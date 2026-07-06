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Hradec se pyšní novými velkoplošnými muraly, opravili i vandalem poničené dílo

Ladislav Pošmura
  7:40
Jedním opraveným a dvěma novými velkoplošnými muraly se pyšní Hradec Králové. Umělecká díla vznikla jako součást nedávného 3. ročníku Street Art Festivalu Hradec Králové.

Letošní tvůrčí přehlídka byla o něco skromnější než loňská, kdy po městě vzniklo šest obrazů. V Prostějovské ulici na výměníku pracoval muralista Roper z Bukurešti, který studoval výtvarné umění a má dlouholeté zkušenosti s veřejnými a zakázkovými projekty. Barevné dílo Abstract Fields nejde přehlédnout.

Streetartový umělec Tomáš Javůrek tvořil na stěně v hradecké neziskovce Prostor Pro. Dílo je výsledkem workshopu, který vedl s klienty organizace zaměřené na terénní práci a poskytující dětem a mladým lidem pomoc v obtížných životních situacích.

Velkoformátové dílo gruzínské autorky Tiny Chertovové na Benešově třídě už je zase opravené.
V Prostějovské ulici na výměníku pracoval muralista Roper z Bukurešti.
Streetartový umělec Tomáš Javůrek tvořil na stěně v hradecké neziskovce Prostor Pro.
Streetartový umělec Tomáš Javůrek tvořil na stěně v hradecké neziskovce Prostor Pro.
Streetartový umělec Tomáš Javůrek tvořil na stěně v hradecké neziskovce Prostor Pro.
23 fotografií

„Společná tvorba, nové zkušenosti a spousta kreativity,“ zhodnotili organizátoři akce barevný mural, který obsahuje slova Respekt, Bezpečí či Důvěra.

Péče o veřejný prostor má smysl

Potěšeni budou ti, kteří těžce nesli, že loni vandal poškodil velkoformátové dílo gruzínské autorky Tiny Chertovové. Barevný mural s ornamentálními vzory na Benešově třídě zabílil a popsal. Autorka dílo opravila.

„Loni byl mural zničen. Letos jsme mu vrátili barvy a život. Protože věříme, že péče o veřejný prostor má smysl,“ uvedli pořadatelé festivalu.

Před budovou ČSOB na labském nábřeží také odhalili novou sochu Bronislava Fiutowského. Kolemjdoucí si jistě povšimnou mohutné instalace, kterou tvoří židle.

Tvorba dalšího nového muralu v ulici Na Občinách se potýkala s technickými problémy a bude dokončena v červenci.

V poslední době vznikla v hradeckých ulicích řada zajímavých počinů. Poprvé se letos ve městě představuje festival Landscape, který oživuje známá místa i neznámá zákoutí.

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