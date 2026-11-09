Nejenže mají na dohled chystanou stavbu jednoho z největších apartmánových komplexů v Krkonoších, k tomu přímo před schodištěm do rodinného domu Evy Beranové a Tomáše Hejny ve Velké Úpě má zanedlouho začít vznikat deset metrů široký provizorní most. Dva roky po něm bude jezdit těžká technika kvůli přestavbě bývalé zotavovny ROH Budovatel na druhé straně řeky.
„Klidně by most mohl stát o pár metrů vedle, kde nikdo nebydlí. Nechápeme to,“ říkají usedlíci. Podle investora to je nejvhodnější místo, protože most nákladním autům umožní vjíždět z hlavní silnice přímo na staveniště.
Slezu schody a hned mě trefí náklaďák, protože se budou točit před vchodem.
Eva Beranováobyvatelka