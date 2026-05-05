Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rodiny umírajících už nemusejí dlouze cestovat, hospic pro Hradecko je hotový

Autor: ,
  16:43
Na Hradecku zahájí nejpozději v červnu provoz druhý lůžkový hospic v regionu. Ve Stěžerách u Hradce Králové ho otevřela tamní oblastní charita. Stavba v areálu bývalé hospodyňské školy stála 200 milionů korun a nabídne 20 lůžek i odlehčovací službu. V okolí krajského města dosud podobné zařízení chybělo.
Atrium lůžkového hospice s odlehčovací službou ve Stěžerách na Hradecku. (5....

Atrium lůžkového hospice s odlehčovací službou ve Stěžerách na Hradecku. (5. května 2026) | foto: David Taneček, ČTK

Interiér lůžkového hospice s odlehčovací službou ve Stěžerách na Hradecku. (5....
Atrium lůžkového hospice s odlehčovací službou ve Stěžerách na Hradecku. (5....
Vstup do lůžkového hospice s odlehčovací službou ve Stěžerách na Hradecku. (5....
Interiér lůžkového hospice s odlehčovací službou ve Stěžerách na Hradecku. (5....
26 fotografií

Pacienti v poslední fázi života museli cestovat do 50 kilometrů vzdáleného Červeného Kostelce nebo do soukromého zařízení v Chrudimi.

Stěžerský hospic bude kromě lůžkové části a odlehčovací služby zahrnovat také ambulanci paliativní péče, zázemí pro domácí hospicovou péči, poradnu hospicové péče a sklad zdravotnického vybavení. Část pracovníků charity se tam přestěhovala už v minulých týdnech.

„Vytvořili jsme světlé a přívětivé místo, kde bude vždy na prvním místě respekt k přáním a potřebám našich budoucích klientů i jejich rodin. Záleží nám na tom, aby klienti na konci své cesty nezůstávali sami a měli kolem sebe ty, které mají rádi,“ řekl ředitel Oblastní charity Hradec Králové Vojtěch Šůstek.

Hospic odlehčí rodinám z Královéhradecka, charitě chybí ještě 20 milionů

Hospic ve Stěžerách nabízí 12 lůžek hospicové péče a osm lůžek odlehčovací služby. Lůžkovou část tvoří jednopodlažní uzavřený prstenec se zelenou střechou a atriem uprostřed. Administrativní část objektu, kterou se vstupuje, je dvoupodlažní.

Na stavbu přispěli i soukromí dárci

V Královéhradeckém kraji je stěžerský lůžkový hospic druhým zařízením odborné paliativní a hospicové péče. Od roku 1995 v kraji funguje lůžkový hospic v Červeném Kostelci na Náchodsku.

Atrium lůžkového hospice s odlehčovací službou ve Stěžerách na Hradecku. (5. května 2026)
Interiér lůžkového hospice s odlehčovací službou ve Stěžerách na Hradecku. (5. května 2026)
Atrium lůžkového hospice s odlehčovací službou ve Stěžerách na Hradecku. (5. května 2026)
Vstup do lůžkového hospice s odlehčovací službou ve Stěžerách na Hradecku. (5. května 2026)
26 fotografií

Na Královéhradecku byla po tomto druhu zařízení dlouhodobě velká poptávka. Kraj na projekt přispěl 63 miliony korun, v minulosti charitě poskytl pozemky pro stavbu hospice a spolu s obcí Stěžery financoval vybudování příjezdové cesty.

Na financování se podílelo i město Hradec Králové, které přispělo částkou 30 milionů korun, dále ministerstvo práce a sociálních věcí 60 miliony korun a Biskupství královéhradecké, jež je zřizovatelem Oblastní charity Hradec Králové, poskytlo přes deset milionů. Další peníze dali soukromí dárci, firmy, veřejné sbírky a benefiční akce. Stavba začala před dvěma lety.

Hospic je zdravotní a sociální služba, která nabízí pomoc těžce nemocným a umírajícím. Domácí hospic zajišťuje ošetřovatelskou a paliativní péči v domácím prostředí pacienta tak, aby mohl prožít poslední dny svého života doma, důstojně, v kruhu svých blízkých. Lůžková odlehčovací služba umožní rodinám dočasné převzetí kompletní péče o nemocného.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Začala stavba šestnácti kilometrů D35 na Jičínsku. Hotovo má být za tři roky

Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35...

Začala opožděná stavba šestnáctikilometrového úseku dálnice D35 z Hořic do Úlibic na Jičínsku. Řidičům se otevře na jaře 2029. Stavbu zahájilo dnes Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Úsek vybuduje...

V řece našli mrtvou ženu s jizvou, nikomu nechybí. Policie žádá o pomoc

Žena nalezená v Labi ve Vrchlabí

Kriminalisté žádají veřejnost o pomoc se ztotožněním ženy, jejíž tělo se našlo v neděli v Labi ve Vrchlabí na Trutnovsku. Koroner na místě nezjistil podezřelé okolnosti úmrtí a nařídil soudní pitvu....

OBRAZEM: Takto na Pardubicko shlížel Rumburak. Prolétli jsme se v okolí Kunětické hory

Hrad Kunětická hora. (28. dubna 2026)

Nevelké letiště v Kuněticích ukrývá i malé muzeum, které připomíná bohatou historii letectví na Pardubicku. Kromě toho je sídlem Letky Aviatické pouti, jejíž 34. ročník se letos uskuteční 30. a 31....

Vzácní bongové jsou po půl století zpět v Africe, pomohl Safari Park i Zoo Praha

Čtveřice kriticky ohrožených samců bonga horského dorazila z Evropy do své...

Čtveřice kriticky ohrožených samců bonga horského dorazila z Evropy do své domoviny v Keni. Přesun zvířat, jejichž předky dovezl před 52 lety do Dvora Králové Josef Vágner, má posílit divokou...

AI recepční zvedá tržby, říká krkonošský hoteliér. S projektem chce prorazit i v zámoří

Premium
Filip Linek a holobox

Měl problém sehnat personál, založil proto start-up a vložil do něj desítky milionů s cílem vyvinout virtuální AI recepční. Filip Linek, jenž je od roku 2019 ředitelem a spolumajitelem hotelového...

Rodiny umírajících už nemusejí dlouze cestovat, hospic pro Hradecko je hotový

Atrium lůžkového hospice s odlehčovací službou ve Stěžerách na Hradecku. (5....

Na Hradecku zahájí nejpozději v červnu provoz druhý lůžkový hospic v regionu. Ve Stěžerách u Hradce Králové ho otevřela tamní oblastní charita. Stavba v areálu bývalé hospodyňské školy stála 200...

5. května 2026  16:43

Medvědí sourozenci si v Krkonoších zvykli, aktivní jsou hlavně ráno a odpoledne

Medvědí sourozenci Michal a Alice se už v novém medvědáriu cítí jako doma. (29....

Medvědí sourozenci Michal a Alice se už zabydleli v novém medvědáriu, které se otevřelo začátkem dubna v horském lese u Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. Pod Černou horou mají...

5. května 2026  14:40

Ruina tělocvičny už nestraší, Vamberk nechal torzo u nádraží zbourat

Lidový dům ve Vamberku po vykácení náletů v únoru 2026.

Býval to kulturní dům vystavěný Lidovou stranou, ale poslední dekády se měnil v ruiny. Turisty přijíždějící do Vamberka na Rychnovsku za unikátní tradicí zdejší paličkované krajky čekalo ještě...

5. května 2026

Průjezd Náchodem komplikuje stavba křižovatky, hlavní nápor se teprve čeká

Kvůli stavbě okružní křižovatky v Náchodě-Bělovsi jezdí doprava k hranicím s...

V Náchodě na hlavním tahu do Polska začala druhá etapa přestavby okružní křižovatky. Jde o součást budovaného obchvatu nedaleko česko-polské hranice. Až do 14. června tam stavbaři pouští auta pouze...

4. května 2026  11:47,  aktualizováno  17:03

Krkonoše jsou téměř bez sněhu, souvislá pokrývka zmizela rekordním tempem

Pohled ze Sněžky na Studniční horu (4. května 2026).

V Krkonoších po slunečném víkendu zmizela souvislá sněhová pokrývka. Podle meteorologů se tak stalo výrazně dříve, než je obvyklé. Že bude sníh letos mizet rychleji, naznačilo už březnové měření...

4. května 2026  12:24

Plzeň - Hradec Kr. 3:1, brzký gól hostům nestačil, domácí si upevnili třetí příčku

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté Plzně hájili v 1. kole nadstavbové skupiny o titul postavení v utkání s Hradcem Králové. I přes brzký gól hostů dokázali zápas otočit a zvítězili 3:1. Hosty poslal v deváté minutě do...

3. května 2026,  aktualizováno  17:41

AI recepční zvedá tržby, říká krkonošský hoteliér. S projektem chce prorazit i v zámoří

Premium
Filip Linek a holobox

Měl problém sehnat personál, založil proto start-up a vložil do něj desítky milionů s cílem vyvinout virtuální AI recepční. Filip Linek, jenž je od roku 2019 ředitelem a spolumajitelem hotelového...

3. května 2026

Otáčím kormidlo. Mihálik překonal zranění i kritiku a přiblížil Hradec evropskému snu

Premium
Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians

Když před osmi lety odklepl fotbalový Jablonec jeho přestup do Nizozemska, otevírala se před Ondřejem Mihálikem nová výzva. Jenže přišlo vážné zranění a vysněná štace v Alkmaaru se smrskla na dva...

3. května 2026

Na horské dráze v Hradci se srazily vozíky, devět lidí se zranilo

Ilustrační foto.

Na pouťové atrakci v centru Hradce Králové utrpělo odpoledne lehčí zranění devět lidí. Na malé horské dráze se srazila dvě vozítka, sdělila policejní mluvčí Karolína Macháčková.

2. května 2026  19:15

Baletka i bubeník. Drak vezme děti do pokojíku, kde ožijí rozbité hračky

Inscenace hradeckého Divadla Drak pro děti To je hračka! sází na překvapení.

Groteska si žádá vykřičník. Pokud tvůrčí tým – režisérka a choreografka Veronika Poldauf Riedlbauchová, scénografka Marianna Stránská a autor hudby Jan Čtvrtník – chtěl v královéhradeckém Divadle...

2. května 2026  7:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zámek v Rychnově láká na britský gospelový sbor, vystaví krajky i řezby

Zámek v Rychnově nad Kněžnou (29. dubna 2026)

Prvním květnovým dnem začíná nová návštěvnická sezona na Kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou. Znovu přinese oblíbené prohlídky s hraběnkou, novinkou je otevření kavárny. Sezonu zpestří prodejní...

1. května 2026  7:31

Hradec se nezdráhá posilovat. Pokusí se nastartovat útočníka z Vítkovic

Vítkovický Patrik Zdráhal se raduje ze svého gólu.

Další posilou hokejistů Hradce Králové je útočník Patrik Zdráhal. Jedenatřicetiletý hráč, který v této sezoně nastupoval za Vítkovice a Mladou Boleslav, podepsal s východočeským klubem smlouvu na dva...

30. dubna 2026  16:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.