Ze starého výměníku bude jídelna, studenti už nebudou muset přes celé centrum

Jídelna bude sloužit zejména studentům tří středních škol, které stojí v těsném sousedství. V bývalém „Hlucháku“ sídlí obchodní akademie, hned vedle Gymnázium Boženy Němcové a z druhé strany stavební průmyslovka.

Stavbaři ve výměníku vybudují dvě podlaží. V suterénu bude jídelna, hygienické zázemí, výdej jídla či prostory pro mytí nádobí. V patře vznikne samotná kuchyň, sklady a kanceláře. Jídlo se bude přepravovat výtahem.

„Počítáme, že celoroční provoz jídelny zahájíme v září 2026 s kapacitou až 1 200 uvařených obědů denně,“ říká hejtman Petr Koleta (ANO). Technicky má mít nová jídelna kapacitu až 1 500 jídel.

Stavbaři také odtěží okolní zeminu, aby vytvořili přímý vstup strávníků do suterénu a zvýšili prosvětlení budovy. Součástí zakázky je také zateplení sousedního Evropského domu včetně výměny některých oken. Jen za stavební práce kraj zaplatí 77,2 milionu korun. Dalších asi 27 milionů má stát vybavení kuchyně a jídelny, které bude kraj teprve soutěžit.

„Věříme, že nová jídelna nejen zlepší komfort žáků, ale také přispěje k lepší organizaci jejich školního dne,“ míní náměstkyně pro školství Jana Berkovcová (ANO).

Zaměstnance najmou dopředu

Nové zařízení bude pobočkou školní jídelny v Hradecké ulici. Nepůjde však o pouhou výdejnu, ale o plnohodnotnou kuchyň, která zvýší kapacitu jídelny.

„Zaměstnáme tam asi 25 lidí. Abychom je dokázali najít, budeme místa inzerovat s předstihem. Tyto kvalifikované profese totiž na trhu nejsou. Připravili jsme si proto postup, že je nejprve vezmeme k nám nad stav, zaučíme je a po dokončení je převedeme na Slezské,“ popisuje ředitel jídelny Martin Svátek.

Přesun části strávníků do nového provozu umožní jídelně rozšířit služby pro mimoškolní klienty. Už teď vaří například pro důchodce, učitele a další zájemce mimo školy. Příjmy z této vedlejší činnosti tvoří až 40 procent obratu, což umožňuje dosáhnout na konkurenceschopné platy kuchařů. Jídelna dodává také do čtyř výdejních míst, která si zřídily například nestátní školy.

„Obědy si odvážejí samy, protože my nemáme auto na rozvoz. Pokud bychom však měli kapacitu, mohli bychom dodávat i jinam. Pro nás má ale význam odběr v desítkách porcí. Nechceme konkurovat komerčním rozvozům,“ dodává ředitel, podle něhož je jedna z největších jídelen v zemi stavěná na kvantitu.

Na oběd, jen když je čas

Tři střední školy na Pospíšilově třídě mají dohromady 1 600 studentů. Většina z nich by měla v současnosti o polední pauze absolvovat dlouhou cestu právě do Hradecké ulice, do jídelny naproti kampusu univerzity.

Jenže řada studentů si místo oběda raději vezme svačinu nebo zůstane o hladu. Během jedné volné hodiny je totiž komplikované zvládnout cestu tam, oběd a návrat do školy.

„Máme v databázi šest tisíc strávníků, ale pravidelně vaříme jen kolem tří tisíc obědů. Studenti ze Slezského Předměstí mají problém se k nám dostat, proto chodí, jen když jim to vyjde, třeba jenom dvakrát týdně,“ připouští ředitel Martin Svátek.

Budoucí jídelna na Pospíšilově třídě (červená značka), současná jídelna v Hradecké ulici v kampusu (modrá značka) Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Jeho slova potvrzují ředitelé škol i studenti. Třeba Martin z prvního ročníku Gymnázia Boženy Němcové chodí do jídelny, jen když nemá odpolední vyučování: „Čtyřikrát týdně máme oběd až po škole a pak už jdu domů. Jeden den chodím na oběd k babičce, která bydlí blíž. Ale spolužáci jezdí autobusem do jídelny a dá se to stihnout.“

Několik studentů se dostalo do jídelny nedaleké hotelové školy, z průmyslovky chodí nižší třídy do jídelny Základní školy Sever.

„Na Sever dochází převážně první a druhý ročník, další ročníky navštěvují jídelnu v Hradecké ulici. Pro nás je to vážný problém, protože zatímco gymnázium a obchodka jsou školy lokální, my jsme školou regionální. Hlásí se k nám studenti z celého kraje. Musíme proto soustředit výuku do dopoledních hodin, abychom neměli nulté hodiny a jen minimálně odpolední výuku, aby se studenti mohli dostat včas domů,“ upozorňuje ředitel stavební průmyslovky Jiří Bureš.

Přibude zastávka u kampusu

Královéhradecký kraj v minulosti žádal, aby město zřídilo zastávku autobusů přímo u jídelny v Hradecké ulici, čímž by se cesta na oběd zkrátila. K tomu však dosud nedošlo. Zastávky budou součástí přestavby křižovatky Mileta.

Obchodní akademie tak v minulosti zřídila kuchyňku, kde si mohou studenti ohřát jídlo z domova, a upravila pauzu na oběd.

„K běžné hodinové pauze na oběd jsme museli přidat dvacetiminutovou přestávku, což dohromady tvoří 75 minut času, kdy děti dojdou do jídelny a zpět,“ popsala už dříve ředitelka obchodní akademie Jana Vitvarová.