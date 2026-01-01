Led i země. Skleněné korálky od výtvarnice ze Špindlu potěší závodnice

Tomáš Plecháč
  8:15
Náramky z vinutých skleněných perel vznikají pod rukama Hany Šebkové ve Špindlerově Mlýně. Budou to dárky pro závodnice Světového poháru, který se ve středisku uskuteční na konci ledna. Náramky budou čekat na účastnice na polštáři v hotelových pokojích.
Výtvarnice Hana Šebková se věnuje skleněným šperkům.

Výtvarnice Hana Šebková se věnuje skleněným šperkům. | foto: Tomáš Plecháč, MF DNES

Hana Šebková ze Špindlerova Mlýna se věnuje vinutým perlám asi patnáct let.
Hana Šebková ze Špindlerova Mlýna se věnuje vinutým perlám asi patnáct let.
Špindlerovská výtvarnice Hana Šebková vyrobí pro Světový pohár na 140 náramků.
Výtvarnice Hana Šebková se věnuje skleněným šperkům.
13 fotografií

Trofeje pro nejlepší lyžařky mají také krkonošský rodokmen, ceny z betonu a dřeva vyrábí Martin Plůcha z Vrchlabí.

Výtvarnice Hana Šebková se činí zase ve své dílně v rodinném domě v Bedřichově nedaleko svatopetrské sjezdovky, kde se pohár pojede. Každý náramek tvoří čtyři skleněné korálky v pastelových barvách. Bílá, modrá, tyrkysová, zelená nebo hnědá symbolizují přírodu a její živly.

„Pojala jsem to tak, že účastnicím Světového poháru přinesu kousek vody, nebe, ledu nebo země. Chtěla jsem, aby se to tematicky vázalo k našemu kraji a přírodě,“ vysvětluje Hana Šebková.

Výtvarnice Hana Šebková se věnuje skleněným šperkům.
Hana Šebková ze Špindlerova Mlýna se věnuje vinutým perlám asi patnáct let. (8. prosince 2025)
Hana Šebková ze Špindlerova Mlýna se věnuje vinutým perlám asi patnáct let.
Špindlerovská výtvarnice Hana Šebková vyrobí pro Světový pohár na 140 náramků.
13 fotografií

Od organizátorů dostala při tvorbě náramků volnou ruku. Perly jsou na postříbřeném nebo pozlaceném kovu, předěly tvoří skleněné tyčky, říční perličky, kovové plíšky a další komponenty. Žádný kus není úplně stejný. Hana Šebková nepoužívá formy, vše vzniká ručně, originálem je každý korálek.

Regionální linka

Náramky dostane všech 120 závodnic, které ve Svatém Petru pojedou obří slalom a slalom speciál.

Každá dárková krabička bude opatřena černou kartičkou s piktogramem sněhové vločky, nápisem Good luck nebo Enjoy Špindlerův Mlýn a se jménem závodnice. Ručně psaná věnování také vznikají v bedřichovské dílně.

„Už v roce 2023 závodnice ve Špindlerově Mlýně dostaly unikátní trofeje vytvořené místní firmou. V regionální lince jsme chtěli pokračovat a posunout spolupráci s místními ještě o krok dál. A tak vznikla myšlenka připravit i unikátní dárky vyrobené přímo ve Špindlerově Mlýně,“ říká mluvčí Světového poháru Martina Beranová.

Dílnu ukazuje těm, kdo si ji najdou

Hana Šebková s výrobou perlových náramků začala na konci listopadu, celkem jich pro pohár udělá 140.

„Výroba sice není složitá, ale natáhne se na několik dní. Jeden den vyrobím určité množství korálků, které musejí tři hodiny chladnout. Až druhý den je sundávám z tyček, každý musím pilníčkem pod vodou vyčistit, protože uvnitř dírky by mohly zůstat nečistoty. Teprve potom náramky kompletuju, což je časově náročnější, protože se skládají z hodně komponentů,“ popisuje.

Hana Šebková ze Špindlerova Mlýna se věnuje vinutým perlám asi patnáct let. (8. prosince 2025)

Špindlerovskou autorku těší, že ji pořadatelé Světového poháru oslovili, protože jak sama říká, nikdy se nikam necpala.

„Jsem ráda, že se ví, že něco takového dělám, protože jsem introvert a nejradši jsem, když se tady můžu zavřít a pracovat na svých dílech. Je to pro mě částečně práce, ale hlavně vášeň,“ povídá.

Před domem nemá žádnou informační ceduli, která by kolemjdoucí na skleněné šperky upozornila. „Když někdo zavolá a má zájem si výrobu prohlédnout, nikdy neodmítnu, ale nikam se netlačím a nechávám věci samy přicházet.“

Tisíce hodin u kahanu

Hana Šebková vyrábí vinuté perly tradiční metodou, která se v českém pohraničí utvářela po staletí. Používá surové sklo ve formě jednobarevných tyčí, konce zahřívá na kahanu při teplotě přibližně tisíc stupňů Celsia a roztavené sklo navíjí na žáruvzdorné ocelové tyčky potažené kaolínem.

Neustálým otáčením se korálek zakulacuje a centruje. Zdobí ho dávkami jiného roztaveného skla, které na něj navíjí. Díky vrstvě kaolínu se dají vychlazené perly po namočení ve vlažné vodě snadno sundat.

Přestože složité vzory vypadají, jako by byly namalované, jsou to vrstvy skla. Geometricky přesné dekory autorka tvaruje kleštěmi či grafitovými nástroji, dokud je sklo roztavené.

„Pro mě to je už rutina, jsou za tím tisíce hodin strávených nad kahanem. Musíte pracovat pečlivě a trpělivě. Pokud něco zkazíte, tak se už s tím nedá nic dělat,“ poznamenává sklářka.

Při tvarování korálků má na očích tmavé ochranné brýle a pracuje v téměř strnulé poloze, jediný pohyb dělají na pár centimetrech ruce. Hotové korálky několik hodin chladnou v kameninové nádobě s izolační stavební směsí, která dlouho drží teplo.

„Chlazení musí trvat co nejdéle. Hlavně u velkých perel je to někdy alchymie, chladí se celou noc a stává se, že z pěti jedna nebo dvě praskne,“ uvádí Hana Šebková.

Příroda stejně promlouvá

Zalíbení našla v organických tvarech, jemné dekory připomínají kvítky, semena a vodní traviny, jindy plody, kapky vody nebo molekuly.

„Snažím se nikde neinspirovat, ale když čtyřicet let žijete v Krkonoších, nemůže vás to nezasáhnout. Jsou to projevy osobních pocitů a emocí, zároveň vám každá technika nabízí určité omezené možnosti,“ podotýká.

Špindlerovská výtvarnice Hana Šebková vyrobí pro Světový pohár na 140 náramků.

Za svou výhodu považuje, že pokaždé, když si sedne ke kahanu, přesně ví, co jde dělat a co vznikne. Ze začátku kreslila skici, dnes si výkres dělá dodatečně u náročnějších šperků. Kromě přívěsků, náramků a broží rodačka z Kladna vyrábí i extravagantní skleněné prsteny. Nejsložitější jsou broušené skleněné perly.

Zubařská výbava po dědovi

Ve výbavě má grafitové i dentistické nástroje. Zdědila je po dědovi, který byl zubním lékařem. Při jemném tvarování a dekorování má uplatnění scaler pro odstraňování zubního kamene, špachtličky a pinzety, nechybí ani zubařské kleště.

Dílnu má v přízemí bedřichovského domu, kde žije, část slouží jako penzion. Vybudovala ji v jídelně, kam hosté chodí na snídaně. V rohu stojí pracovní stůl s plynovým kahanem a jednoduchá dřevěná židle, v policích i na stole jsou vyskládány stovky skleněných tyčí nejrůznějších barev a tlouštěk. Na odkládání rozžhavených tyček a nástrojů slouží dvě žáruvzdorné cihly, pro jejich ochlazování keramický hrnek s vodou.

Na skříňce je hudební systém s cédéčky, při tvorbě hrají Lucie, Wanastowi Vjecy, Vlasta Redl nebo detektivky a podcasty. Součástí je malá osvětlená galerie s hotovými šperky.

„Potřebovala jsem změnu“

Vinuté skleněné perly začala vystudovaná fyzioterapeutka vyrábět před téměř patnácti lety. Tehdy to byl hlavně koníček, v posledních letech se tím už částečně i živí. Dvacet let s manželem provozovala firmu zabývající se textilní výrobou a vyšíváním.

„Po těch letech už to bylo velice unavující, potřebovala jsem změnu. Cítila jsem, že chci dělat víc to, co mě bude těšit, nejen to, co musím. Neměla jsem sklářskou školu, ale brzy se ukázalo, že to není hendikep a že si k tomu dokážu najít cestu. Byla jsem hodně tvrdohlavá a šla si za tím,“ vrací se Hana Šebková k začátkům.

V Tanvaldu absolvovala první kurz, pak jezdila trénovat do Prahy, kde si pronajala stůl s kahanem. Hodně ji posunuly kurzy vedené mistrem z ostrova Murano, právě severní Itálie je od 15. století kolébkou výroby vinutých skleněných perel.

Později si pořídila vlastní kahan a začala ve Špindlerově Mlýně. První skleněné šperky prodala už během pražské anabáze. Dnes jezdí na prodejní akce po republice a vyrábí šperky pro módní přehlídky. Letos se její výtvory objevily na velké výstavě v konírnách zámku Lednice, a dokonce zamířily na kolektivní přehlídku do Tokia.

Hana Šebková je držitelkou značky Krkonoše – originální produkt a členkou Svazu výrobců skla a bižuterie.

Sklo a skleněné korálky ji fascinovaly od dětství. Otec pracoval pro sklárny Jablonex jako revizní technik, na prázdniny jezdila do Jizerských hor, kde se se sklem setkávala na každém kroku.

„V Desné jsem trávila každé prázdniny. Paní domácí měla korálky vysypané cestičky v zahrádce, na plotě byly skleněné koule a na rozloučenou jsem si vždy domů vezla pytlík skleněných originálních knoflíčků. Mám je dodnes,“ vzpomíná žena, která se s rodinou ve Špindlerově Mlýně usadila před čtyřiceti lety.

