Studie napoví, jak dál s hlučnou střelnicí. Pomoci může val či stěhování

Petr Záleský
  10:05
Obyvatele Malšovic i Malšovy Lhoty na okraji Hradce Králové trápí už dlouhé roky hluk z výstřelů ze střelnice, kde trénují nejen olympijští brokaři. Stížnosti zatím k ničemu nevedly. Radnice zkusí oprášit řešení, do konce roku by měla být hotová studie proveditelnosti protihlukových opatření.
Obyvatele hradeckých Malšovic trápí hluk střelby z tamní armádní střelnice....

Obyvatele hradeckých Malšovic trápí hluk střelby z tamní armádní střelnice. (23. ledna 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Obyvatele hradeckých Malšovic trápí hluk střelby z tamní armádní střelnice....
Obyvatele hradeckých Malšovic trápí hluk střelby z tamní armádní střelnice....
Obyvatele hradeckých Malšovic trápí hluk střelby z tamní armádní střelnice....
Armádní střelnice v Malšovicích (23. ledna 2026)
16 fotografií

Protože se poněkud napjaté vztahy mezi někdejším vedením města a ministerstvem obrany zlepšily, radnice znovu sází na studii.

Na stole jsou dvě varianty, první spočívá v mohutném valu, který by střelnici obklopil a utlumil práskání výstřelů. Druhý plán, o němž však dosud armáda nechtěla ani slyšet, tkví v přestěhování celé střelnice hlouběji do lesa.

O obou variantách se mluvilo už před lety, Hradec k druhému dokonce vytipoval čtyři možné lokality, do finále se dostala plocha mezi bývalou cihelnou a průmyslovým areálem ČKD v Plotištích nad Labem. Jednání však ztroskotala.

Stížnosti na střelnici v Hradci neustávají, ve hře je mohutný val

Studie proveditelnosti odhalí nejen náklady, ale také napoví, které řešení by bylo efektivnější. Město už vybralo lokalitu, kam by se střelnice mohla přesunout. Pozemek má ve svém majetku, protože jej obhospodařuje společnost Městské lesy Hradec Králové, ale protože leží v katastru jiné obce, se záměrem chce nejprve seznámit její zástupce.

Co nejdál od zástavby

„V minulosti se nám některé věci kolem střelnice zadrhly, ale koncem ledna se konečně podařilo schválit pořízení studie i dvě varianty. První je vybudování ochranného protihlukového valu, který by byl trochu jinačí, než jsme předpokládali v minulosti,“ řekl Adam Záruba (Změna), náměstek primátorky pro územní plán.

„Druhá varianta pracuje s možností přemístění střelnice do jiné lokality v městských lesích, aby byla co nejdál od zástavby a co nejméně obtěžovala. Touto myšlenkou se už vedení města zabývalo, ale tenkrát šlo u umístění v okolních obcích, což byl projekt poměrně nesmyslný,“ sdělil náměstek.

Ještě nedávno bylo ministerstvo obrany v otázce stěhování striktní. „Střelnice Malšovice je nejen sportovním objektem pro činnost střelců ASC Dukla, ale tento objekt je zároveň v evidenci ODOS, tedy objektů důležitých pro obranu státu. Střelnice je navíc určena k výcviku Armády ČR, proto resort obrany neplánuje přesun ani opuštění,“ uvedlo ministerstvo na dotaz iDNES.cz.

A tak je to stále dokola

Na vojenské střelnici v Malšovicích léta trénují nejen olympijští brokaři a „záložáci“ hradecké pěší roty AZ, ale i armádní profesionálové.

Střelnice vadí, přestože provozovatel Armádní sportovní centrum Dukla udělal ústupek a činnost navzdory každodennímu povolení omezil na tři dny v týdnu. Výstřely obtěžují obyvatele několika stovek rodinných domů, slyšet jsou i kilometr vzdušnou čarou.

„Nejhorší jsou brokovnice, tréninky a závody sportovních střelců. Za minutu se ozve i kolem pěti šesti výstřelů a vždy to trvá několik hodin. Za ty roky jsme sice zvyklí, ale i já se v létě často vylekám, když jsem na zahradě a střelnice spustí,“ řekl Zdeněk Král z Kmochovy ulice.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Bezpečně poznám, když tu trénují střelci na trap nebo na skeet. To jsou vždy dva výstřely těsně za sebou, poté deset vteřin klid a pak další dva. A tak je to stále dokola,“ doplnil Petr Nováček z Malšovic.

Podpis memoranda

Hradec před dvěma lety podepsal s ministerstvem obrany memorandum, které se věnuje nejen střelnici, ale i hospodaření s pozemky a nemovitostmi na letišti.

„Studie proveditelnosti je důkazem naší spolupráce. Ukáže nám, co všechno by odhlučnění střelnice obnášelo a jak by to bylo nákladné. Jestli není finančně výhodnější stěhování mimo obytnou zástavbu. Víme o opakovaných stížnostech a je to i věc, která hodně hýbala i procesem pořizování územního plánu. Až budeme znát výsledky studie, budeme jednat s ministerstvem, jakým způsobem budeme postupovat,“ konstatoval Adam Záruba.

Obyvatele hradeckých Malšovic trápí hluk střelby z tamní armádní střelnice. (23. ledna 2026)
Obyvatele hradeckých Malšovic trápí hluk střelby z tamní armádní střelnice. (23. ledna 2026)
Obyvatele hradeckých Malšovic trápí hluk střelby z tamní armádní střelnice. (23. ledna 2026)
Obyvatele hradeckých Malšovic trápí hluk střelby z tamní armádní střelnice. (23. ledna 2026)
16 fotografií

Ještě za minulého vedení radnice si ministerstvo objednalo hlukovou studii. Výsledkem byl vymezený prostor a blokace území pro další rozvoj a veškerou výstavbu. Ani případné stěhování střelnice však neudělá radost majitelům pozemků, kteří věřili, že mezi Malšovicemi a Malšovou Lhotou mohou postavit desítky nových rodinných domů.

„Existují především urbanistické důvody, proč by tam neměla vzniknout taková zástavba. Nelze to spojovat se střelnicí, i když někteří lidé se o to leckdy a poměrně agresivně snaží. Určitě to neznamená, že kdyby se střelnice přestěhovala, na louku za Malšovicemi zástavbu pustíme,“ oznámil Adam Záruba.

Podpis memoranda s armádou naopak znamenal posun v otázce případné směny Žižkových kasáren v hradeckém centru s objekty na někdejším vojenském letišti. Město má o kasárna dlouhodobý zájem a v minulosti mluvilo například o plánech zřídit na obřím nástupišti parkoviště.

„Situace kolem Žižkových kasáren se trochu změnila, mělo by to však dopad na rozsah výměny objektů, o které má armáda zájem na letišti. Je to docela čerstvá věc a jednání vypadají nadějněji než relativně ještě nedávno,“ sdělil náměstek primátorky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Drahé bundy do hor? Majitelka Luční boudy útočí a obviňuje KRNAP z plýtvání

Premium
Luční bouda v Krkonoších je od neděle přístupná jen ubytovaným. (1. června 2025)

Dlouhodobá nevraživost mezi majitelkou Luční boudy Klárou Sovovou a Správou KRNAP kvůli kamerovému systému, pokutám a vjezdům do chráněného území má další dějství. Boudařka se rozhodla na sociálních...

Přijmeme personál, značka: jen bez drog. Kam dovedla nouze o lidi horské hoteliéry

Premium
Hotel Pecr Deep a parkoviště u kapličky v Peci pod Sněžkou (20. února 2026)

Podnikatelé v Peci pod Sněžkou společně objednávají pivo, teď chtějí koordinovaně nabírat zaměstnance. Důvodem je trend, podle něhož se personální situace v poslední době prudce zhoršuje. O práci na...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

OBRAZEM: Jarní prázdniny v Krkonoších? Modrá obloha, výhledy a stále dost sněhu

Jarní lyžovačka na Medvědíně (26. února 2026).

Senzační výhledy nabízejí Krkonoše v těchto dnech všem lyžařům, běžkařům, skialpinistům či pěším turistům. Lyžování o jarních prázdninách slibuje modrou oblohu a teploty, při kterých se dá posedět na...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Zvířata nestačí jen zachránit. Stanice pomáhá i s jejich návratem do přírody

Záchranná stanice vznikla na zahradě rodinného domu v Lípě nad Orlicí na...

Čáp, který si zlomil nohu zaseklou do drátu od hromosvodu, mládě kuny sražené autem, ptačí mláďata, jež přišla o rodiče při zateplování domu. I když záchranná stanice v Lípě nad Orlicí na Rychnovsku...

1. března 2026  10:05

Druhé ligy už bylo dost! burcuje před jarem hradecká kapitánka a budoucí lékařka

Hradecká kapitánka Aneta Vejrová v akci.

Nebudou to mít s návratem mezi domácí elitu jednoduché i přesto, že na podzim vyhrály jedenáct z dvanácti druholigových zápasů. Kapitánka hradeckých fotbalistek Aneta Vejrová však před nedělním...

1. března 2026  8:30

Výkon Liberce ovlivnil i ramadán. Trenér Kováč se zlobil: Nejhorší zápas sezony!

Liberecký kouč Radoslav Kováč během utkání s Hradcem gestikuluje na vlastní...

Po domácí prohře s Hradcem (0:1) trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč nehledal žádné výmluvy. „Je zcela oprávněné říct, že to byl asi náš nejhorší zápas sezony. Chyběla nám kvalita i energie,...

28. února 2026  21:11

Liberec - Hradec 0:1, klíčové body, hosté bojují o místo mezi elitou, rozhodl Pilař

Hradecký záložník Václav Pilař po vstřeleném gólu v diskuzi s trenérem Davidem...

Fotbalisté Liberce se na jaře dál marně shání po konzistentní formě. V sobotním prvoligovém utkání 24. kola doma podlehli Hradci (0:1), který se jim v tabulce přiblížil na rozdíl tří bodů a získal...

28. února 2026  14:45,  aktualizováno  17:58

Romanťárna, ale i depka, říká o své nové divadelní hře režisérka Daniela Špinar

Režisérka Daniela Špinar v Hradci Králové

Režisérka a bývalá šéfka Činohry Národního divadla Daniela Špinar se po třinácti letech vrátila do hradeckého Klicperova divadla s premiérou Portrét dámy. Diváci si ještě mohou pamatovat její...

28. února 2026  7:18

Řidič za jízdy vyskočil z ukradeného obytňáku, nezastavil ho ani policejní pás

Řidič za jízdy vyskočil z obytňáku a prchal

Policie na Trutnovsku minulý týden pronásledovala auto odcizené v Německu. Bílý obytňák ujížděl k polským hranicím. Řidič nedbal výzev k zastavení, proto policie použila zastavovací pás. Řidič přesto...

27. února 2026  14:47

Drahé bundy do hor? Majitelka Luční boudy útočí a obviňuje KRNAP z plýtvání

Premium
Luční bouda v Krkonoších je od neděle přístupná jen ubytovaným. (1. června 2025)

Dlouhodobá nevraživost mezi majitelkou Luční boudy Klárou Sovovou a Správou KRNAP kvůli kamerovému systému, pokutám a vjezdům do chráněného území má další dějství. Boudařka se rozhodla na sociálních...

27. února 2026

V Kosičkách končí likvidace chovu kvůli ptačí chřipce, další ohnisko je nedaleko

Přípravné práce před likvidací velkochovu slepic v Kosičkách, který zasáhla...

Hasiči v drůbežárně v Kosičkách na Královéhradecku vyklízejí poslední z pěti hal chovu slepic zasaženého ptačí chřipkou. Likvidace chovu, s níž začali v pondělí, skončí v pátek odpoledne. Na místě...

27. února 2026  12:27

OBRAZEM: Jarní prázdniny v Krkonoších? Modrá obloha, výhledy a stále dost sněhu

Jarní lyžovačka na Medvědíně (26. února 2026).

Senzační výhledy nabízejí Krkonoše v těchto dnech všem lyžařům, běžkařům, skialpinistům či pěším turistům. Lyžování o jarních prázdninách slibuje modrou oblohu a teploty, při kterých se dá posedět na...

27. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Do Špindlerova Mlýna dorazí šampionka Maděrová i ostatní olympijští medailisté

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová navštívila dětské závody v Liberci. (21....

Pořadatelé Světového poháru v alpském snowboardingu ve Špindlerově Mlýně evidují přihlášky všech šesti medailistů z nedávných olympijských her včetně domácí šampionky Zuzany Maděrové. Spolu s...

26. února 2026  20:54

Plné náměstí ve Vrchlabí vítalo doma medailistky z italské olympiády

Tisíce lidí přišly na náměstí ve Vrchlabí přivítat osmičku olympioniků z...

Tisíce lidí přivítaly ve čtvrtek odpoledne na náměstí T. G. Masaryka ve Vrchlabí osm olympioniků z Krkonoš, kteří bojovali o cenné kovy na zimní olympiádě v italském Miláně a Cortině d’Ampezzo....

26. února 2026  20:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.