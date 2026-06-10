Musíme se připravit na další pandemii. V Hradci staví kliniku infekčních nemocí

Klinika nahradí dosluhující objekt, který patří k nejstarším v areálu hradecké nemocnice. Na její nevyhovující parametry upozorňovali lékaři už několik desetiletí. Naplno se to projevilo při pandemii covidu-19, kdy nestačila nejen vnitřními dispozicemi, ale především kapacitně.
„Budova byla zkolaudovaná v roce 1928. Už téměř 20 let se snažíme, aby (místo ní) vzniklo něco takového. Jsme šťastní, protože toto bude nejmodernější infekční klinika v Evropě. Umožní nám hlavně lepší péči o pacienty, izolační možnosti a zlepšení komfortu pro personál,“ řekl u vizualizace nového objektu přednosta Infekční kliniky FN HK Petr Prášil.
Stavbu pavilonu nemocnice zahájila za přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše či ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (oba ANO). Základnímu kameni požehnal hradecký diecézní biskup Jan Vokál.
„Moderní zdravotní péče se dnes neobejde bez odpovídajícího zázemí, technologií a kvalitních podmínek pro práci zdravotníků. Nové pracoviště přinese vyšší komfort a bezpečí pacientům a zároveň lepší podmínky lékařům, sestrám i dalším zaměstnancům,“ uvedl při zahájení stavby Babiš.
Hradec má být součástí páteřní sítě sedmi infekčních klinik v České republice, kam patří třeba Bulovka nebo Fakultní nemocnice v Ostravě. Investice do těchto zařízení mají podle Adama Vojtěcha zvýšit připravenost a odolnost Česka na budoucí pandemie.
„Máme zkušenosti z covidu-19, který nám ukázal, že potřebujeme budovat kapacity pro infekční nemoci. Vidíme, co se děje s ebolou, s hantavirem… Podobné infekční choroby se zkrátka budou vyskytovat. Dnes je potenciál šíření větší i díky tomu, že lidé cestují z různých koutů světa, a riziko, že k nám zavlečou nějakou exotickou chorobu, je vyšší,“ upozornil Vojtěch.
Hradecká klinika infekčních nemocí je jedinou v kraji, každoročně je zde hospitalizováno až 1 500 pacientů a zhruba 15 tisíc jich přichází ambulantně. Do pavilonu se přesune také klinika nemocí kožních a pohlavních, která ošetří více než 23 tisíc pacientů ročně. Celkové náklady dosáhnou 1,041 miliardy korun, 654 miliony přispěje Evropská unie, 115 miliony stát a 272 milionů dá sama nemocnice. Pavilon se sedmi nadzemními a jedním podzemním podlažím bude mít podobu rovnostranného trojúhelníku se středovým atriem.
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Hradecká nemocnice postaví supermoderní pavilon pro infekční choroby
„Stavba potrvá dva roky. Věřím, že se zařadíme po bok nejmodernějších infekčních a kožních klinik. Projekt se připravoval řadu let. O zakázku projevilo zájem 13 podniků,“ doplnil ředitel nemocnice Aleš Herman.
Objekt přinese vedle vyššího komfortu také lepší možnosti při izolaci infekčních pacientů. Vznikne na okraji nemocničního areálu směrem ke křižovatce Mileta. Kapacita bude 75 lůžek, z toho 53 pro infekční kliniku a 22 pro kožní kliniku. Deset lůžek bude v režimu JIP.
Součástí pavilonu bude 5 infekčních a 6 kožních ambulancí, EEG vyšetření, RTG pracoviště, vakcinační centrum, balneocentrum a fotocentrum. V těsné blízkosti pavilonu vznikne také dvoupodlažní parkoviště s kapacitou 56 míst pro pacienty i zaměstnance.
Onkologie a hematologie se rozšířily
Nemocnice letos rozšířila také Pavilon profesora Bašteckého, kde sídlí kliniky onkologie a radioterapie a hematologie. Stavební úpravy za 301 milionů korun včetně daně mají pomoci dalšímu rozvoji komplexní onkologické a hematoonkologické léčby pacientů z Královéhradeckého, Pardubického a části Libereckého kraje.
Moderní čtyřpatrová budova nabízí nové ambulance, stacionář s dvojnásobnou kapacitou lůžek a také novou přípravnu cytostatik.
„Počet nemocných, kteří se u nás léčí, neustále roste. Proto bylo nutné rozšířit kapacitu nejen ambulantní péče, ale také denního stacionáře. Ten má aktuálně 42 lůžek, z čehož připadá 19 lůžek pro onkologii a 23 pro hematologii. Realizace celého projektu se povedla v rekordně krátkém čase,“ připomněl Herman.
Nová přípravna cytostatik umožní urychlit přípravu chemoterapií pro onkologicky nemocné pacienty. Součástí nově zbudovaného oddělení je také speciálně upravený výtah zajišťující plynulý transport připravených medikací přímo na stacionáře. Pro zvýšení komfortu pacientů vznikla v budově také lékárna s robotickým systémem. Odpadne tak přecházení do jiných lékáren v nemocnici.
Pracuje se i na dalších místech areálu. Chirurgický pavilon akademika Bedrny brzy propojí část novostavby s původní budovou chirurgie. Celkové dokončení komplexu s 420 lůžky a 22 operačními sály se plánuje na závěr roku 2028.