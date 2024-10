Candáti na sinice ve Stříbrném rybníce zabrali, další stovky vysadí zjara

Přemnožené sinice v rybníce pravidelně předčasně ukončí koupací sezonu, což kazí pověst kempu, na kterém provozovatel Městské lesy Hradec Králové v posledních letech vydatně zapracoval a zavedl spoustu novinek a kvalitnějších služeb.

Přestože teploty byly letos ještě vyšší než v předchozích letech, situace se zlepšila a hygienici nakonec koupání v rybníce nezakázali. Zlepšení kvality vody správce areálu přisuzuje právě dravému candátu obecnému.

„Jde o dlouhodobé opatření. Požadovaného efektu dosáhneme postupně, přitom šetrně k přírodě a levně. Jeho dopad se projeví až za několik let, ale už nyní jsou patrné změny,“ říká náměstek primátorky Hradce Králové Miroslav Hloušek (ODS), odpovědný za ekonomiku, sport a městské společnosti.

Městské lesy v rybníku zakázaly rybolov a přikrmování ryb, protože rozkládající se potrava může být jedním ze zdrojů neblaze působícího fosforu, kvůli němuž se sinice ve vodě množí.

„Na jaře plánujeme opět vysadit další stovky candátů, kteří by měli dále přispět k redukci bílé ryby,“ sdělil ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán. Sezona v kempu skončila 12. října.

Do následujících let tu mají i další vize a plány, jak vylepšit vodu. Ten levnější spočívá v propojení rybníka asi 250metrovým potrubím s tokem řeky Orlice, tím by se zajistila pravidelná obměna vody. Finančně náročnější, avšak pravděpodobně spolehlivější by byla obnova těžby písku a podstatné prohloubení rybníka spojené s vytěžením nánosů bahna.

Kromě candátů, okysličení vody nebo podstatného prohloubení Stříbrňáku by mohlo pomoci i vybudování mokřadů na přítocích, které by sloužily jako kořenová čistička.