Adršpachu už strážníky nepronajmou, plánuje proto vlastní. Pokuty mu pak zůstanou

Skalní město v Adršpachu přitáhne ročně skoro půl milionu lidí. Zejména letní sezona bývá rušná, protože jednodenní turisté sem většinou míří auty. Problém je, že řidiči nedodržují povolenou rychlost. Navíc mezi Dolním a Horním Adršpachem schází chodník.

Obec se ještě nedávno chystala, že do dvou let spustí úsekové měření. Když však město Trutnov na podzim rozhodlo, že už nebude pronajímat Adršpachu své strážníky, obec plánuje, že pořídí vlastní.

„Úsekové měření jsme úplně zastavili. Jelikož jsme dostali výpověď od Městské policie Trutnov, rozhodli jsme se, že bychom chtěli zřídit vlastní obecní policii. Bude pro nás výhodnější, když pokuty budou vybírat naši strážníci, než abychom posílali peníze za úsekové měření nějakému úřadu a dostávali jen paušální částku, asi deset procent,“ přibližuje adršpašský starosta Jakub Vajda (Máme rádi Adršpach).

„Teprve uvidíme, jak to bude dál. Připravujeme opravu Obecního domu, kde bychom chtěli zařídit služebnu, pak začít s náborem a v roce 2025 už mít vlastní obecní policii,“ plánuje starosta.

Nemáme kapacitu, slýchali z Trutnova

Loni trutnovští strážníci řešili v Adršpachu 295 událostí, obec za to zaplatila 453 tisíc korun. Trutnovu také plynuly částky z uložených pokut. Důvodem výpovědi po sedmi letech bylo hlavně to, že požadavků v Adršpachu i v dalších nasmlouvaných obcích strážníkům přibývalo, jenže Adršpach přitom pod Trutnov coby obec s rozšířenou působností nespadá. Když strážníci nevyřešili některé záležitosti na místě, museli je pak posílat k jinému úřadu.

„Je to nejenom nepraktické, ale působí to nepřiměřené průtahy při správních řízeních, zejména když naši strážníci museli podávat vysvětlení u správních orgánů,“ vysvětluje mluvčí Trutnova Michaela Dědková.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Činnost přespolních strážníků měla však v Adršpachu své limity. Trutnov tam podle smlouvy posílal své muže jen tehdy, pokud to neovlivnilo činnost městské policie ve městě.

„Řešíme to neustále, pokud jde o provoz v létě. Jsou nasmlouvaní, ale (strážníci) nemají čas, nemají kapacity, takto pořád odpovídají, a ať se to obec snaží vyřešit sama,“ stěžovala si loni na zastupitelstvu před spuštěním jarní sezony Kateřina Menšíková, která má v Technických službách Adršpach na starosti cestovní ruch. Už tehdy dávala za příklad Hřensko, které si drží dva strážníky.

Za vlastní obecní policii se tehdy přimlouvali i další. „Je to systémové řešení, po kterém se volá roky. Ti měšťáci sem nejezdí zadarmo, i na tu nedokonalou práci vydáváte náklady. Příkladem může být Karlštejn. Šli jsme pěšky nahoru, do zákazu vjezdu přijelo auto s nizozemskou značkou, netrvalo dvě minuty a byli tam měšťáci. Dali jim pokutu, vrátili je zpátky, funguje to. O zajištění udržitelnosti a obslužnosti je potřeba se starat, protože na státní policii spoléhat nemůžete,“ apeloval tehdy majitel penzionu a bývalý místostarosta Michal Kozár.

Sezonu musí zvládnout sami

Smlouva s Trutnovem vyprší koncem března, o letošní turistickou sezonu se tak Adršpach bude starat sám. Zdejší Technické služby zajišťují provoz ve skalním městě a na parkovištích, při dopravních komplikacích obec dříve povolávala i své hasiče.

27. července 2023

Na plynulou dopravu dohlíží státní policie, hlavně ve dnech se silnou návštěvností. Už loni se však Adršpachu dopravní kolapsy vyhnuly, protože turisté si nejspíš zvykli na nákup vstupenek a parkovného přes rezervační systém fungující od dubna 2021, navíc loni obec zacílila informační kampaň na sociální sítě v Polsku.

„Sami nevíme, jak tato sezona bude vypadat. Jednáme s náchodskou policií ohledně stavby chodníku, ale také měření rychlosti a součinnosti. Fakt se sezony bojíme. Už jen to, že tu trutnovští strážníci byli, byla výhoda,“ poznamenává starosta Vajda.

Obecní policie do milionu

Vedení Adršpachu nyní předpokládá, že přijme dva strážníky. Ti by pomáhali strážcům přírody na turistickém okruhu, hlídali by porušování zákazu parkování a stání, vjezdy do zákazů, měřili by rychlost v obci. Inspirovali se právě v turisty vyhledávaném Hřensku, které Adršpašským dalo nahlédnout, na kolik to vyjde.

Vstupní náklady budou vyšší, počítá se s rekonstrukcí budoucích kanceláří v Obecním domě, s koupí auta a patrně i náborovými příspěvky. Režie však bude pro obec schůdná.

„Ze začátku jsme se těch čísel báli, ale když jsme si porovnali dřívější smlouvu s Trutnovem s předpokládanými náklady na naši policii plus vybrané pokuty, nevypadá to vůbec špatně. Budeme nad tím mít vlastní dohled a pohybujeme se v řádech statisíců korun za režii, což pro Adršpach není až tak fatální. Provoz může vyjít ročně na 1,7 až 1,9 milionu korun, na pokutách se vybere kolem 800 tisíc. Mít vlastní policii do milionu korun je pro Adršpach výhodné,“ tvrdí starosta.

Adršpach asi s 500 obyvateli si skalní okruh pronajímá od Lesů ČR ročně zhruba za 4,5 milionu korun. Díky turistům si však dokáže na investice vydělat. Letos odhadl výnosy z hospodářské činnosti na 30,7 milionu, spadá tam výběr peněz z turistických parkovišť, lodiček a těžby dřeva. Musí však platit zaměstnance a provoz skalního města.

Nehoda byla exces

Tragická nehoda, při níž na silnici u turistických parkovišť zemřeli dva horolezci, Adršpachem před půldruhým rokem otřásla. Radnice opakovaně zdůrazňuje, že právě kvůli tomu je nutné bezpečnost v obci zvýšit.

Podle vyšetřování policie a znalců by k nehodě nedošlo, pokud by se pachatel, ale i oběti chovali na silnici podle zákona. To pak ukázal i soud.

26. srpna 2022

Viníkem byl Jan Č., který už dříve srazil seniorku, jež na následky úrazu zemřela, a byl v podmínce.

V noci si jel vyzkoušet tuning na svém autě, dodatečně přiznal tři vypitá piva. Po obci se podle znalce řítil rychlostí 83 až 88 km/h. Prostředkem silnice však tehdy šli dva středně opilí chodci v tmavém oblečení, kteří s sebou táhli značku. Šlo o majitele outdoorové firmy ve věku 29 a 49 let. Jeden podlehl zraněním na místě, druhý ve vrtulníku.

Řidič, který opakovaně porušoval zákazy řízení, od nehody ujel. Okresní soud v Náchodě mu vyměřil pětiletý trest, trest 25 měsíců dostal už dříve.