Uspěl v soutěžích od chemie po astronomii, nadaný student míří na Cambridge

Když se v Náchodě zeptáte na osobnosti, které absolvovaly tamní gymnázium, patrně uslyšíte: spisovatelé Josef Škvorecký a Egon Hostovský nebo režisér Miloš Forman. Nyní se k nim může řadit devatenáctiletý Tomáš Heger ze Studnice u Starkoče.

„Naše gymnázium, co mi paměť sahá, což je asi čtyřiatřicet let, žádného absolventa na takto skvělé univerzitě nemělo. Tomáš může být, pokud se mu dostane špičkového vzdělání, opravdovým přínosem pro světovou vědu. Exceluje prakticky ve všech přírodovědných oborech a umí je propojit. Vyniká také v matematice, logice, angličtině a výborný je i v oborech humanitních,“ říká ředitel gymnázia Pavel Škoda.

„Ještě ani zdaleka nejsem vědec,“ podotýká Tomáš Heger, kterého k lásce k přírodě přivedli rodiče, avšak o vědu se začal naplno zajímat na Letním vědeckém táboře Běstvina, kterého se coby středoškolák poprvé zúčastnil v roce 2017.

„Hodně za to můžou skvělí vedoucí i účastníci tábora. Když člověk vidí tolik zápalu kolem sebe, je logické, že se přestane stydět a začne se také naplno zajímat,“ říká student.

Všestranný student ihned zaujal

Své učitele však zaujal už při nástupu na osmileté gymnázium v roce 2014, kdy mu bylo jedenáct let. Podle pedagogů byl jeho talent zřetelný okamžitě.

„Za svoji třicetiletou pedagogickou kariéru jsem lepšího studenta nepoznala. Jeho poctivý přístup k životu a vzdělání je zárukou úspěchu dalšího studia i profesního uplatnění. Je opravdu všestranně nadaný a na své úspěchy se převážně připravoval sám. Vynikal i v dalších předmětech, což po celou dobu studia dokládal úspěchy v různých tematických soutěžích, kromě chemie také v matematice či astronomii,“ říká chemikářka Hana Zikmundová.

Na univerzitě v Cambridge bude Tomáš Heger od října studovat přírodní vědy. S náročností počítá, nepochybuje však, že je zvládne.

„Je to velmi široký obor, kde si můžu vybírat od matematiky přes chemii až po fyziologii. Mým cílem je vystudovat tak, abych nebyl expertem jen v jedné oblasti, třeba chemii, ale abych dokázal vidět souvislosti s jinými obory. Co jsem se bavil s přáteli, kteří tam už studují, rozhodně to náročné bude, tím jsem si jist. Náročnost ale bude spočívat v něčem jiném než na českých školách, a navíc má univerzita vybudovaný slušný systém, který mi pomůže všechno zvládnout. Osobně věřím, že budu schopen zvládnout studium s výbornými známkami,“ říká.

Zaměří se na životní prostředí

Skauta, jehož dětství formovaly výpravy do Polických stěn a Adršpašsko-teplických skal, baví kytara, toulání přírodou i cestování, ale věnuje se především výpočetní chemii. Chce se zaměřit na životní prostředí a ochranu planety.

„Počítačovými modely a výpočty se snažím zjistit užitečné informace o molekulách a co dokážou. Nyní se například snažím pomoct při výzkumu jedné látky, která by mohla sloužit jako urychlovač přeměny oxidu uhličitého na jiné látky. Taková přeměna je velmi užitečná, jelikož používá docela nepraktický oxid uhličitý, a navíc je zdrojem dalších využitelných látek,“ vysvětluje Tomáš Heger.

Co bude po doktorském studiu, což je představa vzdálená minimálně pět let, prý ještě úplně jasno nemá.

„Dnes je pro mě lákavá představa, že se budu věnovat chemii, abych hledal odpovědi na různé problémy týkající se životního prostředí a ochrany planety. Zároveň bych ale chtěl část své energie věnovat popularizaci vědy. Někdy v budoucnu by pak bylo krásné být členem nebo vedoucím výzkumné skupiny, jež dělá na užitečném a zajímavém výzkumu, a ten úspěšně představit veřejnosti,“ svěřuje se.

Drahé studium

Přestože má nadějný vědec dobře nakročeno k zvládnutí prestižní školy, nejistotu představuje finanční náročnost studia na University of Cambridge.

Roční školné stojí v přepočtu asi 1,4 milionu korun. Díky svým předchozím výrazným úspěchům v mezinárodních soutěžích, seminářích a stážích Tomáš Heger uspěl rovněž ve stipendijním programu The Kellner Family Foundation – Univerzity 2022. Pro příští rok má přislíbenou částku ve výši milionu korun.

„Nadace mi poskytuje slušnou šanci, že jejich podpora bude pokračovat i další roky. Co se zbylého financování týče, částečně mě příští rok podpoří ještě nadační fond Amos Broumovsko, obrátil jsem se na různé správní státní struktury, jako je kraj či město, a pokouším se oslovit i soukromé subjekty. Věřím, že se mi s jejich pomocí a s pomocí rodiny podaří finanční překážky překonat,“ říká.