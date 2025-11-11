O zdejší zdravotnické obory je velký zájem. Školu navštěvuje 652 středoškoláků a 335 studentů vyšší odborné školy.
„Mohli bychom díky tomu otevřít jednu novou třídu, ale především upravit rozvrh výuky. Dnes musíme učit na směny. Některé třídy začínají třeba až odpoledne a učí se do večera,“ upozornila na dosavadní nedostatek učeben Soňa Lamichová, ředitelka Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Hradci Králové.
|
Soukromé školy hledají novou adresu, v půlce školního roku jim zruší nájem
Škola má 35 tříd, ale dosud měla k dispozici vedle odborných laboratoří jen 10 velkých učeben. Nově má dalších pět pro výuku všeobecných předmětů jako českého jazyka, společenských věd, fyziky nebo matematiky.
„Umožní nám to přesunout výuku do časů, které budou pro naše studenty komfortnější,“ řekla ředitelka.
Přestavbu zaplatil z vlastního rozpočtu Královéhradecký kraj, který je zřizovatelem školy. Součástí bylo vybudování evakuačního schodiště a nového výtahu i pořízení nábytku a audiovizuální techniky. Práce začaly loni v listopadu za plného provozu školy a nyní v podkroví již probíhá výuka.
„Nové prostory zajistí moderní podmínky pro vzdělávání odpovídající dnešním nárokům zdravotnictví,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro školství a poslankyně Jana Berkovcová (ANO).
Škola vzdělává nejen všeobecné a praktické sestry, ale také laboratorní a farmaceutické asistenty, zubní techniky či laboranty.