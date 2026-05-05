Rodiny umírajících už nemusejí dlouze cestovat, hospic pro Hradecko je hotový

Pacienti v poslední fázi života museli cestovat do 50 kilometrů vzdáleného Červeného Kostelce nebo do soukromého zařízení v Chrudimi.
Stěžerský hospic bude kromě lůžkové části a odlehčovací služby zahrnovat také ambulanci paliativní péče, zázemí pro domácí hospicovou péči, poradnu hospicové péče a sklad zdravotnického vybavení. Část pracovníků charity se tam přestěhovala už v minulých týdnech.
„Vytvořili jsme světlé a přívětivé místo, kde bude vždy na prvním místě respekt k přáním a potřebám našich budoucích klientů i jejich rodin. Záleží nám na tom, aby klienti na konci své cesty nezůstávali sami a měli kolem sebe ty, které mají rádi,“ řekl ředitel Oblastní charity Hradec Králové Vojtěch Šůstek.
Hospic odlehčí rodinám z Královéhradecka, charitě chybí ještě 20 milionů
Hospic ve Stěžerách nabízí 12 lůžek hospicové péče a osm lůžek odlehčovací služby. Lůžkovou část tvoří jednopodlažní uzavřený prstenec se zelenou střechou a atriem uprostřed. Administrativní část objektu, kterou se vstupuje, je dvoupodlažní.
Na stavbu přispěli i soukromí dárci
V Královéhradeckém kraji je stěžerský lůžkový hospic druhým zařízením odborné paliativní a hospicové péče. Od roku 1995 v kraji funguje lůžkový hospic v Červeném Kostelci na Náchodsku.
Na Královéhradecku byla po tomto druhu zařízení dlouhodobě velká poptávka. Kraj na projekt přispěl 63 miliony korun, v minulosti charitě poskytl pozemky pro stavbu hospice a spolu s obcí Stěžery financoval vybudování příjezdové cesty.
Na financování se podílelo i město Hradec Králové, které přispělo částkou 30 milionů korun, dále ministerstvo práce a sociálních věcí 60 miliony korun a Biskupství královéhradecké, jež je zřizovatelem Oblastní charity Hradec Králové, poskytlo přes deset milionů. Další peníze dali soukromí dárci, firmy, veřejné sbírky a benefiční akce. Stavba začala před dvěma lety.
Hospic je zdravotní a sociální služba, která nabízí pomoc těžce nemocným a umírajícím. Domácí hospic zajišťuje ošetřovatelskou a paliativní péči v domácím prostředí pacienta tak, aby mohl prožít poslední dny svého života doma, důstojně, v kruhu svých blízkých. Lůžková odlehčovací služba umožní rodinám dočasné převzetí kompletní péče o nemocného.