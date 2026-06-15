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Z tunelu Opevnění na stavbě D11 zbývá vyrubat čtvrtinu, v létě začne ražba dalšího

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  15:21
Stavbaři na dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem dosud vyrubali zhruba tři čtvrtiny tunelu Opevnění. S ražbou začali v lednu a práce jdou podle plánu. V létě by se s technikou měli přesunout na ražbu tunelu Poříčí, uvedli v pondělí zástupci stavebních firem a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Ražba tunelu Opevnění na dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem (15. června...

Ražba tunelu Opevnění na dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem (15. června 2026) | foto: David Taneček, ČTK

Ražba tunelu Opevnění na dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem (15. června...
Ražba tunelu Opevnění na dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem (15. června...
Ražba tunelu Opevnění na dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem (15. června...
Ražba tunelu Opevnění na dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem (15. června...
32 fotografií

Stavba úseku D11 Trutnov - hranice o délce 21 kilometrů za 11,7 miliardy korun bez DPH začala v říjnu 2024, v současnosti je největší dálniční stavbou v Česku. Úsek by měl jít do provozu v roce 2028.

Tunel Opevnění bude mít dva tubusy o délce 492 metrů, z nichž 444 metrů je ražených.

„Do prorážky levé tunelové trouby nám zbývá asi 80 metrů, u pravé trouby to je asi 140 metrů,“ uvedl stavbyvedoucí Jan Faltýnek ze společnosti Subterra.

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Podle něj tuneláři denně prorazí v každém tubusu čtyři až pět metrů, levý tubus by tak měli prorazit začátkem července a pravý asi o tři týdny později.

O letních prázdninách mají stavbaři začít s ražbou tunelu Poříčí s tubusy o délkách 540 a 576 metrů. Stavbu tohoto tunelu měli původně přitom zahájit jako první, ale zdržely ji haldy elektrárenského popílku, ve kterých byla loni na jaře zjištěna zvýšená přírodní radioaktivita.

Haldy bez rizika, všude bláto

Mluvčí ŘSD Petra Drkulová uvedla, že haldy jsou bez rizika a silničáři by je chtěli využít na stavbě.

Ražba tunelu Opevnění na dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem (15. června 2026)
Ražba tunelu Opevnění na dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem (15. června 2026)
Ražba tunelu Opevnění na dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem (15. června 2026)
Ražba tunelu Opevnění na dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem (15. června 2026)
32 fotografií

Tunel Opevnění stavbaři razí rakouskou metodou za pomoci trhavin. Používají takzvané čerpané emulzní trhaviny, které tvoří přímo na stavbě speciální stroj smícháním čtyř látek. Podle stavbařů je to rychlejší, na stavbě se navíc neskladují žádné výbušniny.

„Ražba je v geologicky velmi proměnlivém prostředí. Každý metr výrubu vyžaduje detailní vyhodnocení a okamžitou reakci našich týmů,“ uvedl stavbyvedoucí Metrostavu TBR Jiří Kocian.

26. května 2026

Aktuálně stavbařům ztěžují práci silné deště, kdy cesty k tunelu jsou plné bahna. Na stavbě tunelu pracuje asi 14 lidí v nepřetržitém režimu. Na stavbě celé D11 Trutnov - hranice pracuje asi 1 000 lidí a 500 až 600 kusů techniky.

U hranic asfaltují

Stavbaři prioritně staví tříkilometrový úsek u hranice s Polskem, který naváže na hotovou polskou rychlostní silnici S3. První auta by po něm měla jezdit na konci letošního roku, původně ŘSD plánovalo otevření úseku na jaře. Důvodem zpoždění je pomalejší sesedání zeminy na budovaných násypech, než se čekalo. V květnu stavbaři na úseku začali pokládat asfalt.

Stavba D11 mezi Trutnovem a státní hranice zahrnuje vedle dvou tunelů také 28 mostů a deset protihlukových stěn. Čtvrtina dálnice povede v horském terénu na mostech nebo v tunelech. Dodavatelem stavby je sdružení firem MI Roads, Doprastav, Metrostav TBR, Subterra a Duna Aszfalt.

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V dubnu ŘSD začalo stavět poslední chybějící úsek D11 z Jaroměře do Trutnova. Silnice za 9,09 miliardy korun bez DPH o délce 19,6 kilometru by měla být hotová na podzim 2029, čímž by měla být dostavěná celá D11.

Dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové a na hranici s Polskem začal stát budovat v roce 1978, nyní dálnice končí v Jaroměři.

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