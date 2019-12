Vypadá jako psí bouda, říkali. Strohá smuteční síň je stavbou roku

Porota vyzdvihla jednoduchost stavby, střídmost v použití materiálu, architektonické řešení celého prostoru, úpravu okolí s přístupovou cestou do smuteční síně a podrobné zdůvodnění architekta.

„Při prohlídce stavby jsme si připomněli slova, která řekl významný světový architekt Ludwig Mies van der Rohe – ´méně je někdy více´ nebo také naše české úsloví ´v jednoduchosti je krása´,“ hodnotil za porotce architekt Karel Rulík.

Nová síň vyrostla na původním evangelickém hřbitově. Nahradila dřívější nevzhlednou budovu vystavěnou v akci „Z“.

Architekt Pavel Rydlo se inspiroval národní kulturní památkou v těsném sousedství, dřevěným hřbitovním kostelíkem Panny Marie, který je jednou z nejstarších tuzemských sakrálních staveb možná již z poloviny 15. století.



„Jsem rád, že síň získala ocenění, byť ve městě to vyvolávalo kontroverze. Jak se stavba protáhla, několikrát toto využili i opoziční zastupitelé. Ocenění nyní vyjádřilo, že síň má určitou architektonickou hodnotu. Pochopitelně lidé si o tom mohou myslet, co chtějí, každý máme právo na svobodné vyjádření,“ poznamenal starosta Broumova Jaroslav Bitnar (Volba pro Broumov).



Stavba vyšla celkem na 11,2 milionu bez daně, město čelilo potížím s průtahy stavební firmy i reklamacemi.

Je to nízkoenergetická stavba s podlahovým vytápěním a atypickými okny, uvnitř je pokrytá modřínovými palubkami a zvenku tmavým plechem. Vyznačuje se otevřeným vnitřním prostorem díky lepeným trámům. Proporcemi průčelí se podobá středověkému kostelu.



„Hlavně jsem si přál, aby se prostor se smuteční síní aspoň trochu pocitově spojil s nedalekým kostelem Panny Marie. Tenkrát měli stavitelé jen dřevo, trámy a prkna, a tak vše udělali velmi jednoduše. Tak jako oni dříve měli prkna a šindel, my dnes máme hliníkový plech. Vydrží a není drahý. My jsme to udělali jako tehdy oni, i když jsme mohli sáhnout po exkluzivnějších materiálech,“ popsal už dříve architekt Pavel Rydlo.

Zatímco architekti mluví o síni s respektem, pro obyvatele je to často nestravitelné sousto. Části lidí vadilo, že kvůli vysoké sedlové střeše vypadá jako psí bouda. Stěžovali si i na praktický problém, že v létě bylo uvnitř přílišné horko.

Radnice v příštím roce chce odstranit problém se zatékáním do jedné rovné střechy a pořídí také klimatizaci.

Pozůstalí si ale v nové síni pohřby objednávají. Přes sezonu je to tak půl na půl s dřevěným kostelem, přes zimu se o něco víc obřadů koná ve vytápěné síni.

Propagátor architektury Adam Gebrian strohou stavbu a její koncept bez trámoví v zásadě chválí.

„Uvnitř jde o velkorysý otevřený prostor, převýšený a jednolitý, bez nějakého složitého členění, kterému dominuje modřínové dřevo jako jediný materiál. Vlastně je to strohé, bez dekorací a výzdob a mně to přijde naprosto adekvátní účelu, kterému to má sloužit - smuteční síni,“ hodnotil Gebrian ve svém pořadu na Mall TV.



Pochopení měl pro to, že se architekt musel vypořádat s nevzhledným okolím sídliště a výměníku, a proto omezil počet oken, což však může působit na druhou stranu problém s odvětráváním budovy. Až na detaily chválil i jednolité vnější opláštění z hliníku.

Vyjádřil i pochopení pro to, že se mnoha lidem stavba nezamlouvá, když ji porovnávají se sousedícím středověkým kostelíkem. „Vyrovnat se starému kostelíku je tedy hodně obtížné,“ podotkl Adam Gebrian.

Síň vyprojektovaná kanceláří d3D se letos dostala i do nominací na Českou cenu za architekturu.

Další ceny si odnesly firemní budova a oprava Dřevěnky

Soutěž Stavba roku se konala v kraji již pošestnácté. Čestné uznání letos získala energeticky aktivní administrativní budova firmy Alufront v Novém Městě nad Metují a zvláštní cenu poroty obdržela rekonstrukce památkově chráněné roubenky v Úpici.

„V současnosti kolem nás vzniká množství staveb, které se svým architektonickým řešením i technickým provedením vymykají běžnému standardu a některé z nich se tak třeba za mnoho let stanou vizitkou doby, ve které žijeme,“ řekl při předávání hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Stavbu roku vybírali zástupci České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českého svazu stavebních inženýrů, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory architektů a Královéhradecký kraj.