Tři plné sudy piva vynesl až na vrchol Sněžky. Silák Pácha překonal rekord

Přesně v devět hodin ráno u polského Slezkého domu si na svá bedra nandává jednapadesátiletý Zdeněk Pácha přes dva metráky. Jako zátěž má tři velké sudy s pivem, přivázané na speciální dřevěné krosně, která podle jeho slov unese klidně pět tun.

Naložit náklad na záda mu pomáhají kamarádi nosiči i čtyřiadvacetiletý majitel posilovny Štěpán Domorád, který před měsícem vynesl na nejvyšší vrchol 170 kilogramů. „Zdeněk je fenomenální nosič, s největší pravděpodobností nejlepší v České republice. Pokud se to má někomu povést, tak je to on. Hrozně bych mu přál, aby to zvládl a nezranil se při tom. Bude to ale nepředstavitelně náročné. Je to opravdu na hraně,“ glosuje Štěpán Domorád, jenž se prý příště pokusí vynést 215 kilogramů.

První kroky na polské straně jsou váhavé a Pácha si dělá už brzy první přestávku. Na Jubilejní cestě jich udělá přes devadesát. Ostravského siláka však při výstupu neopouští humor, při každé pauze prohodí pár slov s kolemjdoucími, kteří si ho fotografují jako hollywoodskou hvězdu. „V Česku je možné všechno. Je to blázen,“ prohazují turisté při pohledu na Páchův náklad.

Na rozcestí pod vrcholem začíná přituhovat, podmínky komplikuje i sílící vítr. „Něco mi prasklo v botě, asi vložka nebo nevím,“ říká vynašeč a zastavuje. Kamarádi ho však stále hecují a odhání zvědavé turisty. „Kdybych se najednou překlopil dozadu a někdo za mnou byl, tak se může stát neštěstí. Jenže to oni nechápou,“ komentuje Pácha a opět se ze všech sil vydává na cestu. „Nejhorší je to zvednout. To je pro mě jako ujít dalších několik metrů, tak je to namáhavý,“ pronáší poznámku.

Vrchol má pomalu na dohled, což mu připomínají i fanoušci, potažmo návštěvníci Sněžky, kterých v neděli dorazilo na několik stovek. „To dáš, makej. Už to je jenom kousek,“ řve dav, který se usadil podél cesty i na kamenech u Poštovny.

Silák je pod vrcholem, což znamená, že má nejstrmější úsek teprve před sebou. Ještě jednou si pokládá náklad, když v tom mu krosna po kamenech popojíždí. Získat rovnováhu mu pomáhají kolegové. Poslední nádech a Pácha míří za skandování a potlesku na vrchol. Tam na něho čeká manželka, šampaňské a desítky gratulací. Několik turistů běží pro podpis a fotku.

„To bude drahé pivo, ale splnil jsem si sen. Když si vezmu, že mi před několika lety doktoři řekli, že mám artrózu čéšek a další věci, tak tohle je neuvěřitelné. Před tím jsem kvůli těmto věcem neuběhl ani sto metrů a loni jsem tady vynesl sto padesát kilo, což mě nakoplo,“ říká v cíli Pácha.

Rekordní čas

Sám prý nepočítal s tím, že by cestu stihl takhle rychle. „Myslel jsem, že to půjdu přes čtyři hodiny. Včera jsem se na to moc necítil. Možná jsem přepískl před týdnem poslední trénink. To, že jsem to šel tři a půl hodiny, je pro mě rekordní čas,“ pochvaluje si svůj výkon.

Avšak Pácha přiznává, že krize po cestě byla, a to hned několikrát. „Ze začátku jsem trochu víc odpočíval. Na konci jsem měl stavy, že spadnu do bezvědomí. Ten kyslík v mozku chybí, ale nohy to zvládly v pohodě. Myslím, že mám limit ještě výš. Závěr byl opravdu hrozný, ale jediné, co v té chvíli pomůže je zastavit a vydýchat se. Pak jsem čerstvý,“ podotýká.

Ale úplně největší problém prý byla shrnutá ponožka, která ho i na několik minut zastavila. „Dost to bolelo. Posledních několik set metrů jsem šel skoro jen po pravé noze. Jak se mi to hrnulo, tak každý krok byl utrpení. Myslel jsem, že mi praskla vložka, ale to ne,“ ukazuje na boty se slovy, že si musí na příště koupit nové.

Osobním maximem Zdeňka Páchy bylo 165 kilogramů briket, které letos v březnu vynesl z Hrebienku na Zamkovského chatu ve Vysokých Tatrách. V tréninku na nedělní pokus o stanovení nového rekordu ale běžně ve speciálně upravené krosně přenáší i těžší nálož.

Připravovat se začal před dvěma měsíci, doma v Beskydech trénuje dvakrát týdně a na zádech tahá kanystry s vodou. „Začínal jsem se 150 kilogramy a postupně si přidával. Když jsem začal trénovat, první pocity byly šílené. Když jsem poprvé zvedl 210 kilo, nemohl jsem udělat krok, kolena jsem měl rozklepaná, chyběla mi na takovou váhu koordinace svalů. Ušel jsem deset kroků a byl jsem zpocený jak dveře od chlíva,“ vykládá bodrý nosič.

Ještě na závěr přišla gratulace od komisaře pelhřimovské agentury Dobrý den spravující české rekordy a kuriozity. „Tak zase za rok, nebo za měsíc,“ loučí se Pácha a ještě rychle prozrazuje, kde bere tolik síly. „Než jdu, dám si dva lívance, a dva, když dojdu.“

Novodobí šerpové se v poslední době na Sněžce předhánějí v mimořádných výkonech. Vladimír Hižnay z Popradu před rokem vynesl náklad 165,5 kilogramu a překonal tak historický zápis Roberta Hofera z Velké Úpy z roku 1944. Poslední profesionální horský nosič v Krkonoších tehdy z Obří boudy na Sněžku dopravil 160 kilo vážící ocelovou rouru pro meteorologickou stanici.

Pácha plánoval, že pokoří rekord již v sobotu, což mu překazila Svatovavřinecká pouť, na kterou pravidelně míří i bývalá hlava státu Václav Klaus. Sobotní výšlap však komplikovalo počasí a silný vítr, který dosahoval stokilometrové rychlosti.