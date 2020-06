Navzdory smíru s městem dostavba hal na okraji Hradce zamrzla

Když se loni na jaře ladil smír mezi Hradcem Králové a společností CTP, jedním z nejdůležitějších argumentů k dohodě byl slib firmy, že do konce roku své nedokončené dílo dostaví.

Jenže od dohody uplynulo už 13 měsíců a práce na načerno rozestavěných halách se nehnuly. Termíny dokončení se stále posouvají.

CTP nejprve navnadila ústním příslibem, že logistický areál v případě dohody s městem otevře do konce roku 2019. Krátce poté si firma stanovila další lhůtu: polovinu roku 2020. Letos v lednu pak došlo k dalšímu půlročnímu odkladu. CTP nejnověji operuje s jarem 2021. Tehdy by se však haly neměly otevírat, ale teprve dostavovat.

Podle interpretace developera je problémem chybějící stavební povolení. Přestože CTP údajně na projektu pracuje hned od dohody s radnicí, ukázalo se, že během pětileté „konzervace“ stavby některá povolení pozbyla platnosti.

Je tu však i jiná domněnka o příčinách, proč ze dvou hal stále zůstávají jen torza a jedinou novinkou je velké graffiti na jedné ze stěn. Na vině prý jsou peníze, respektive vyčkávání na dopady (post)covidové krize.

„Chápu, že v této koronavirové době jsou investice pozdržené a spousta firem má problémy. Dostavbu hal CTP jsme projednávali i ve vedení města a měli bychom být informováni o dalším postupu. Určitě bychom to rádi urychlili, ale bohužel to není možné, protože je to soukromý projekt,“ říká předseda výboru pro územní plánování Oldřich Vlasák (ODS).



Ke smíru s městem dovedl společnost CTP regionální ředitel Zdeněk Apeltauer. Toho sice ve funkci nahradil Štěpán Morkes, ale ani on nehodlá v otázce dostavby nastavit jiný směr. Deklaroval to i při nedávné schůzce s hradeckým primátorem.

„Budeme velmi rádi, a uděláme pro to vše, co můžeme, když se nám podaří v ideálním případě získat stavební povolení do konce letošního roku a dostavbu našich hal zahájit. V pesimističtější variantě předpokládáme získání stavebního povolení - a pak zahájení stavby - na jaře roku 2021,“ tvrdí Morkes.

Primátor Alexandr Hrabálek (ODS) chce firmě nechat čas. „Oceňuji snahu společnosti CTP řešit dostavbu hal co nejrychleji, to si přejeme opravdu všichni. Budu velmi potěšen maximálně rychlým řešením tak, aby CTPark v Hradci Králové byl dokončen a mohl fungovat podle představ společnosti CTP i města,“ řekl.

Konstrukce hal jsou prý v bezvadném stavu

Před rokem odhadovala CTP škodu za ušlý zisk již kolem 280 milionů korun, nejnovější údaje nezveřejnila.

Pětiletá nečinnost se však na kondici nedokončené stavby údajně téměř nepodepsala.

„Nosné konstrukce objektů jsou v bezvadném stavu. Nedokončené opláštění hal bude nutné částečně vyměnit. Všechny stavby jsou samozřejmě řádně zajištěné a zabezpečené,“ říká stavební ředitel CTP David Chládek.

Jako důvod zamrzlé dostavby uvádí pouze administrativu. „V současné době pracujeme na získání všech potřebných stavebních povolení pro projekt CTParku. Pro zahájení prací je určující právě zajištění všech potřebných dokumentů,“ uvedl.

Chládek nechce upřesňovat, jaký je o haly mezi potenciálními nájemci zájem. Podle Apeltauera je až 80 procent z nich stálým partnerem.

„Informace o míře obsazenosti hal budeme moct sdělit až ve chvíli, kdy budou zřejmé termíny získání potřebných povolení. Podle nich bude možné aktualizovat i harmonogram dokončení hal a jejich uvedení do provozu. Poté budou jednání s potenciálními nájemci obnovena,“ sděluje stavební ředitel CTP.

Smír Hradce s firmou CTP je svázán s 15milionovou kompenzací za souhlas s užitím městských pozemků. Dar radnice dala na vybudování parkoviště u fakultní nemocnice. Zatímco parkoviště, u kterého nově přibylo i oplocení, už pět měsíců slouží, nedokončené haly CTP jsou stále spíš pro ostudu. Trvá to už od března roku 2015, kdy firma na několikátou výzvu úřadů zastavila stavbu.