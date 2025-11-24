Dva postřelení opilci u bankomatu. Byla to nutná obrana, uzavřela policie

Autor: ,
  13:03
Kriminalisté odložili červencový incident z České Skalice na Náchodsku, kde muž u bankomatu postřelil dva útočníky, kteří ho ohrožovali. Znalci vyhodnotili použití zbraně jako nutnou obranu. Pistoli muž držel legálně, podle policie nespáchal žádný trestný čin. Kriminalisté se dál zabývají chováním obou útočníků, které podezřívají z výtržnictví.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Incident se stal letos 17. července krátce před půlnocí u jednoho z bankomatů v České Skalici. Podle kriminalistů dva opilí muži slovně a fyzicky napadli třetího muže, ten vytáhl legální pistoli ráže 6,35 milimetru.

Agresory varoval a vyzýval, aby přestali. Protože však v útoku pokračovali, muž pistoli použil, jednoho z útočníků zasáhl do ruky, druhého nejméně dvakrát do nohy.

Muž postřelil u bankomatu dva opilé útočníky, policie vyloučila rasový podtext

„Na základě všech provedených úkonů bylo jednání střelce vyhodnoceno jako oprávněné a v souladu s ustanovením trestního řádu o nutné obraně. Samotná střelba ze strany této osoby byla proto odložena, nedošlo ke spáchání trestného činu,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková.

Na sociálních sítích začaly krátce po činu kolovat informace, že potyčka mohla mít rasový podtext. To však policisté odmítli. Uvedli tehdy, že všichni tři muži jsou občany České republiky.

Střelec se po útoku sám přihlásil na policii a zbraň vydal. Policie při hodnocení incidentu vycházela z kamerových záznamů, výpovědí svědků a balistické expertizy. Vyžádala si také znalecké posudky z oborů sportovní sebeobrany a použití zbraní.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Lékaře viní ze znásilnění zdrogovaných žen, obhajoba kritizuje vyšetřování

Bývalý vojenský lékař a pedagog čelí obžalobě ze znásilnění osmi žen, hlavně...

Krajský soud v Hradci Králové ve čtvrtek otevřel případ vojenského lékaře a pedagoga Pavla Novotného, který čelí obžalobě ze sériového znásilnění osmi žen, zejména studentek. Podle spisu jim přidával...

Turistka se v Krkonoších pokusila o extrémní otužování, skončila v bezvědomí

Horská služba Krkonoše zachraňovala německou turistku, která se pokusila o...

O tom, že se nic nemá dělat bez rozmyslu, obzvlášť na hřebenech Krkonoš, se přesvědčila německá příznivkyně otužování, kterou zachraňovali na Slezském domě nedaleko Sněžky. Její pokus o nácvik...

Před řízením si dal pervitin. Toxikologie odhalila drogu u nehody se čtyřmi mrtvými

Tragickou dopravní nehodu dvou aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku...

V tragické dopravní nehodě na hlavním tahu na Trutnov, která si v září vyžádala čtyři lidské životy, mohl hrát roli pervitin. Toxikologická expertiza drogu potvrdila v těle řidiče, který za...

Při pokusech na základní škole došlo k požáru, dvě děti jsou popálené

ilustrační snímek

Tři lidé se zranili během požáru při chemických pokusech na základní škole v Hradci Králové. Dospělého zdravotníci ošetřili na místě, dvě děti záchranáři transportovali do nemocnic. Jedno na...

Sparta zvítězila v Hradci, Kladno podlehlo Kometě, Budějovice přetlačily Boleslav

Hokejisté Brna oslavují gól na ledě Kladna.

Další tři zápasy hokejové extraligy nabídlo páteční 24. kolo. Sparta přibrzdila rozjetý Hradec a na jeho ledě zvítězila 4:1, mistrovská Kometa stejným výsledkem uspěla na Kladně a České Budějovice po...

Dělníci v Hradci objevili historickou dlažbu, nález ovlivní opravu náměstí

Historická dlažba nalezená na Velkém náměstí v Hradci Králové (24. října 2025)

Když ve druhé polovině 50. let budovatelé socialismu zalili plochu Velkého náměstí v Hradci Králové asfaltem, na desetiletí zmizela původní dlažba až ze 16. století. Malou část nyní vykopala parta...

24. listopadu 2025  11:45

Z důchodce je hrdina. Čtyřicátník Jurečka trefil Opavě výhru v Písku

Luděk Jurečka z Opavy nastupuje do zápasu.

Opavští basketbalisté ve 14. kole ligy ztratili v Písku ve druhém poločase až patnáctibodový náskok, ale nakonec zvítězili 86:84 a ukončili domácí neporazitelnost Jihočechů v sezoně. V tabulce jim...

23. listopadu 2025  20:54,  aktualizováno  23:21

Nedokázal jsem si představit, že budu hrát, řekl Darida. Po otřesu mozku dal dva góly

Karvinský útočník Abdallah Gning sleduje přihrávku královehradeckého Vladimíra...

Ještě začátkem týdne to s Vladimírem Daridou po zranění v poháru nevypadalo vůbec dobře. Po otřesu mozku se necítil nejlépe. Nakonec ale v Karviné vyběhl v základní sestavě Hradce Králové a v utkání...

23. listopadu 2025  17:18

Karviná - Hradec Kr. 4:3, přestřelku zvládli lépe domácí, hattrickem se blýskl Ayaosi

Fotbalisté Karviné se radují z vyrovnávacího gólu.

Přestřelku v 16. kole Chance Ligy zvládli lépe karvinští fotbalisté, kteří doma porazili Hradec Králové 4:3 a přeskočili ho v tabulce. Hattrickem se blýskl záložník Emmanuel Ayaosi, za hosty dvakrát...

23. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  15:25

Pornotragédie Postel se vrací. Mám radost, že dílo žije dál, říká režisér

Momentka z filmu Postel

Nejspravedlivější kritik je čas, souhlasí scenárista a režisér Oskar Reif, jehož debut – v roce 1998 chválená i zatracovaná Postel – dnes platí za černobílou perlu české kinematografie odkazující na...

23. listopadu 2025  7:34

Důležité jsou hlavně vztahy s blízkými, říká lékařka paliativního týmu

Jičínský tým paliativní péče pod vedením lékařky Petry Čížkové (uprostřed v...

Jičínská oblastní nemocnice má od letoška speciální tým, jehož starostí je rozvoj paliativní péče, oboru, který v posledních letech zažívá vzestup. Vznikají paliativní ambulance, obor se dostává do...

22. listopadu 2025  7:30

Sparta zvítězila v Hradci, Kladno podlehlo Kometě, Budějovice přetlačily Boleslav

Hokejisté Brna oslavují gól na ledě Kladna.

Další tři zápasy hokejové extraligy nabídlo páteční 24. kolo. Sparta přibrzdila rozjetý Hradec a na jeho ledě zvítězila 4:1, mistrovská Kometa stejným výsledkem uspěla na Kladně a České Budějovice po...

21. listopadu 2025  21:17

Levhartice přišly o zraněnou Bartoňovou, i tak proti Trutnovu uťaly sérii porážek

Elizabete Bulaneová z Trutnova střílí na chomutovský koš, brání ji Adéla...

Chomutovské basketbalistky ukončily sérii čtyř ligových porážek vítězstvím nad Trutnovem 79:69 a v neúplné tabulce jsou páté. Východočeský tým naopak prohrál popáté za sebou a patří mu sedmé místo.

21. listopadu 2025  20:05

Popálení dětí ve škole prověřuje policie jako těžké ublížení na zdraví z nedbalosti

ilustrační snímek

Čtvrteční nehodu na základní škole v Hradci Králové, kdy se při požáru u chemických pokusů popálily dvě děti a jeden dospělý, prověřuje policie pro možné spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z...

21. listopadu 2025  11:54,  aktualizováno  15:18

Chovatel držel krávy a ovce v hrozných podmínkách, zuboženou zvěř mu odebrali

Chovatel držel zvěř v nevhodných podmínkách, hrozí mu vězení.

Až čtyři roky vězení a zákaz činnosti hrozí 48letému chovateli zvířat z Trutnovska, kterému policie kvůli nevhodným podmínkám odebrala krávy a ovce. Zvířata putovala do předběžné náhradní péče.

21. listopadu 2025  15:11

Turistka se v Krkonoších pokusila o extrémní otužování, skončila v bezvědomí

Horská služba Krkonoše zachraňovala německou turistku, která se pokusila o...

O tom, že se nic nemá dělat bez rozmyslu, obzvlášť na hřebenech Krkonoš, se přesvědčila německá příznivkyně otužování, kterou zachraňovali na Slezském domě nedaleko Sněžky. Její pokus o nácvik...

21. listopadu 2025  11:01

Hrozilo zřícení, záchrana kasáren v pevnosti Josefov konečně začala

Chátrající Čtvercová kasárna v Josefově (29. září 2021)

Práce na záchraně začaly, Královéhradecký kraj však musel přehodnotit plány. Asi tři roky hejtmanství rozvíjelo myšlenku na zřízení centrálního muzejního depozitáře v chátrajících čtvercových...

21. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.