Pavilon posunul nemocnici do nového století, náklady přesáhly miliardu

Tomáš Hejtmánek
  11:36
Rychnov nad Kněžnou má konečně moderní nemocnici. Královéhradecký kraj otevřel nový multioborový pavilon s urgentním příjmem, do kterého se přestěhovaly operační sály, chirurgie a ortopedie, oddělení zobrazovacích metod, ale také jednotky intenzivní péče, ARO nebo ambulance interny.
Dokončený multioborový pavilon v rychnovské nemocnici (15. dubna 2026)

Dokončený multioborový pavilon v rychnovské nemocnici (15. dubna 2026) | foto: David Taneček, ČTK

Pásku u dokončeného pavilonu v rychnovské nemocnici stříhal i premiér Andrej...
Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou má moderní pavilon s urgentním příjmem a...
Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou má moderní pavilon s urgentním příjmem a...
Ředitel rychnovské nemocnice Luboš Mottl provedl novým pavilonem premiéra...
32 fotografií

Součástí investice byly také úpravy sousedního objektu DIGP, kde sídlí dětské oddělení, interna a gynekologie. Oba objekty jsou propojené, a nemocnice tak tvoří moderní monoblok.

Kraj kvůli výstavbě přesunul také parkoviště pro pacienty, na jehož místě urgentní příjem vznikl. Původně se na střeše počítalo s heliportem, avšak kvůli tlaku na snížení nákladů nakonec vrtulníky přistávají na nově upravené ploše v zadní části areálu.

„Dokončení modernizace nemocnice v Rychnově nad Kněžnou je jednou z nejvýznamnějších investic Královéhradeckého kraje v oblasti zdravotnictví za poslední roky. Vznikl zde moderní a funkční celek, který zásadně zlepší dostupnost i kvalitu akutní péče pro obyvatele celého regionu i návštěvníky Orlických hor,“ sdělil hejtman Petr Koleta, který provedl novostavbou premiéra Andreje Babiše (oba ANO).

Dokončený multioborový pavilon v rychnovské nemocnici (15. dubna 2026)
Pásku u dokončeného pavilonu v rychnovské nemocnici stříhal i premiér Andrej Babiš. (15. dubna 2026)
Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou má moderní pavilon s urgentním příjmem a operačními sály. (15. dubna 2026)
Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou má moderní pavilon s urgentním příjmem a operačními sály. (15. dubna 2026)
32 fotografií

Pro Rychnov nad Kněžnou jde o zásadní investici. Zdejší nemocnice se dlouhodobě potýkala s nedostatkem personálu a hrozbou jejího rušení, či alespoň výrazné redukce. V minulosti ji kraj sloučil s Oblastní nemocnicí Náchod, nyní jde o samostatnou pobočku s vlastním ředitelstvím.

Miliardová investice je jasným signálem, že Rychnov na mapu nemocnic patří. Význam špitálu zvyšuje rostoucí turismus v Orlických horách i nedaleká strategická průmyslová zóna Solnice-Kvasiny, kde sídlí především závod Škoda Auto a jeho dodavatelé.

Přestavba nemocnice začala v dubnu 2023. Projekt však vznikl už před více než deseti lety a je součástí balíku opatření na zmírnění dopadů rozvoje průmyslové zóny v Kvasinách. Stát se tehdy zavázal, že na nemocnici přispěje částkou 300 milionů korun.

Tehdy mělo jít o výraznou většinu nákladů. Jenže peníze se na dlouho zasekly mezi ministerstvy a projekt i ceny stavebních prací mezitím výrazně poskočily.

11. května 2025

Když tehdejší premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (oba ANO) přijeli v červenci 2021 do Rychnova potvrdit, že stát závazek splní, cena už poskočila na 865 milionů korun. Nakonec ještě vzrostla.

Celková investice do stavební části dosáhla téměř 939 milionů korun, z toho dotace ministerstva pro místní rozvoj činila 300 milionů. Celkové náklady projektu včetně zdravotnických technologií a interiéru se odhadují na 1,25 miliardy.

Pavilon posunul nemocnici do nového století, náklady přesáhly miliardu

Dokončený multioborový pavilon v rychnovské nemocnici (15. dubna 2026)

Rychnov nad Kněžnou má konečně moderní nemocnici. Královéhradecký kraj otevřel nový multioborový pavilon s urgentním příjmem, do kterého se přestěhovaly operační sály, chirurgie a ortopedie, oddělení...

15. dubna 2026  11:36

