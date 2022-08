Velká školní rošáda, v Hradci se o prázdninách přestěhovala pětice škol

Úprkovka místo Hučáku, Hučák do náhradních místností filozofické fakulty, fakulta do už opraveného svého a navrch škola Comenius a děkanát hradecké pedagogické fakulty do uvolněných tříd k Hučáku. Hromadné stěhování škol v Hradci Králové připomíná film Kulový blesk a bez názorného diagramu se v popisu stěhovacích operací vyzná jen málokdo.

Přístavba ZŠ Úprkova měla začít už před několika lety, ale kvůli komplikacím se statikou původního objektu se projektové práce zdržely a radnice se do oprav pouští až nyní. Stavaři nastoupili začátkem srpna.

Za 56 milionů korun opraví přízemí a patro jedné ze školních budov, přistaví druhé podlaží, pořídí výtah a intenzivní zelenou střechu. Hotovo má být příští rok o prázdninách.

„Takto rozsáhlé stavební práce nelze provádět za plného provozu. Město se proto dohodlo s vedením školy a výuka se dočasně přesune do bývalé školy v Lipkách,“ uvedl náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Škola by se díky úpravám měla stát bezbariérovou. Součástí bude také retenční nádrž pro dešťovou vodu, k níž které povede nová kanalizace včetně vsakovacího objektu. Město nakoupí i nové vybavení učeben, zatím vše platí ze svého, na vhodnou dotaci teprve čeká.

„Plánujeme zažádat o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Vypsání dotační výzvy avizuje ministerstvo pro místní rozvoj na září 2022,“ sděluje náměstkyně primátora pro dotace Monika Štayrová (za ANO).

Přesun části žáků do městské školní budovy v Lipkách byl naplánován už před lety. V minulosti opuštěný objekt si Hradec ponechával jako zálohu pro případ rekonstrukcí. Loni tam našla azyl základní škola ze Svobodných Dvorů.

Kromě toho město prostory pronajímalo soukromé základní škole Hučák. Ta se však musela odstěhovat, protože by se tam nevešla. Hučák dlouho hledal, nakonec se dohodl s Univerzitou Hradec Králové a získal do nájmu část v její budově v ulici Víta Nejedlého.

Hučák místo filozofů

Univerzitní budova na Slezském Předměstí má za sebou podobnou historii jako městský objekt v Lipkách. Univerzita ji začala před lety opouštět a ponechávala si ji jako rezervu. V posledních dvou letech tam sídlila její filozofická fakulta, jejíž historická budova na náměstí Svobody byla v rekonstrukci. Univerzita tam nechala za 200 milionů korun opravit interiéry, střechu a vybudovat přístavbu. Práce skončily před prázdninami a po konci letního semestru se filozofové stěhovali zpět do svého. Plný provoz se má obnovit v září.

Pro Hučák byly prostory na Slezském Předměstí klíčové. Už několik let škola jednala o náhradních třídách s městem i s krajem. Rezervu měla v bývalé střední škole služeb naproti Městské hudební síni, ale lokalita mimo historické centrum Hučáku vyhovuje více.

Učitelé soukromé základní školy Hučák v Hradci Králové stěhují školu do nových prostor v budově hradecké univerzity v ulici Víta Nejedlého.

„Jsme velmi rádi, že jsme to našli. Místo je dobré a dostatečné, ale je před námi ještě dost práce. Teď právě zařizujeme výdejnu obědů. Stěhování bylo zpestřením i pro děti, které pomáhaly, stěhovaly, počítaly rozpočty. Inspiruje nás to k hledání nové cesty ve vzdělávání,“ říká ředitel soukromé školy Hučák Jan Sýkora.

Škola by měla v univerzitní budově obsadit jedno patro. V současnosti se však musí uskromnit. Do stejného patra se totiž nastěhovaly dvě třídy z jiné soukromé základky. Čtvrtou a pátou třídu tam přestěhovala škola Comenius, která vznikla před necelými čtyřmi lety v kulturním středisku Médium. Také ona už roky zoufale hledá útočiště.

„Do Média se už nevejdeme a neměli bychom kde být. Nejraději bychom do univerzity přestěhovali celou školu, ale to zatím nejde. Plán je však takový, že až se uvolní další patro, školu tam přesuneme,“ počítá ředitel Comenia Boris Váňa.

Univerzita nyní nemůže škole poskytnout více učeben, neboť by potřebovala přesunout děkanát a studijní oddělení své pedagogické fakulty. Její budova na náměstí Svobody vedle čerstvě opravené filosofické fakulty je v havarijním stavu.

„Děkanát se do ulice Víta Nejedlého přesunul v těchto dnech, stav budovy je totiž skutečně katastrofální a fakulta už tam být nemůže,“ vysvětluje mluvčí univerzity Jakub Novák. Univerzita chtěla kompletní rekonstrukci budovy pedagogické fakulty za 282 milionů korun zahájit v létě, avšak zaskočily ji nabídky stavebních firem. Kvůli zdražení by měla za projekt připlatit desítky milionů. Výběrové řízení proto zatím není ukončené.

„Vše jsme měli připravené, ale bohužel i nejnižší nabídka je značně mimo naše finanční možnosti. Snažíme se lobbovat u různých institucí, aby se nám podařilo ten rozdíl získat a aby rekonstrukce mohla začít,“ přibližuje aktuální stav Novák.

Práce měly trvat do září 2024. Dokud nebudou hotové, děkanát se ze Slezského Předměstí nevrátí a prostory pro základní školy se zřejmě neuvolní.