V Hradci stávka uzavře většinu škol, v Trutnově budou zpívat i cvičit

Přestože ještě před týdnem to vypadalo, že provoz přeruší jen asi dvě třetiny z nich, nakonec se k protestu přidalo výrazně více pedagogů i dalších zaměstnanců škol než se předpokládalo.

Prodloužený víkend má před sebou většina žáků základních, mateřských i středních škol v Hradci Králové. „Jak se blíží termín, zdá se, že se do stávky zapojí 90 procent škol. Téměř všechny základní zůstanou zavřené, mateřinky by měly fungovat asi dvě,“ nastiňuje vedoucí hradeckého odboru školství Zbyněk Bárta.

Běžný provoz zůstane jen na základní a mateřské škole v Malšově Lhotě. Tamní zaměstnanci v informaci pro rodiče napsali, že stávku podporují a důvody schvalují, provoz však ponechají v běžném režimu.

Sloužit budou také soukromé školy, kterých se nynější škrty zatím netýkají. Pokud se však objem peněz ve školství sníží, pocítí to na platbách od státu v dalších letech. Základní škola Hučák se proto chce k protestu připojit alespoň výrobou placek.

„Máme 37 tříd a zůstali mi tři zaměstnanci. Máme proto úplně zavřeno. Rodiče to chápou. Snažil jsem se jim to srozumitelně vysvětlit, v elektronické žákovské to vidělo asi 800 rodičů a žádný negativní ohlas nepřišel. Naopak deset jich napsalo, že nás podporují,“ říká ředitel největší hradecké základní školy Štefánikova Roman Polda.

Na úrovni středních škol je situace komplikovanější. Stávkovat budou gymnázia J. K. Tyla a Boženy Němcové, stavební a strojní průmyslovka, zdravotní škola, obchodní akademie, praktická škola, střední odborná škola ve Vocelově ulici i Střední škola profesní přípravy.

Naopak třeba uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku se do stávky nezapojí. Na Gymnáziu J. K. Tyla vedení školy pro studenty ve čtvrtek uspořádalo debatu, kde jim důvody stávky vysvětlovali.

Situace je nepřehledná, ale MHD pojede stejně

Uzavření škol se netýká jen školáků, ale také jejich rodičů, kteří hlavně s menšími dětmi musí zůstat doma nebo si zařídit hlídání. Dopady to tak může mít i na některé zaměstnavatele, třeba na Fakultní nemocnici v Hradci Králové, kde pracuje víc než 5 tisíc lidí.

„Řešili jsme to, ale žádné informace o problémech se k nám z klinik nedonesly. Spíše bojujeme s obecnou nemocností, kdy jsou zaměstnanci doma s dětmi. Vliv na provoz to však nemá,“ říká vedoucí tiskového oddělení nemocnice Jan Špelda.

Stávkou se zabýval také hradecký dopravní podnik. Ve městě slouží několik speciálních školních linek a ranní doprava je i kvůli školákům posílená.

„Jednali jsme o tom, ale spojů není tolik a situace je natolik nepřehledná, že není jasné, kdo stávkovat bude a kdo ne, že jsme linky nakonec ponechali v provozu,“ vysvětluje dopravně-technický náměstek ředitele dopravního podniku Vladimír Pejřil.

Více než 55 procent všech škol

V celém Královéhradeckém kraji by se do stávky mělo v pondělí zapojit více než 55 procent všech škol. Na dotazníkové šetření krajského úřadu však čtvrtina zařízení neodpověděla. Podle posledních potvrzených údajů bude z 310 školských zařízení stávkovat 169 subjektů. Některé však jen symbolicky nebo omezením provozu.

„Z našich středních škol se do stávky zapojí 44, 12 jich bude normálně fungovat. V běžném provozu budou také dětské domovy nebo speciální školy, kde není organizace stávky tak jednoduchá,“ uvádí náměstek hradeckého hejtmana pro školství Arnošt Štěpánek (Piráti).

Kraj zřizuje celkem 72 školských organizací. Do stávky by se mělo zapojit zhruba 1 800 jejich zaměstnanců. Mnoho dalších stávku podle úřadu podporuje, ale nezapojí se.

„Učitelé mají právo stávkovat a osobně si myslím, že mají i důvod. Kraj je v tomto neutrální. Ředitelům jsme poskytovali servis v pracovně-právní rovině, protože nemají zkušenost, jak se stávka eviduje a jak ji vykazovat,“ pokračuje Štěpánek.

Podle něj je komunikace ministerstva nešťastná a problémem je také to, že stále není jasné, jaká bude finální podoba úspor a kdy začne platit: „Některé kroky od ledna reálně ani aplikovat nelze. Ty nápady jsou velmi divoké a nekoncepční.“

Budeme si hrát, na oběd půjdeme jinam

Uzavřené zůstanou v pondělí všechny základní školy v Jičíně a kromě školky u kina také všechny tamní mateřské školy. V Náchodě budou mimo provoz tři základní školy, dvě budou plně otevřené a základní škola Komenského pojede v omezeném režimu.

„První stupeň se bude učit a druhý bude zavřený. Děti ze druhého stupně zůstanou doma. U nás bylo zapojení učitelů tak půl na půl. Pro první stupeň jsme však měli dostatek lidí, abychom zajistili kvalitní výuku. Snažili jsme se eliminovat dopady hlavně na rodiče, které mají malé děti,“ vysvětluje ředitel ZŠ Komenského a místostarosta Náchoda František Majer (nestr. za STAN).

V Trutnově se uzavře základní škola Náchodská v Poříčí a jedno pracoviště mateřské školy. Další tři pobočky mateřinky se musejí obejít bez provozních zaměstnanců a školka tam musí zajistit dětem náhradní stravu. Specifická situace bude na základní škole V Domcích, kde z 65 zaměstnanců zůstane jen 16 učitelů, školník a uklízečky. Škola informovala rodiče, že zařídí alternativní výuku a požádala je o zvážení, zda děti nenechají doma.

„Rodiče by mi měli dát vědět do čtvrtečního večera, abychom v pátek s lidmi, kteří budou ve škole, zorganizovali výuku. Nejspíš budeme mít dílny, budeme zpívat, hrát si a cvičit. Na oběd půjdeme do jiné školy, která nestávkuje,“ popisuje ředitelka Zuzana Horáková Radová.

Stávkovat nebudeme, problémy jsou jinde

Stávkovat se nebude také na Střední škole technické a řemeslné v Novém Bydžově. Tamní základní organizace odborů o stávce jednala už před dvěma týdny. Výsledkem bylo, že škola pokračuje v běžném režimu.

„Zaměstnanci školy sice rozumí některým skutečnostem uváděným ve zdůvodnění stávky, řada z nich však vidí příčiny i zcela jinde, než je uváděno. Naopak velmi kriticky nahlížíme na některé současné výdaje ve školství, které jeho kvalitě nikterak nepomáhají a jsou spíše kontraproduktivní. Jejich eliminace může přinést výrazné zdroje do sfér, na které organizátoři stávky upozorňují,“ napsal v prohlášení na webu školy ředitel Vladimír Blažej.

Podle něj se na školství „přilepila řada mechanizmů, které finance naprosto nelogicky odčerpávají a tyto mechanizmy se navenek tváří jako nezbytné a ušlechtilé, což je i otázka současné či připravované legislativy.“