U hradecké nemocnice vznikne provizorní parkoviště, náporu stačit nebude

Nové placené parkoviště bude na zelené pláni u hlavního vjezdu v blízkosti křižovatky Mileta a zastávky MHD Fakultní nemocnice B. Stavba měla začít už loni, jenže radnici na ni nezbyly peníze. Letos už je vše na dobré cestě. Projekt je ve fázi stavebního řízení a hrubé práce by mohly začít do několika týdnů.



Podoba parkoviště je podle hlavního architekta projektu Františka Křeliny jasná. „Na travnatou plochu přijdou speciální moduly, které se do sebe zaklapnou. Na ně se položí vrstva jemnější štěrkodrtě. Silniční panely budou tvořit pouze plochy na popojíždění. To znamená pásy, kde budou auta pouze projíždět,“ popsal Křelina.

Předpokládá, že by první auta na ploše mohla parkovat už v srpnu.

Na stejném místě by měl do několika let stát parkovací dům. Nemocnice totiž potřebuje mnohem víc míst, než přinese provizorní novinka. Jenže podle radního Adama Záruby (Změna pro Hradec a Zelení) nový dům je běh na dlouhou trať.

„Parkoviště bude jen z panelů. Až se bude stavět parkovací dům, toto provizorium se jednoduše zruší. Velkou část nákladů budou tvořit panely, které se mohou použít někde jinde. Samozřejmě bylo by lepší, kdyby se rovnou stavěl parkovací dům, ale je otázka, jak to bude celé dlouho trvat. Můžeme být rádi alespoň za tuto formu,“ míní Záruba.

Provizorní projekt za jedenáct milionů zaplatí město ze svého rozpočtu. Tím se radnice snaží snížit počet aut zaparkovaných u Labe z boku nemocnice, kde desítky vozů běžně už několik let stávají na zákazu (více v článku U nemocnice hrozí kolaps parkování kvůli návrhu uzavřít vjezd k Labi).

„Samozřejmě definitivní řešení to není. Problém podél Labe bychom jednou chtěli uchopit velkolepě. Je pro město ostudné, aby personál a pacienti parkovali v kalužích,“ přidává se náměstkyně hradeckého primátora Věra Pourová (ANO).

Členka nového vedení města chce, aby tu v budoucnu nebylo jediné auto. „Chystaným provizorním parkovištěm by se situace mohla trochu zklidnit,“ uvedla Pourová.

Radní předpokládají, že když bude parkování placené, odradí to řidiče, kteří do nemocnice ani nepotřebují. Zároveň doufají, že se uvolní i nějaké plochy přímo v areálu, kde je také zoufalý nedostatek parkovacích ploch.

Daleko do areálu?

Pourová je navíc přesvědčena, že by záležitosti s parkováním pomohla větší angažovanost samotné nemocnice.

„Ke stavbě vlastního parkoviště se nemá. Přiznám se, že bych byla ráda, kdyby se problému víc věnovalo a nějaké parkoviště vybudovalo samo vedení nemocnice. Také uvažujeme, že se obrátíme na ministerstvo zdravotnictví, které by mohlo nějaké nové parkovací plochy financovat,“ sdělila Pourová.

Ministerstvo zdravotnictví o zoufalé situaci v Hradci Králové ví, ale parkování není pro úředníky prioritou.

„Tou jsou projekty zaměřené k rozvoji poskytování zdravotní péče, a to jak projekty stavební, tak obnovy zdravotnické techniky,“ sdělila mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Podle ní ministerstvo připravuje dostavbu a rekonstrukci několika objektů hradecké nemocnice. „Nemocnice nedisponuje dostatečným množstvím volných pozemků, a tak hledá řešení a možnosti koncepce celého areálu i v kontextu okolních pozemků. V této souvislosti vedeme jednání i s městem,“ uvedla Štěpanyová.

Podle náměstkyně Pourové není chyba jen v nedostatku pozemků, ale i v chování personálu. „Lékaři a vlastně celý zdravotnický personál parkuje na místech vyhrazených pro pacienty. Když tam pak někdo veze někoho ve špatném zdravotním stavu, nemá kam dát auto,“ vysvětlila Pourová.

Obává se, že i nové parkoviště obsadí opět hlavně personál. „Tedy pokud to pro ně nebude daleko. Jsou líní. Kupodivu je pro ně daleko i parkoviště, které mají vyhrazené u hradecké univerzity. Oni je odmítají, protože se jim to zdá být daleko do areálu. A tak ta místa, která jsou pro ně připravena, nejsou vůbec využita. To nás nesmírně mrzí,“ řekla (podrobnosti v článku Hradecká univerzita dala kus parkoviště zdravotníkům. Plánuje parkovací dům).

VIDEO: U kampusu Univerzity Hradec Králové jsou volná parkoviště Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové Vladimír Palička dává Pourové částečně za pravdu.

„Do areálu dojíždí denně několik tisíc vozidel a z toho je 900 zaměstnanců. My máme uvnitř něco přes 800 parkovacích míst. Logicky vyplývá, že zbylá auta musí někde zaparkovat. Opravdu nemohu hlídat, kde kdo parkuje a odkud chodí. Parkují, kde se dá a třeba i kde nesmí. Ale míst je skutečně hodně málo,“ řekl Palička.

Avšak s tvrzením, že se nemocnice nechce podílet na řešení parkování, nesouhlasí. Prý vede s městem stále debaty, kde by mohla být další místa: „Zatím je to ve stadiu úvah. Areál by potřeboval míst daleko víc. Momentálně jsem však upřímně vděčný alespoň za těch provizorních 200,“ sdělil Palička.