Co jsme to schválili, diví se zastupitelé tendru na fotbalový stadion

Chceme nový stadion, zdůrazňovali v pondělí večer na městském zastupitelstvu v Hradci Králové politici napříč stranami.

Jediný rozdíl byl v tom, že zatímco koalice chtěla na místě protlačit dokument s řadou chyb, o nichž zcela jistě věděla, opoziční zastupitelé usilovali o odklad hlasování, než se vady podaří odstranit.



Narychlo sepsaný seznam oprav alespoň těch nejzásadnějších chyb sice koalice jen pár hodin před hlasováním schválila na radě města, avšak podklady úředníci zapomněli rozeslat zastupitelům. Ti si tak finální verzi přečetli až z projekčního plátna. A až poté, co sami upozornili na to, že mají hlasovat o materiálu, který dosud neviděli.

„Chci vás upozornit, že materiál nemám k dispozici. Hlasujeme o příloze, která neexistuje. Nemám ji v e-mailu, nemám ji v oficiální aplikaci a nevím, v jaké formě to tam bude donahráno,“ opřel se do vedení města opoziční zastupitel Pavel Bulíček (Piráti), když se na obrazovce napoprvé objevila ještě stará verze dokumentu.

„Toto je stará verze a my potřebujeme změny v zadávacích podmínkách. Potřebujeme promítnout to, co jsme dohodli na radě,“ napomenul úředníky i radní Jiří Langer (ANO), který přiznal, že jde o „fatální chybu“.

„Nechcete si dát deset minut pauzu, abyste u zakázky za tři čtvrtě miliardy dali alespoň zásadní podklady dokupy a promítli nám je? Toto už hraničí s trapností a skečí Monty Pythona,“ glosoval to předseda klubu Pirátů Aleš Dohnal.

Vedení města minulý týden uspořádalo setkání zastupitelů, na němž představilo zadávací podmínky, o kterých se mělo v pondělí hlasovat. Jenže opoziční politici i koaliční Změna a Zelení upozornili na řadu chyb a nedostatků.

Hlasatelna i místo pro velitele policie chybělo

V projektu například zůstal požadavek na horní průchozí ochoz, i když ho pracovní skupina náměstka pro investice Jiřího Bláhy už před několika měsíci škrtla, hrací plocha byla o pět procent větší, což by vyžadovalo nárůst obestavěné plochy, naopak chyběla hlasatelna nebo řídicí místnost policejního velitele a hlavního pořadatele.



„Když necháme stranou, že tam jsou německé texty, že je to z něčeho přeložené, že smlouvy jsou okopírované vzory, které nejsou propracované... Člověk neví, kde má začít. Mně přijde naprosto neuvěřitelné, že se tímto způsobem projednává a schvaluje investice této velikosti. Proboha, udělejte to alespoň trochu pořádně,“ apeloval opoziční zastupitel Jan Holásek (za HDK).

„Pane doktore, smlouva vychází ze vzorové smlouvy a dále ze specifických podmínek, které si stanovil zadavatel,“ vysvětloval Michal Šilhánek z PMA tender, která zakázku pro město administruje.

Opoziční zastupitelé požadovali odklad hlasování o měsíc, než se problémy podaří odstranit. Místo toho koalice předložila přílohu, podle níž má chyby vypořádat v další fázi výběru zhotovitele přímo výběrová komise. I ta však byla jablkem sváru.

Klub i opozice si vymohla místa ve výběrové komisi

Koaliční ANO a ODS do ní původně navrhla jen po dvou svých zástupcích. Další dvě křesla dala administrátorům projektu, i když ti nemají žádnou politickou odpovědnost. Naopak místo nenabídli ani koaliční Změně a Zeleným.



„Vy byste také nepřizvali k projektu někoho, kdo vám půl roku hází klacky pod nohy,“ komentoval to primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

„Předložili jste naprosto nestydaté složení komise, která nebyla jakkoliv reprezentativní. Jestli si myslíte, že zakázku za tři čtvrtě miliardy má rozhodovat jen koalice, ať už je jakákoliv, je to úplné nepochopení politiky. To, co tady předvádíte, je naprostá neúcta k času zastupitelů. Desítky minut tady trávíme vaší zmateností a nekompetentností,“ řekla na adresu koalice předsedkyně HDK Pavlína Springerová.

Teprve po ostré kritice radní komisi rozšířili o zástupce Změny a opozičních Pirátů a HDK. Přibyl také zástupce fotbalového klubu, který dříve na seznamu nefiguroval. Ostatně ani jiné parametry radnice s klubem nekonzultovala. Například zázemí pro VIP mělo měřit 1300 metrů čtverečních, přestože klub požadoval jen 400 metrů.

„Evidentně je to šité horkou jehlou. Jsme tu jen z toho důvodu, abyste si mohli před krajskými volbami napsat do Radnice, jak jste to schválili. Neměli jsme možnost to konzultovat s dalšími odborníky a obáváme se, že některé aspekty by mohly narazit u antimonopolního úřadu nebo u České komory architektů,“ upozornil Dohnal.

Radnice chce vypsat výběrové řízení na stadion metodou Design and Build vypsat v nejbližších dnech. V první fázi posoudí, zda zájemci splňují základní podmínky. Ve druhé se bude jednat o úpravě některých parametrů projektu.

Teprve po stanovení konečných podmínek přijde na řadu fáze ostrých nabídek. Ta se předpokládá začátkem roku 2021. Stavba stadionu by podle města měla začít příští rok na podzim. Hotová má být do dvou let od podpisu smlouvy.