Titul Strom roku vyhrála jabloň u hostince U Lidmanů v Machovské Lhotě

Nadace Partnerství vyhlásila výsledky ankety na český Den stromů. Kvůli protiepidemickým opatřením k tomu pořadatelé zvolili podvečerní stream. Záznam a výsledky jsou na webu stromroku.cz.

Největší radost tak putuje do Machovské Lhoty. V šesti lidech a s rouškami tam čekali na verdikt u počítače přímo v hostinci U Lidmanů, na jehož zahrádce roste vítězná jabloň odrůdy kožená reneta zimní. Jabloň pobrala víc než třetinu hlasů v anketě.

„Za jiných okolností by v době vyhlašování byla hospoda plná. Strom roku je především záležitost komunity a tady u nás se podílelo hodně lidí. Určitě neskončíme tím, aby si každý zvlášť vyslechl on-line výsledky. Až bude příhodná doba, potkáme se,“ slibuje projektová manažerka spolku Místní akční skupina (MAS) Stolové hory Mirka Soldánová, která díky svým výletům po kraji přišla s nápadem nominovat právě jabloň.



„Nepromýšleli jsme zatím, jak bychom titulu využili. Podnikli jsme propagační akce pro jabloň na výstavách nebo trzích, takže možná bychom mohli pokračovat při setkání pod jabloní nebo v prostředí internetu. Příležitost bude také při výsadbě nových stromů, na které bychom měli dostat díky ocenění v anketě peníze,“ odhaduje místostarosta Police nad Metují Jiří Škop (ODS), předseda MAS Stolové hory.

Ta jabloň do ankety přihlásila spolu s obcí Machov, školami, zahrádkáři a dalšími spolky.

Podpořil je i syn majitele původního hostince U Lidmanů. „Moji rodiče si hostinec pronajali v roce 1945. Když jsem se tehdy v říjnu narodil, můj otec prý jabloň na podzim zasadil. Pamatuji si, že v malém sadu rostla i jarní ‚skleněná‘ jablka, další dvě jabloně jsme měli i na druhém konci hospody,“ vyprávěl bývalý hostinský Jaroslav Lidman, který se přímo v hospodě narodil.

Výsledky ankety Strom roku 2020 Jabloň u Lidmanů - 2191

Lípy v Hřebenech - 1029 Hugo z Lednice - 490 Otec lesů – Vrakodávný veledub - 332 Praskoleská lípa - 320 Lípa sv. Jana Nepomuckého - 315 Černá dáma - 289 Strom rodáků - 250 Janovská tisíciletá lípa - 231 Jilm u gymnázia - 162 Javor z Velké Lhoty - 153 Roškopovská babyka - 91 Celkem hlasů - 5853

Hostinec po válce provozovali jeho rodiče. V roce 1953 jim ho komunisté znárodnili, přesto tam jako hostinští dál působili. Poté jej převzala švagrová, která hospodu vedla až do roku 1990. Jaroslav Lidman s manželkou poté podnik restituovali a vedli ho do roku 2008.

Právě kolem hostince v malebné pohraniční vesničce se odehrává už desítky let pestrý společenský ruch. Hrávali tu ochotníci, scházely se tu party trampů. Nyní je útočištěm pro lhotské Zpívánky, štamgasty „senátory“, hasiče, včelaře či myslivce.

Míří sem už i někteří turisté z polské strany hranice. Vesnice totiž sousedí s národním parkem Góry Stołowe s vyhlášenými skalními městy na Boru a Hejšovině.

Podle pamětníků byly ve 20. letech minulého století na místě u hostince vysazeny čtyři jabloně. Když poslední z nich začala chřadnout, zachráněná větev dala život té současné. Stromy se tehdy vozily z druhé strany hranice ze vsi Kaltwasser (Studená Voda), protože byly odolnější vůči zdejšímu počasí.

Venkovní zahrádka s jabloní se otevřela hostům až teprve v polistopadové éře, dříve byla soukromá. Letos je jabloň obalena jablky.

Štrúdl z jablek Stromu roku

„My tu pečeme štrúdl normálně, ale teď bychom mohli podávat štrúdl z jablek Stromu roku. Pro nás i obec by jabloň mohla být novou turistickou atrakcí. Zdali to skutečně přitáhne lidi, to ale netuším,“ podotkl už dříve současný hostinský Petr Šturm.

Třebaže se letos poprvé hlasovalo pouze zasláním třicetikorunové dárcovské DMS, lidé poslali jabloni přes 2 tisíce hlasů. Díky hlasování se sešlo 190 tisíc korun.



20. října 2020

„Peníze získané prostřednictvím DMS a on-line hlasování putují na výsadbu a péči o stromy a aktivity s tím spojené. Vítězná jabloň si navíc odnese poukaz na arboristické ošetření stromolezcem a postupuje do zimního kola o Evropský strom roku, který naposledy ovládla Chudobínská borovice z Vysočiny,“ řekla koordinátorka ankety Silvie Zeinerová Sanža z Nadace Partnerství.



Na jaře příštího roku otevře nadace grantovou výzvu Sázíme budoucnost určenou všem letošním finalistům a držitelům titulu Strom hrdina. Anketa se koná pod záštitou ministra životního prostředí Richarda Brabce. Nadace Partnerství se anketou snaží podporovat a motivovat veřejnost k péči o významné stromy a k novým výsadbám.