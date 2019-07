Firmy mají spasit Vietnamci. Kraj jim nabízí studium na svých školách

Do regionu by každoročně chtěla vyslat několik desítek středoškolských studentů, a to nikoli jen kvůli doplnění vzdělání na krátký studijní pobyt. Podle vietnamského partnera by tu současní asijští teenageři měli žít a pracovat dlouhodobě. Projekt je však teprve na začátku.



Univerzita oslovila hejtmanství v květnu, kraj připravuje memorandum a je možné, že noví vietnamští žáci by na vybraných školách mohli začít studovat už od září roku 2020. Pro začátek by mělo jít ročně nejméně o 40 studentů, z někdejšího Saigonu by jich však do kraje mohlo dorazit až 150 za rok.

„Podle představ našeho partnera to původně mělo vypadat jako v 80. letech, kdy tu Vietnamci studovali přímo pro konkrétní podnik, do něhož poté nastoupili. To dnes samozřejmě není možné, ale přesto to chceme zkusit. Podobné plány zatím realizují jen v Německu, pro Českou republiku by to byl pilotní projekt,“ říká náměstkyně hejtmana pro oblast školství Martina Berdychová (Východočeši).

Studium by mělo trvat zhruba jeden a půl roku a praxi by studenti měli najít už v konkrétním podniku, ve kterém by později mohli mít i pracovní uplatnění. O financování by se postarala vietnamská strana, na kraji by bylo pouze zajištění výuky a zprostředkování vazby s firmami a budoucími zaměstnavateli mladých Asiatů.

Podle představ kraje by osmnáctiletí Vietnamci nastoupili na zkrácený učební obor především technického zaměření, po jehož absolvování by neměli mít problém sehnat zaměstnání. Vybraní studenti by ještě letos měli prodělat zhruba tříměsíční intenzivní kurs češtiny. Připravené jsou prý i učební obory: například na SOU v Lázních Bělohradě, na Zemědělské akademii v Hořicích, textilní průmyslovce v Červeném Kostelci a střední průmyslovce v Novém Městě nad Metují.

„Předpokládáme, že tento projekt by mohl být úspěšný i díky píli, kterou tyto národy mají. Vyloučená samozřejmě nejsou ani další studia. Je to zajímavý plán, vždyť je známé, že zaměstnavatelé jen velmi obtížně shánějí nové zaměstnance,“ konstatuje hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Podle Berdychové mohou školy novým vietnamským studentům nabídnout pestrou škálu oborů: „I po optimalizačních krocích a redukcích některých oborů stále máme velmi vysokou nabídku. Navíc demografická křivka nenapovídá, že bychom naše školy někdy naplnili do plného stavu. Vybíráme školy v lokalitách, kde zájem nebyl až tak velký, obory jsou nenaplněné a kde je současně i dostatečná ubytovací kapacita.“

Přílivu Asijců se neobávají ani starostové, kteří podle hejtmanství mají s vietnamskou komunitou dobré zkušenosti. Vše by však mohl zkomplikovat zákon o pobytu cizinců.

„Vycházím ze zkušeností s ukrajinskými studenty novobydžovské technicko-řemeslné školy, kde ne všichni dostali povolení. Oslovila jsem proto poslance z meziparlamentní skupiny přátel s Vietnamem, jestli by nám nepomohli otevřít dveře na ministerstva jak zahraničí, tak vnitra. Možná ale maluji čerty na zeď a ani to nebude potřeba, uvidíme,“ dodala Berdychová.

Problémy při získávání povolení potvrzuje rovněž Ngo Quynh Nga, vedoucí informační kanceláře Klubu Hanoi, který je prostředníkem mezi Českou republikou a Vietnamem: „Není problém sehnat veškeré náležitosti a písemnosti, ale spíš dostat termín, aby bylo možné podat žádost. Ten můžete dostat hned, ale klidně třeba až za jeden rok.“ Podle ní je systém prorostlý korupcí: „Vím, že termín k podání žádosti byl k mání třeba za 20 tisíc korun, ještě mnohem větší suma je potřeba u zaměstnaneckých karet, které stojí až 300 tisíc. Možná by ale bylo jednodušší a rychlejší ten proces vzít přes kraj, školu nebo přes konkrétní firmu.“