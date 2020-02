Hradec vybral prostor pro střelnici, ministerstvo ale stěhování odmítá

Střelnice pro Hradec Králové vlastně znamená tuplovaný problém a její stěhování je až druhořadým cílem.

Prioritou je odstranění potíží, které by mohly znamenat komplikace nejen při tvorbě územního plánu, ale dokonce i správní žalobu na město. I hromadné soudní žaloby.

Jde o urychlené řešení problémů, které ministerstvo zažehlo v roce 2016, kdy nejprve zakázalo jakýkoli rozvoj v okolí. A pak ještě přitvrdilo, když své zájmové území výrazně rozšířilo o rozvojové plochy v Malšově Lhotě.

„Přestěhování střelnice je dlouhá záležitost, třeba i na deset let, tedy to úplně nehoří. My spíš potřebujeme řešit zejména záležitost hlukových pásem a vymezeného území, což je potřeba hlavně kvůli dokončení územního plánu,“ říká zastupitel určený pro územní plán Jiří Langer (ANO).



„Kdybychom tam území vymezené z loňského roku nechali, na město by padly dopady finanční a třeba i nároky někoho, kdy by mohl přijít o majetek. Musíme najít kompromis a ten hledáme,“ tvrdí zastupitel Langer, jenž už má za sebou několik vyjednávání na ministerstvu obrany.



Ústupkem jsou zkrácené střelby, tvrdí mluvčí obrany

Jenže to prosby města nevyslyšelo. Přemístění příkře odmítá a vědomo si není ani svého pochybení ve věci vymezeného pásma, o němž právní posudky města údajně tvrdí, že je nezákonné. Resort tvrdí, že vymezené území vyhlásil v souladu se stavebním úřadem a zákonně chrání své zájmy.

„Při opakovaných jednáních o územním plánu zazněly ze strany orgánů města informace, že tato oblast nemusí být nutně zastavěna a Hradec Králové může svoji výstavbu zaměřit jinými směry tak, aby činnost resortu obrany nebyla omezena,“ upozorňuje Jiří Caletka z tiskového odboru ministerstva obrany.

Podle něho provozovatel střelnice Armádní sportovní centrum Dukla udělal ústupek, když činnost střelnice navzdory každodennímu povolení upravil pouze na tři dny v týdnu.

Přímočaře reaguje i Langer, podle něj naopak město s rozvojem lokality počítá: „Nemůžeme si dovolit území nechat tak, jak jej navrhuje ministerstvo obrany, čili vymezené. Rozklad právníků říká, že vymezené území v podstatě neexistuje. Nemůžeme si dovolit, že bychom si lokalitu zakonzervovali. Jednou bude potřeba.“

Z lokalit k přestěhování asi nic nebude. Resort to odmítá

Stěhování střelnice už bylo na dobré cestě. Ministerstvo požádalo město, aby vytipovalo možné lokality pro přemístění. Do užšího výběru se dostala čtyři místa, slibně vypadala hlavně plocha mezi bývalou cihelnou a průmyslovým areálem ČKD v Plotištích nad Labem.

Město v uplynulých dnech skutečně odeslalo finální tip, oficiální odpovědi se sice ještě nedočkalo, ale Caletka je v otázce přemístění velmi striktní.

„Střelnice Malšovice je nejen sportovním objektem pro činnost střelců ASC Dukla, ale tento objekt je zároveň v evidenci ODOS, tedy objektů důležitých pro obranu státu. Střelnice je navíc určena k výcviku Armády ČR, proto resort obrany neplánuje ani přesun, ani opuštění střelnice,“ konstatuje mluvčí resortu.

Kategorické ne město překvapilo. „Protože víme, že střelnice nevyhovuje, ptali jsme se ministerstva, zda by nestálo za úvahu pokusit se ji přemístit. Řekli ano, za úvahu to stojí. Jestliže se nyní ministerstvo rozhodlo, že na to bude reagovat tímto způsobem, je to jeho rozhodnutí, já to nebudu komentovat a v podstatě ani nemá smysl, abych s nimi dál diskutoval, protože je to záležitost výsostně ministerstva obrany,“ říká náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

„Mé jednání s ministerstvem obrany je velice korektní, nikdy jsem nezaznamenal žádný stín pochyb, vždy jsme se bavili otevřeně a narovinu. Jednali jsme ve smyslu, že se s tím pokusíme něco udělat, abychom eventuálně střelnici někam přemístili. Nevím, proč ministerstvo obrany napsalo takové sdělení,“ dodává Langer.

Téma střelnice dodává náboje i hradecké opozici, která je se snahou koalice zajedno.

„Střelnice a omezení budoucí výstavby východním směrem jsou samozřejmě spojené problémy, ale je potřeba je řešit odděleně. První problém je protizákonný postup, kterým ministerstvo říká, že na obřím území ve skutečnosti vytváří stavební úzávěru. Druhý problém je, že je to kvůli střelnici, u které není jasné, jak byla zkolaudovaná a je tedy provozována mimo intence zákona. Je to absolutní Kocourkov,“ zdůrazňuje pirátský zastupitel Aleš Dohnal.