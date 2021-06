Kraj zvažuje zrušení některých středních škol, rozhodnutí padne do léta

Když v prosinci 2017 krajští zastupitelé schválili kontroverzní návrh na sloučení 21 vybraných škol, starosta Lázní Bělohradu Pavel Šubr (STAN) prorokoval, že místní odborné učiliště do pěti let zanikne. Ačkoli byl ujišťován, že optimalizace má naopak za úkol školu zachránit, tři a půl roku poté je zřejmé, kdo měl pravdu.

Hejtmanství už má k dispozici materiál o tom, jak slučovací akce dopadla. V pondělí 28. června to bude jeden z nejdůležitějších bodů porady krajských radních a ještě letos v létě by mělo být jasno, která města by se mohla se svými středními školami loučit.

Podle informací MF DNES se kromě Lázní Bělohradu smráká i nad Střední školou zahradnickou v Kopidlně, hodnocení neunikne ani spojeným učilištím v Opočně a Novém Městě nad Metují nebo svazku SŠ oděvní, služeb a ekonomiky v Červeném Kostelci se střední školou ve Velkém Poříčí.

Bolestné rozhodování

Krajský radní pro oblast školství Arnošt Štěpánek (Piráti) chce v nejbližší době problém škol rozseknout. Přiznává, že pro některé to bude bolestné. Do začátku příštího roku by rád předložil kompletní krajskou strategii školství.

„Máme naprosto jasná čísla, jak celá optimalizace dopadla a co to přineslo, tedy kde se to povedlo a kde naopak. Nyní musíme vše vyhodnotit. Další krokem bude stabilizace. Do léta musíme říct, co se školami bude, a pak to necháme tři roky sednout a v systému nic neměnit. Máme připravené různé koncepty i předběžné scénáře, ale nic není definitivní. Musíme si říct, zda v koalici dokážeme naplnit některé závazky a sliby,“ upozornil Štěpánek.

Podle něj v případě učiliště v Lázních Bělohradě promluvila čísla naprosto jednoznačně. Po splynutí se SOŠ, SOU a VOŠ v Hořicích se místní škola potýká s velmi dramatickým propadem počtu studentů.

„Je to až brutální úbytek, přesto nemohu potvrdit scénář rušení. Z čistě číselného a provozního pohledu by bylo dobře školu v Bělohradě opustit. Jenže není jen věcná rovina, je to i lidské a politické rozhodnutí a zvažuje se i spousta jiných aspektů. Opravdu se může stát, že převáží politické rozhodnutí, škola zůstane zachovaná a my ji budeme dotovat. Ekonomicky to však nevychází,“ míní Štěpánek.

Před třemi a půl rokem přijatý návrh na slučování stvořil tým tehdejší radní pro školství Martiny Berdychové (Východočeši), dnes krajské radní pro sociální oblast.

Starosta Šubr o ní ve vyhrocené veřejné debatě prohlásil, že je „strůjkyní zla“ a že její „neprofesionální a šlendriánské postupy zcela zastiňují kvalitní práci hejtmana a dalších členů rady kraje“. Sklidil potlesk od studentů i ředitelů dotčených škol. Nyní - tři a půl roku poté - by prý volil stejná slova.

„Paní Berdychové můžu s klidným svědomím zopakovat to samé. Je to likvidace učňovského školství v celém regionu. Dostávali jsme dopisy, jak se zvýší kvalita výuky a že do budoucna bude sloučení jen ku prospěchu školy. Ještě v prosinci jsem slyšel o zaměření naší školy třeba na ošetřovatele a obory, které by směřovaly k lázeňství. Před dvěma lety nás zase měly spasit desítky studentů z Vietnamu, kteří by tu později žili a pracovali. Kde jsou? Nic z toho nevyšlo. Kraj to nemá připravené,“ podotkl s rozhořčením Pavel Šubr.

Podle něj by město v případě zrušení učiliště mělo zájem pouze o středisko praktické výuky, kde by mohly získat zázemí technické služby.

„My jsme udělali maximum“

Obavy o své učiliště neskrývá ani Opočno. „Máme náznaky, že škola nemá tolik učňů, kteří by ji navštěvovali. Přesto by bylo fajn, kdyby se škola udržela. Je otázka prestiže, zda má město základní i střední školu, jen mě mrzí, že se nepřemýšlí o tom, že děti je třeba vést i k řemeslu. Bude to rozhodnutí kraje, my jsme pro to, abychom školu udrželi, udělali maximum. Pokud to nepůjde, měli bychom si s krajem sednout a zamyslet se, co by tu mohlo být,“ řekla starostka Opočno Šárka Škrabalová (Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst).

Že si Červený Kostelec dál udrží svou střední školu oděvní, služeb a ekonomiky, věří i starosta Rostislav Petrák (Spoluobčané). I on měl výhrady k plánům kraje, přesněji ke sloučení červenokostelecké školy s hronovskou a se střední školou ve Velkém Poříčí.

„Naše zastupitelstvo přijalo usnesení, že máme usilovat o zachování střední školy ve městě, protože ji potřebujeme k rozvoji města, regionu a k udržení mladých lidí. Když většina z nich odejde na vysoké školy do Hradce Králové nebo Prahy, asi se jich moc nevrátí. Jestliže začneme rušit školy, periferie se začne vylidňovat. Za pár desítek let by si někdo mohl začít lámat hlavu nad tím, jak dostat lidi zpátky do regionu a znovu obnovovat školy, které mezitím zanikly,“ zdůraznil starosta.

Radní Arnošt Štěpánek je zastáncem optimalizace: „Byla nezbytně nutná a dobrá. Neříkám to proto, že jsme s paní Berdychovou v koalici, jen vidíme, že ve všech krajích to musí být, přestože někde z toho mají hrůzu. Stát se to musí.“

Ten starosty a ředitele škol seznámí s rozhodnutím kraje ještě v červenci. „Během léta jasně řekneme, jak to bude. U každé školy máme několik alternativ. Začátkem příštího roku bych chtěl předložit strategii, abychom si přesně řekli, co ve školách hodláme dělat, jaké obory chceme posouvat a jak dál propojovat školy a výuku, aby všichni aktéři měli jasno,“ prohlásil radní pro školství.