Pobodaný otec mu odpustil, teď syn přesvědčuje soud. Hrozí mu 18 let

Konflikt se odehrál loni 24. září odpoledne u rodinného domu v Kopidlně na Jičínsku. Poškozenému sedmdesátiletému uštědřil jeho syn podle spisu několik bodnořezných ran.

„Opakovaně útočil zbraní způsobilou přivodit smrt do míst na těle poškozeného, o kterých musel vědět, že v nich lze očekávat poškození životně důležitých orgánů a přímé ohrožení života poškozeného. Tato zranění si vyžádala okamžitou odbornou zdravotnickou pomoc a neodkladný chirurgický zákrok a hospitalizaci poškozeného,“ stojí v obžalobě.

Zraněný musel zůstat den v nemocnici, rány měl zejména na hlavě a kolem krku a ramen.

Obžalovaného, který byl už dříve jednou trestán, přivedla z vazby k hlavnímu líčení eskorta. U soudu se rozhodl vypovídat.

„Byl to zkrat, který vyplynul z častých sporů s otcem. Lituji toho. Kdybych nebyl pod vlivem alkoholu, určitě bych to neudělal,“ řekl v úvodu výpovědi. K činu se přiznal, ale soudu řekl, že má výhrady k právní kvalifikaci. Tvrdí, že otce rozhodně nechtěl zabít.

Syn také vypověděl, že toho dne ráno šel do práce. Byl zaměstnán jako sanitář v nemocnici. Před polednem jel do Kopidlna, kde si dal v cukrárně s otcem panáka. „Já zelenou, táta vodku,“ řekl.

Poškozený pak sedl za volant a jeli domů, kde spolu po smrti matky obžalovaného bydleli sami. Doma ještě vypili oba několik panáků vodky a tam se také poprvé pohádali, zřejmě hlavně kvůli tomu, že si syn chtěl jet koupit ke známému marihuanu, což se otci nelíbilo. Obžalovaný přesto sedl na kolo a jel. Když se vrátil, znovu se spustila hádka.



Za chování syna cítím vlastní vinu

„Otec mě napadl jako první. Vyčítal mi marihuanu, já mu zase vyčítal, že se u nás tolik pije. Poprali jsme se. Já jsem se vytrhl a odešel do domu. Vrátil jsem se s nožem a pak se to stalo. Když jsem si uvědomil, co jsem provedl, okamžitě jsem volal sanitku a otce ošetřoval. Snažil jsem se mu obvázat rány,“ řekl Vtípil.

Předseda senátu Miroslav Veselský se obžalovaného ptal, proč šel pro nůž. Obžalovaný řekl, že měl strach a přiznal, že neví, co ho to napadlo. Nedokázal vysvětlit, proč vlastně na otce zaútočil. Řekl jen, že už měl dost těch vzájemných sporů.

„Hned jsem si uvědomil, že to byla chyba. Jsem rád, že následky nejsou tak vážné. Práce sanitáře mě naplňovala, chci lidem pomáhat, ne ubližovat. Chtěl jsem být společnosti užitečný, proto jsem vzal práci v nemocnici,“ řekl obžalovaný.

Po incidentu se usmířili. Otec byl za synem ve vazbě a nyní tvrdí, že mu odpustil.

„Když viděl krev, hned toho nechal a začal mě ošetřovat. Strach o život jsem neměl. Z nemocnice mě propustili hned druhý den. Za chování syna cítím vlastní vinu, protože jsem ho napadl jako první,“ řekl poškozený soudu.

Z hlavního líčení také vyplynulo, že poškozený má vážnou kriminální minulost. Byl odsouzen za vraždu tchána, kterou spáchal v roce 1975.

Soudce poznamenal, že právě alkohol je hlavní příčinou problémů, které poškozeného provázejí skoro celý život. „Otec je normální chlap, pokud nepije,“ podotkl i obžalovaný.

Také řekl, že se dobrovolně podrobí protialkoholické léčbě a že se rozhodl abstinovat. Otci se za vše omluvil. Už s ním prý nebude bydlet, ale bude ho navštěvovat a starat se o něj.