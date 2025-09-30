Vandal v Hradci přetřel graffiti gruzínské autorky, asi mu vadila dotace

Ladislav Pošmura
  10:34
Neznámý vandal poničil jednu z velkoplošným maleb, které vznikaly při druhém ročníku Street Art Festivalu v Hradci Králové. Barevný mural s ornamentálními vzory na Benešově třídě zčásti zabílil a napsal velkým červeným písmem číslo 700 000 a připojil otazník. Škoda na díle je asi 70 tisíc. Případem se zabývá policie.

Prostor u podchodu vlastní město, které se teď bude zabývat otázkou, jak dál postupovat.

Autorkou uměleckého díla je gruzínská streetartová performerka Tina Chertova. Velkoplošné graffiti je jedno ze šesti, které tu od 13. září vzniklo.

„Vytipovali jsme několik ploch ve městě, kde by mohli umělci v rámci Street Art Festivalu tvořit. Vznikla nádherná díla, díky kterým jsme o sobě dali vědět daleko za hranice našeho města. To, že došlo k poškození tohoto uměleckého díla, navíc umístěného na majetku města, mě velice zasáhlo. Považuji to za projev neúcty ke všem umělcům a jsem z toho velmi zklamaná,“ uvedla náměstkyně hradecké primátorky pro oblast kultury a cestovního ruchu Ilona Dvořáková.

Poničené graffiti gruzínské performerky na hradecké Benešovce (29. září 2025)
Gruzínská autorka Tina Chertova dostala prostor k vyjádření na Benešovce. Streetartové dílo obsahuje ornamentální motivy.
Tina Chertova pracuje na svém díle na Benešově třídě v Hradci Králové.
Takto vypadalo zákoutí u hradecké Benešovy třídy před festivalem street artu.
Poničené graffiti gruzínské performerky na hradecké Benešovce (29. září 2025)
V Hradci existují plochy určené pro legální tvorbu graffiti, kde mohou umělci tvořit prakticky kdykoliv. V tomto případě jde však nejspíš o výraz nesouhlasu, právě 700 tisíc korun je totiž podle pořadatelů výše dotace, kterou hradecký magistrát podpořil pořádání streetartového festivalu.

„Celkový rozpočet je však o mnoho vyšší, započítávají se také naše vlastní finance a také finance, kterými nás podpořili další partneři, ať už kraj, či soukromé subjekty,“ uvedla ředitelka přehlídky Romana Junkerová.

Street Art Festival se pořádá i v jiných městech, organizátoři však uvedli, že nic podobného se jim dosud nestalo. „Podobné zkušenosti s ničením muralu takto bezprostředně nemáme, nestává se nám to ani po několika letech, je to poprvé,“ sdělila ředitelka.

„Jsme z toho dost smutní a vůbec nám to nepřijde vůči Tině fér,“ uvedli také pořadatelé na Facebooku.

28. září 2025

Festivalový tým se pokusí ve spolupráci s městem i umělkyní dílo co nejdříve opravit. „Škoda na díle zahrnuje měsíce příprav celého týmu, cestovné, ubytování, honorář pro umělce, materiál a technické zajištění akce. Celkem je to přibližně 70 tisíc korun,“ uvedla Romana Junkerová.

Případem už se zabývá policie. „V současné době provádíme šetření, zjišťujeme všechny skutečnosti, které jsou důležité pro posouzení věci. Vzhledem k tomu, že se to nachází v počáteční fázi, nelze ji zatím blíže komentovat,“ uvedla mluvčí hradecké policie Martina Jandová.

Šestice muralových děl si nelze nevšimnout v Tiché, Štefcově a Hradecké ulici, dále Na Potoce, na zmíněné třídě Edvarda Beneše a u Univerzity Hradec Králové. Leitmotivem letošního ročníku byl návrat k historickým kořenům veřejného prostranství. Akce souvisela s oslavami 800 let Hradce Králové.

Debatéři ničení neschvalují

V Hradci už je takřka zvykem, že se ani umělecká graffiti na zdech dlouho neohřejí. Mediálně nejznámějším případem jsou obnažené dívky streetartového performera JW Mind Strike, které na mostě u soutoku Labe s Orlicí opakovaně vydržely pouze pár dní. V tomto případě šlo o kontroverzní malby, jež se staly terčem aktivistů.

Ženy čelí sexuálnímu násilí, objevilo se po třech dnech na muralu dívky v bikinách

O zničené malbě na Benešovce už diskutují Hradečáci ve facebookové skupině Hradec Králové - Salón republiky. Většinou se shodují, že ničení podobných děl je ve městě běžné.

„Benešova třída je pověstná tím, že se tam páchají škody na majetku a ničení všeho, co si kdejaký vandal usmyslí,“ napsala například uživatelka Táňa. S ničením uměleckých graffiti většina diskutujících nesouhlasí.

