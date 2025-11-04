Vodu ve Stříbrném rybníku by mohla občerstvit řeka, věří správci kempu

Petr Záleský
  9:31
Před dvěma lety v Hradci Králové platil projekt na propojení Stříbrného rybníka s řekou Orlicí za příliš odvážný na to, aby mohl být v dohledné době uskutečněn. Plány, které mají vylepšit kvalitu vody u populárního hradeckého kempu, se však podařilo protlačit před zdejší zastupitele. Dnes rozhodnou.
Kemp u hradeckého Stříbrného rybníku se potýká s krátkou koupací sezonou,...

Kemp u hradeckého Stříbrného rybníku se potýká s krátkou koupací sezonou, pomoci by mohlo propojení do Orlice. (30. října 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Kemp u hradeckého Stříbrného rybníku (30. října 2025)
Kemp u hradeckého Stříbrného rybníku se potýká s krátkou koupací sezonou,...
Kemp u hradeckého Stříbrného rybníku (30. října 2025)
Kemp u hradeckého Stříbrného rybníku (30. října 2025)
28 fotografií

Zastupitelé dnes dostanou ke schválení půlmilionovou dotaci na projektovou dokumentaci. A jestli ji nepotopí, do tří let by mohla být vyřešena otázka, se kterou si Hradec láme hlavu už od kempovacího boomu před více než dvaceti lety.

Nánosy bahna s horkým létem a bílými rybami každoročně nepříjemně brzy vytvoří ideální podmínky pro sinice. Výsledkem je konec koupací sezony v první polovině srpna.

S oteplováním společnost Městské lesy Hradec Králové sice mnoho nezmůže, a tak aspoň obsádkou stovek candátů vyhlásila válku býložravým rybám. A teď tlačí na projekt, který má za cíl odbahnění a občerstvování vody ve Stříbrňáku.

„Musíme to promyslet“

Nejdůležitější je, že projekt 250metrového potrubí mezi rybníkem a Orlicí už není jen vizí správcovských městských lesů, které už zařídily souhlas Povodí Labe i soukromých majitelů pozemků. Teď se do toho vložily také radnice i hejtmanství.

„Slibujeme si od toho, že se zásadním způsobem zlepší kvalita vody. Věříme, že se její kvalitu podaří vyřešit již brzy, aby se sezona na rybníce prodloužila,“ řekla náměstkyně primátorky pro oblast cestovního ruchu Ilona Dvořáková (bezp.).

Kemp u hradeckého Stříbrného rybníku se potýká s krátkou koupací sezonou, pomoci by mohlo propojení do Orlice. (30. října 2025)

„Kvalita vody ve Stříbrňáku nemá jediné řešení, bylo by potřeba je nakombinovat. Dosud nejjednodušší byla výměna rybí obsádky, na které se pracuje. Dalším krokem je kvalita vody na všech přítocích. Budeme tedy hlídat, aby z chatových oblastí nad rybníkem nepřitékaly odpadní vody. Poté je na řadě nějaká větší výměna vody, případně i odbahnění, tedy náročnější záležitosti,“ sděluje Adam Záruba (Změna), náměstek pro životní prostředí.

Zároveň náměstek vyzývá k velké opatrnosti: „Celá akce se bude muset pořádně promyslet. Potrubí by umožňovalo Stříbrný rybník vypustit a poté i případně znovu napustit vodou z Orlice. Nevím však, nakolik to bude použitelné v létě, kdy ani voda v řece není dobrá. Nejefektivnější by tedy nejspíš byla výměna na podzim či na jaře. To vše se vyřeší v projektové dokumentaci.“

Voda v létě hicuje

Stříbrný rybník má nyní výpusť ve Lhotecké ulici vedle parkoviště. Ústí do slepého ramena, kdyby však trubky pokračovaly ještě asi 200 metrů, u osady Dubina by se mohly napojit přímo na tok Orlice. Zařízení by zatím sloužilo jen coby výpustní, ale technicky velmi jednoduše by šlo také vodu napouštět.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Zatímco vypouštění by umožnilo snadnou obměnu rybí obsádky včetně odbahnění, napouštění by vodu občerstvilo a výrazně ochladilo. Když na stojatou hladinu v letních měsících svítí slunce, teplota vody bývá až kolem 30 stupňů.

„Čekáme jen na potvrzení města. Když to zastupitelstvo posvětí, podepíšeme smlouvu a začne se projektovat. Do tří let může být hotovo, protože kromě studie proveditelnosti máme i veškeré souhlasy majitelů pozemků i Povodí Labe. Poté již nebude nic bránit vypouštění a odbahnění. Jde to sice pomaleji, než jsem si myslel, ale pokračujeme,“ upozornil ředitel Městských lesů Milan Zerzán.

Unikátní vodní rostlinu ohrožují splašky, v podezření jsou chataři

Projekt propojující rybník s Orlicí musí mít na paměti, že ve slepém ramenu je poslední původní kolonie rdestu dlouholistého v republice. Před dvěma lety tu rozbory ekologů prokázaly znečištění splašky, podezření padlo na místní chataře, ale rdest zatím přežívá stejně jako dalších 19 ohrožených druhů z červeného seznamu.

Těžba písku by také pomohla

Městské lesy mají navíc v záloze další projekt na pročištění rybníka, který vznikal už v roce 1963. Před 62 lety se město rozhodlo vyřídit dva socialistické projekty naráz – vybudovat rekreační vodní plochu a odtěženým pískem valy tribun tehdejšího Všesportovního stadionu. Jenže studie ukázala, že bagry se tehdy za Malšovou Lhotou zastavily až příliš mělko.

„Stále tu máme minimálně pět metrů písku, o které by se Stříbrný rybník dal prohloubit. Třeba by potom nebyla potřeba ani spojka do Orlice. Teoreticky bychom tu mohli obnovit těžbu štěrkopísku, která by mohla zaplatit odtěžení kolem 40 centimetrů bláta na dně,“ uvedl šéf městských lesů.

14. března 2024

Správce kempu jde za čistou vodou postupně: po vyčištění Stříbrného potoka nasadil do boje candáty. Nyní usiluje o výpusť do řeky, ale současně se zabývá i variantou prohloubení. Nasazení dravců bylo úspěšné, ale jde o opatření, které se projeví až za několik let. „Bílá ryba každopádně ubývá. Myslíme si, že to funguje,“ soudí Milan Zerzán.

Kemp připravuje i další novinku, ta však přímo s vodou nesouvisí. Letos na jaře otevřel dva stromové domky, příští rok v březnu by rád představil tři chatky s dřevěným molem na poloostrově. Už se betonují základy.

Vstoupit do diskuse

Nasněžilo. A horská služba už zachraňovala turisty oblečené jako do města

Pocitově zimní dny s výraznější sněhovou nadílkou opět zaměstnaly horské záchranáře. Například v Krkonoších pomáhali skupině turistů, jejichž výbavu jeden ze zasahujících popsal spíše jako...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Majitel prohrál spor s národním parkem, dům v Peci kvůli moréně nepostaví

Zájemce o stavbu rodinného domu v Peci pod Sněžkou prohrál spor se Správou Krkonošského národního parku. Ta nechtěla svolit s výstavbou, protože podloží pozemku tvoří chráněná moréna někdejšího...

Budovu s duší nejde zbourat, říká podnikatel. Textilku přestavěl pro auta

Jeden z významných trutnovských podnikatelů Jan Kranát se celý život pohyboval kolem automobilů. Zkraje 90. let založil společnost Autostyl a roky přes ulici pozoroval upadající továrnu tehdejšího...

Chlumec podnikl kontrolní úklid zahrady, chce smír s manželi ohledně listí

Pohrabat spadané listí kolem bazénu, vysbírat ho z dekorativní mulčovací kůry v japonské zahradě, omést střechu pergoly a vybrat hromady listí z okapů. Čtyři pracovníci technických služeb v Chlumci...

Vodu ve Stříbrném rybníku by mohla občerstvit řeka, věří správci kempu

Před dvěma lety v Hradci Králové platil projekt na propojení Stříbrného rybníka s řekou Orlicí za příliš odvážný na to, aby mohl být v dohledné době uskutečněn. Plány, které mají vylepšit kvalitu...

4. listopadu 2025  9:31

Chata na Šerlichu slaví stovku. Masarykovu bustu ukryli za války až moc důkladně

Premium

Známá Masarykova chata v Orlických horách stojí sto let. U jejího zrodu kousek pod vrcholem Šerlichu byli činovníci Klubu českých turistů. O jménu se rozhodlo už v roce 1919. Chata v roce 1938...

3. listopadu 2025

Kůň zapadl po krk do jímky, koukala mu jen hlava. Hasiči ho vytáhli jeřábem

Hnědák ve vsi na Rychnovsku zapadl do betonové jímky. Nad povrch mu vyčuhoval jen krk a hlava. Vysvobodili ho hasiči. Napřed vyčerpali vodu kalovým čerpadlem, pak zvířeti uvázali popruhy a jeřábem ho...

3. listopadu 2025  10:32

Vlak bez strojvůdce najezdil už 3 000 kilometrů, reaguje na zvířata i vůz na přejezdu

Experimentální vlak bez strojvůdce firmy AŽD Praha najel od dubnového zahájení provozu do začátku října prvních 3 000 kilometrů. Provoz s cestujícími na trati mezi Kopidlnem na Jičínsku a Dolním...

3. listopadu 2025  10:12

Zadražilův příběh vykoupení. Po gólové noční můře se stal hrdinou zápasu

Cesta peklem vedoucí od zatracení ke slávě. Přesně to si prožil brankář hradeckých fotbalistů Adam Zadražil v nedělním ligovém zápase na hřišti pražských Bohemians.

3. listopadu 2025  9:10

Bohemians - Hr. Králové 1:2, hosté rychle otočili, Pražané v nastavení nedali penaltu

Ani na šestý pokus nedokázali fotbalisté Bohemians zlomit nepříjemnou sérii bez výhry, ve čtrnáctém ligovém kole padli s Hradcem Králové 1:2. Pražané sice vedli po trefě Okekeho, Východočeši ale góly...

2. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  18:30

Ruinu kostela v Rudníku zpevní, věž dostane střechu i skleněný kříž

Po desetiletích bezútěšného chátrání v podkrkonošském Rudníku začala záchrana torza kostela z konce 18. století. Dělníci stabilizovali severní prohnutou zeď, která hrozila zřícením. Další zásahy za...

2. listopadu 2025  8:42

Oživení Hradce odnesl lídr. Průlet říjnem? Tým se uzdravil a sedl si, těší Jergla

Hokejisté Hradce zakončili skvostný měsíc výborným výkonem a výhrou 4:1 proti Třinci, kterou zároveň završili oblíbené období. Stejně jako před rokem se po mátožném září, ve kterém většinou...

1. listopadu 2025  10:58

Chlumec podnikl kontrolní úklid zahrady, chce smír s manželi ohledně listí

Pohrabat spadané listí kolem bazénu, vysbírat ho z dekorativní mulčovací kůry v japonské zahradě, omést střechu pergoly a vybrat hromady listí z okapů. Čtyři pracovníci technických služeb v Chlumci...

1. listopadu 2025  7:28

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Vlak najel v Hradci Králové na kamení. Provoz mezi Hradcem a Pardubicemi stojí

Spěšný vlak najel v pátek po 16:00 v Hradci Králové na trati směrem na Pardubice do kamení. Kamení bylo z náspu a někdo jej dal na koleje. Provoz na trati stál do půl desáté večer.. Událost se obešla...

31. října 2025  18:36

Sabou zvolna končí jako sportovní ředitel v Hradci, má namířeno do Zbrojovky

Jiří Sabou skončí po osmi letech ve funkci sportovního ředitele fotbalistů Hradce Králové. Východočeský klub uvedl na svém webu, že padesátiletý funkcionář odejde na vlastní žádost nejpozději 31....

31. října 2025  16:53

