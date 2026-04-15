Součástí investice byly také úpravy sousedního objektu DIGP, kde sídlí dětské oddělení, interna a gynekologie. Oba objekty jsou propojené, a nemocnice tak tvoří moderní monoblok.
Kraj kvůli výstavbě přesunul také parkoviště pro pacienty, na jehož místě urgentní příjem vznikl. Původně se na střeše počítalo s heliportem, avšak kvůli tlaku na snížení nákladů nakonec vrtulníky přistávají na nově upravené ploše v zadní části areálu.
„Dokončení modernizace nemocnice v Rychnově nad Kněžnou je jednou z nejvýznamnějších investic Královéhradeckého kraje v oblasti zdravotnictví za poslední roky. Vznikl zde moderní a funkční celek, který zásadně zlepší dostupnost i kvalitu akutní péče pro obyvatele celého regionu i návštěvníky Orlických hor,“ sdělil hejtman Petr Koleta, který provedl novostavbou premiéra Andreje Babiše (oba ANO).
Pro Rychnov nad Kněžnou jde o zásadní investici. Zdejší nemocnice se dlouhodobě potýkala s nedostatkem personálu a hrozbou jejího rušení, či alespoň výrazné redukce. V minulosti ji kraj sloučil s Oblastní nemocnicí Náchod, nyní jde o samostatnou pobočku s vlastním ředitelstvím.
Miliardová investice je jasným signálem, že Rychnov na mapu nemocnic patří. Význam špitálu zvyšuje rostoucí turismus v Orlických horách i nedaleká strategická průmyslová zóna Solnice-Kvasiny, kde sídlí především závod Škoda Auto a jeho dodavatelé.
Přestavba nemocnice začala v dubnu 2023. Projekt však vznikl už před více než deseti lety a je součástí balíku opatření na zmírnění dopadů rozvoje průmyslové zóny v Kvasinách. Stát se tehdy zavázal, že na nemocnici přispěje částkou 300 milionů korun.
Tehdy mělo jít o výraznou většinu nákladů. Jenže peníze se na dlouho zasekly mezi ministerstvy a projekt i ceny stavebních prací mezitím výrazně poskočily.
11. května 2025
Když tehdejší premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (oba ANO) přijeli v červenci 2021 do Rychnova potvrdit, že stát závazek splní, cena už poskočila na 865 milionů korun. Nakonec ještě vzrostla.
Celková investice do stavební části dosáhla téměř 939 milionů korun, z toho dotace ministerstva pro místní rozvoj činila 300 milionů. Celkové náklady projektu včetně zdravotnických technologií a interiéru se odhadují na 1,25 miliardy.