Gayerovými a Vrbenského kasárny vznikne prostor pro volný čas.
Hradecká radnice plánuje vybudovat mezi kasárny nové náměstí.
Revitalizace veřejného prostranství v areálu Vrbenského a Gayerových kasáren v Hradci Králové
21 fotografií

V takovém případě by se stavba náměstí mohla nejen zdržet až o několik měsíců, ale nastaly by i nepříjemnosti kvůli možnému prodlužování přislíbené dotace z programu IROP ve výši téměř 32 milionů korun.

Sprostá lež, ohradil se náměstek

“Podnět jsme dosud neodeslali, zatím jsme totiž neobdrželi oficiální právní zdůvodnění odmítnutí naší námitky. Pokud tam však nebude něco převratného, určitě to jde na ÚOHS. Výběr byl nezákonný a navíc za podivných okolností,“ řekl jednatel firmy Stako Petr Kulda.

Kulda svým vyjádřením naráží i na údajný střet zájmů, kterého se měl kvůli svým podnikatelským aktivitám dopustit člen komise a náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje města Lukáš Řádek (TOP 09).

Není tajemstvím, že hradecké společnosti Stako a Smola HK patří k základním pilířům spolku Jsme votroci - ne otroci, který se velmi ostře vymezuje proti dokumentu města s názvem Zásady pro spolupráci s investory. Takzvané kontribuce srovnávají s výpalným a daří se jim organizovat velmi silný odpor.

Hradecká radnice plánuje vybudovat mezi kasárny nové náměstí.

Lukáš Řádek však naprosto striktně odmítá hypotézy, že výběr komise souvisí s jakoukoli formou odvety.

„Jedná se o právní spor, nikoli politické rozhodování. Rada města potvrdila stanovisko odborných útvarů a dospěla k závěru, že postup města byl v souladu se zákonem. Námitka byla odmítnuta jako nedůvodná,“ shrnul náměstek.

Ostře se vyjádřil i ke svému údajnému střetu zájmů: „Je to lživé a vyvrácené. Sprostá lež.“

Spor o zásadách spolupráce s investory se v Hradci vyostřuje, ODS je proti

Lukáš Řádek dál případ nechtěl komentovat, protože zadávací řízení ještě není ukončené a město by se mohlo dostat do střetu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

„Řekl jsem maximum toho, co nám zákon umožňuje, konzultoval jsem to i s právníky a zašel jsem na samotnou hranu. Stěžovatel zaslal zastupitelům pouťovým způsobem svůj pohled na věc, my se však k podobnému kroku rozhodně snižovat nebudeme a nebudeme to dál komentovat.“

Jaké bude zdržení?

Známé je však nejen značné cenové rozpětí 46 milionů korun mezi nabídkou firem, ale také důvody, proč komise upřednostnila podstatně dražší kalkulaci.

O vítězi rozhodlo kritérium zkušeností stavbyvedoucího. Přestože nabídková cena měla váhu 60 procent a zkušenosti jen 40 procent, společnosti Stako a Smola HK neuspěly, i když tvrdí, že zkušenosti stavbyvedoucích doložily.

„Jednoznačně nesouhlasíme s interpretací, že stavbyvedoucí neměl zkušenosti. Naopak tvrdíme, že splnil všechna hodnoticí kritéria a na hodnoticí body jsme měli plné právo,“ zdůraznil Petr Kulda.

Revitalizace veřejného prostranství v areálu Vrbenského a Gayerových kasáren v Hradci Králové

Pro zajímavost komise přidělila vítěznému sdružení 80,04 bodu, Sdružení Stako a Smola HK dostalo 60 bodů a na třetím místě skončila s 39,78 bodu společnost Aquasys, která nabídla cenu 139 milionů korun bez daně. Předpokládaná cena díla před soutěží byla 131 milionů korun.

I v koalici je neklid

Vedení města se domnívalo, že proměna nynějšího nevzhledného parkoviště v areálu Gayerových kasáren začne již příští rok v předjaří a hotovo bude v roce 2027.

Jenže šetření antimonopolního úřadu by s jistotou znamenalo zdržení. Jsou i obavy o evropskou dotaci kolem 32 milionů korun.

„Tyto dotace fungují na principu milníků, které jsou nahlášené. Pokud vznikne vnější faktor, který jsme nemohli ovlivnit, je možné jednat o prodloužení,“ nastínil možné řešení Lukáš Řádek.

Zatímco s kritikou opozice vedení města počítá víceméně automaticky, neklid lze vysledovat i v koalici.

„Nedává smysl, abychom zaplatili tolik peněz jen za vydláždění toho prostoru a zlikvidovali parkování, když ani nemáme peníze na opravu přilehlých budov. Celý projekt rekonstrukce parteru Gayerových kasáren je z mého pohledu nadbytečný. Osobně bych celou tu akci nejradši ukončil a šel od toho,“ řekl například radní Martin Soukup (ODS).

