Školy zvedly kapacitu, i tak byl přetlak na gymnáziích či zdravotních oborech

Volná místa mohli neúspěšní uchazeči z řádného termínu najít nejen na učilištích a odborných školách, ale objevila se i na gymnáziích v kraji.

Šest volných míst například nabízelo pro druhé kolo gymnázium v Jaroměři, pět uchazečů mělo šanci v Broumově a Nové Pace, čtyři v Dobrušce, a dokonce osm míst se uvolnilo na osmiletém gymnáziu ve Vrchlabí. Stejný počet míst nabízela škola také pro doplnění kvinty ve svém osmiletém studiu v Hostinném.

Zatímco dříve měli zájemci o podobná místa v druhých kolech poměrně slušné šance na úspěch, letos se na řadu z nich ani napodruhé nedostalo.

„Zájem v druhých kolech o gymnázia byl větší než v minulých letech, ale je to z velké části i tím, že zoufalí lidé z Prahy hledají školy, kam by dítě umístili. Takových případů, o kterých víme, je už několik,“ říká náměstek hradeckého hejtmana pro školství Arnošt Štěpánek (Piráti).

Volná místa v druhém kole nabídlo letos více škol než jindy i díky tomu, že kraj ředitelům umožnil, aby zvýšili kapacity ve třídách. Zatímco původně střední školy a gymnázia vypisovaly na třídu 30 míst, nově bylo možno míst až 33.

„Oslovili jsme všechny ředitele, že pokud to nenaruší kvalitu výuky, mohou kapacity zvýšit. Toho využilo 85 žáků, kteří se dostali zejména na gymnázia nad rámec původních kapacit,“ sděluje Štěpánek.

Gymnázia jako ikona

Tradičně největší zájem byl o místa na gymnáziích, především na těch osmiletých a šestiletých. Téměř 5 žáků na jedno volné místo se hlásilo na osmiletý obor Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové. To pro osmileté studium otevírá dvě třídy pro 60 studentů, hlásilo se mu však 293 dětí, což je druhý nejvyšší převis v kraji.

Kraj by rád změnil systém přijímaček Královéhradecký kraj se chce podílet na změně přijímacího řízení na střední školy. Vedle jeho digitalizace, kterou přislíbil ministr školství Mikuláš Bek (STAN), navrhuje změnit současný model, kdy uchazeči nejprve podávají přihlášky, a pak absolvují jednotné přijímací testy. „Jednáme s ministerstvem o změně termínu jednotné přijímací zkoušky, aby se konala ještě před podáním přihlášek. Uchazeči budou předem znát bodový zisk a mohou se lépe rozhodnout, kam se přihlásí. Mohou tak zohlednit třeba to, kde budou mít se svým bodovým ziskem větší šanci na přijetí,“ vysvětluje myšlenku náměstek hradeckého hejtmana pro školství Arnošt Štěpánek (Piráti). V současnosti žáci podávají přihlášky maximálně na dvě střední školy do 1. března, testy pak absolvují v dubnu. Ministerstvo plánuje změnit papírové přihlášky na elektronické.

V těsném závěsu následují další gymnázia – Boženy Němcové v Hradci Králové (šestileté studium), Josefa Žáka v Jaroměři (osmileté) nebo Lepařovo v Jičíně (šestileté). Ze čtyřletých gymnázií byl největší nápor ve Vrchlabí, kde se na 30 míst hlásilo 83 uchazečů.

Více než 2,5 zájemce na jedno volné místo bylo také v Jaroměři a Dvoře Králové nad Labem. Méně než polovinu přihlášených uchazečů mohlo přijmout dalších sedm gymnázií.

Naopak největší šance měli žáci, kteří šli k přijímačkám na soukromé gymnázium Sion High School v Hradci Králové, kde se o 15 míst ucházelo jen 21 zájemců, nebo na Gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově, kde o 60 míst usilovalo 91 adeptů.

Táhlo zdravotnictví

a veterina

Největší převis počtu přihlášek zaznamenala sochařská škola v Hořicích. Na tamní obor užitá malba se hlásilo 73 zájemců. Škola přitom přijímá jen 10 nových studentů.

Mimořádný zájem zaznamenala také o obor design interiéru, kam se na stejný počet míst hlásilo 47 uchazečů. Podobně k nejžádanějším oborům patřil i grafický design na Střední průmyslové škole Otty Wichterleho v Hronově.

„Kromě grafiky byl tradičně velký zájem o tříleté obory automechanik, elektrikář nebo kadeřník,“ říká tamní ředitel Josef Matyáš.

Mezi gymnaziální obory se v absolutním počtu přihlášek vklínily veterinářství, zdravotnické lyceum nebo praktická sestra, ale také třeba kadeřnictví. Například na hradeckou veterinární školu se letos hlásilo 261 dětí, přestože nabízela jen 120 míst.

25. května 2023

„U nás je to obvyklé, hlásí se sem žáci z celé republiky. Velkou spoustu jsme jich odmítli, ale žádné problémy jako v Praze jsme neřešili,“ říká ředitelka Hana Rubáčková. Neskrývá však nespokojenost se současnými zápisovými lístky. Škole se odhlásilo asi 30 přijatých dětí, které se dostaly také jinam, uvolněná místa pak nabídla uchazečům „pod čarou“.

„Je to náročné pro rodiče i pro nás. Musíme na to vyčlenit jednoho pracovníka, který obvolává rodiče, zda student opravdu nastoupí, nebo zda místo uvolní. Vyřízené jsme to měli až 25. dubna,“ doplňuje ředitelka.

Míst bylo v kraji dost

Podle statistik kraje letos základní školy v regionu opustilo 5 601 deváťáků, což je o 600 více než loni. Střední školy jim nabídly 8 778 míst, z toho 4 223 v maturitních oborech.

„Vedle toho jsme zvýšili kapacity změnami na pěti různých školách, kde jsme otevřeli obory, které jsou pro žáky atraktivní, například kosmetické služby nebo elektromechaniku. Přidali jsme zcela nad rámec kapacit praktickou sestru na Evangelické akademii v Náchodě a maséra ve zdravotnictví v Trutnově. Daří se nám zvyšovat zájem i o učňovské vzdělávání, například v Trutnově máme převis přihlášek i na učňovském oboru, což jsme v historii nikdy neměli,“ jmenuje opatření Štěpánek.

Přesto je v kraji řada oborů, které se ani v letošním roce neotevřou. Na některé se nepřihlásil nikdo nebo jen pár zájemců. Proto třeba hronovská škola některé obory už řadu let slučuje do společných tříd. „Letos se však i takové obory naplňují. Přicházejí žáci, kteří nebyli uspokojeni v jiných školách,“ upozorňuje Matyáš na trend.

Ten potvrzuje i ředitelka střední průmyslovky v Novém Městě nad Metují Klára Barešová. „Stále čekáme na zápisové lístky, měli jsme smršť zájemců a řadu oborů už budeme mít zcela naplněných, dokonce i strojírenství, kam se historicky hlásilo velmi málo dětí.“