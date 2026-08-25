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Štefan Margita oslaví sedmdesátiny i s filharmoniky v Hradci na Labi

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  9:12
Filharmonie Hradec Králové doprovodila v Brně Štefana Margitu na koncertu k...

Filharmonie Hradec Králové doprovodila v Brně Štefana Margitu na koncertu k jeho sedmdesátinám. (22. srpna 2026) | foto: Filharmonie Brno

Filharmonie Hradec Králové doprovodila v Brně Štefana Margitu na koncertu k...
Smetana Open Air koncert v podání hradecké Filharmonie na nábřeží Labe (28....
Smetana Open Air koncert v podání hradecké Filharmonie na nábřeží Labe (28....
Filharmonie Hradec Králové při open air koncertu u Labe (24. srpna 2022)
11 fotografií
Jsou chvíle, kdy Hradec Králové získá atmosféru Benátek. Vzácný Open Air pro Hradec zdejší Filharmonie se stal ceněnou a posluchačsky vděčnou tradicí, což dokládají publikem obsypané břehy Labe, deky, plné pramice i paddleboardy. Orchestr ve středu 26. srpna ve 20:30 oslaví jubileum Štefana Margity. Poslech je zdarma.

Koncert s názvem Štefan Margita 70 bude předznamenáním začátku 49. sezony Filharmonie.

„Se Štefanem Margitou jsme měli možnost v poslední době několikrát spolupracovat a pokaždé jsme si potvrdili, že je nejen mimořádným umělcem, ale také člověkem s obrovskou energií a respektem k publiku. Když jsme přemýšleli, komu věnovat letošní Open Air pro Hradec, napadlo nás jeho letošní významné jubileum i završení mimořádné divadelní kariéry. Je to krásná příležitost připravit večer, který bude zároveň oslavou jednoho z nejvýznamnějších českých operních pěvců současnosti,“ zve ředitel Filharmonie Hradec Králové Vladimír Šrámek.

Filharmonie Hradec Králové doprovodila v Brně Štefana Margitu na koncertu k jeho sedmdesátinám. (22. srpna 2026)
Filharmonie Hradec Králové doprovodila v Brně Štefana Margitu na koncertu k jeho sedmdesátinám, vystoupila také Jana Šrejma Kačírková. (22. srpna 2026)
Smetana Open Air koncert v podání hradecké Filharmonie na nábřeží Labe (28. srpna 2024)
Smetana Open Air koncert v podání hradecké Filharmonie na nábřeží Labe (28. srpna 2024)
11 fotografií

Štefan Margita letos oznámil ukončení divadelní kariéry, uzavřel ji v novém uvedení Wagnerovy opery Zlato Rýna v roli Logeho. V Hradci ho doprovodí jeho kolegyně z Národního divadla Jana Šrejma Kačírková.

S Filharmonií uvedou nejznámější operní melodie Wolfganga Amadea Mozarta, Richarda Wagnera, Giuseppe Verdiho, Bedřicha Smetany nebo Antonína Dvořáka. Chybět nebudou ani árie z operet, třeba duet Hany a Danila z Lehárovy Veselé vdovy.

„Jsem tenor a ti, jak známo, ti zpívají hlavně o lásce“, říká Štefan Margita na webu Filharmonie, „láska je totiž skutečně nejdůležitějším tématem současnosti. Má neskutečně mnoho podob a umělce láká od nepaměti. Stačí jmenovat velkého alžbětince Williama Shakespeara stejně jako plejádu těch nejslavnějších spisovatelů, básníků, malířů, divadelníků, filmařů, zpěváků … S tak silným citem, jakým láska je, se dá přece pracovat donekonečna a donekonečna o ní i zpívat! A o tom vás přesvědčím!“

Tři kolegové z Národního divadla

Před orchestr se poprvé postaví Anna Pozidis, dirigentka Opery Národního divadla a sbormistryně s mnoha zkušenostmi z českých i zahraničních festivalů.

„Anna Pozidis patří k výrazné nastupující dirigentské generaci a jsem velmi rád, že ji budou mít možnost poprvé poznat také posluchači v Hradci. Věřím, že naše spolupráce tímto koncertem nekončí,“ podotýká Šrámek.

Na pódiu se tedy potkají tři kolegové z Národního divadla. Pořadatelé nabádají, aby posluchači přišli včas a našli si pěkná místa. Už v minulých letech se jich u Labe sešlo přes 6 tisíc a zájem roste.

„Open Air pro Hradec se za poslední roky stal jednou z nejkrásnějších tradic našeho města. Je to večer, kdy se klasická hudba přirozeně potkává s lidmi mimo koncertní sál. O to víc si vážíme toho, že jsme za tento projekt získali ocenění Hradecká múza, o čemž rozhodovali sami obyvatelé,“ říká ředitel Šrámek.

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„Open Air pro Hradec každoročně spojuje několik generací, přicházejí pravidelní návštěvníci Filharmonie, ale i lidé, kteří na klasický koncert třeba přijdou úplně poprvé. Právě v tom spočívá kouzlo tohoto večera – špičková hudba je na dosah všem a vytváří jedinečnou atmosféru, která se stala nedílnou součástí závěru hradeckého léta,“ dodává Šrámek.

Koncert u Labe je sice zdarma, ale po dotazech od příznivců, kteří chtěli projevit štědrost, se na něj dá dobrovolně přispět. Zájemci tak mohou zakoupit na portálu HKPoint Noty pro Hradec ve výši od sto do tisíce korun.

Hlavním tématem 49. sezony hradeckého orchestru je pobídka „PSSST! “ k tichu. Pro soustředění, vnímání a hluboký hudební zážitek. Taktovku šéfdirigenta převezme Jiří Habart, který po osmi letech vystřídá Kaspara Zehndera. Nejde o to, že by nástroje umlkly, ale Filharmonie nabízí prostor pro zastavení v době zahlcené informacemi a spěchem.

Základem zůstává Bílá koncertní řada s podtitulem Velká symfonická, která v osmi koncertech uvede Smetanovu Mou vlast, Mahlerovu Symfonii č. 1 nebo u příležitosti 200. výročí Beethovenova úmrtí jeho Symfonii č. 9. Více na fhk.cz.

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