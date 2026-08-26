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Příhraniční úsek D11 z Královce do Polska začne sloužit řidičům v listopadu

Tomáš Plecháč
  16:38
Tříkilometrový úsek dálnice D11 mezi Královcem a polskou Lubawkou se řidičům otevře 27. listopadu. Ve středu to po kontrolním dni potvrdili ministr dopravy Ivan Bednárik (nestraník za SPD) a Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Nová část D11 oběma příhraničním obcím výrazně uleví od tranzitní dopravy.

Dvacet jedna kilometrů dlouhý úsek od polské hranice do Trutnova bude hotov do konce roku 2028. Rozestavěnou navazující část do Jaroměře dokončí v roce 2029.

Dálnice se v Královci na podzim napojí na polskou expresní silnici S3, která byla kompletně dokončena už v loňském roce a vede až k Baltskému moři.

„Uvědomovali jsme si, že není možné na polském území využít S3 v celé délce a doprava je stahována na silnici v Lubawce. Z toho důvodu jsme udělali provizorní napojení tři kilometry od hranic. Dopravu sem pustíme 27. listopadu,“ potvrdil Radek Mátl.

Stavba křižovatky u budované D11 u Královce na Trutnovsku (26. srpna 2026)
Na dálnici D11 u česko-polské hranice v Královci se konal kontrolní den, dorazil ministr dopravy Ivan Bednárik (nestraník za SPD) a Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic. (26. srpna 2026)
Nová část D11 výrazně uleví Královci i Lubawce od tranzitní dopravy. Tři kilometry dálnice se otevřou v listopadu, celý úsek z Trutnova k polským hranicím bude hotový za dva roky. (26. srpna 2026)
Tady se v listopadu dálnice D11 napojí na dokončenou polskou S3. Nová část D11 výrazně uleví Královci i Lubawce od tranzitní dopravy. (26. srpna 2026)
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Nový úsek se sjezdy v Královci měří 3,2 kilometru, na trase je šest mostních objektů.

„Máme za sebou osmdesát procent asfaltérských prací, na mostech dokončujeme římsy a provádíme izolace. Dokončujeme protihlukové stěny a montujeme svodidla,“ popsal Zdeněk Ludvík, ředitel společnosti MI Roads, která je lídrem konsorcia firem stavějících D11 z Trutnova k hranici.

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Nejvíc práce zbývá podle něj dokončit na mimoúrovňové křižovatce v Královci. „Je to nejkritičtější místo tohoto koncového úseku,“ uvedl Zdeněk Ludvík.

Celá D11 z Trutnova do Královce bude hotová v druhé polovině roku 2028. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo zdržet.

„Jsem mile překvapen dodržováním termínů, nejen u tunelových staveb, které jsou velice náročné, ale také u mostních staveb,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.

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Podle něj není dálnice, která spojí Polsko a Českou republiku, důležitá pouze pro občany obou zemí, ale má celoevropský význam. „Po dokončení dálnice v roce 2028 bude trvat cesta z Prahy k polské hranici hodinu a dvacet minut. Díky D11 dojde k propojení dálniční sítě v Evropě z Paříže až k Baltskému moři,“ řekl ministr.

Skluz kvůli dosedání zeminy

Tříkilometrový úsek z Královce do Lubawky se měl původně otevřít už na jaře, zdržení způsobily problémy s dosedáním zeminy u mostů.

„Oproti předpokladu projektové dokumentace bylo potřeba více času na dosednutí zeminy. Pomalejší stabilizace podloží nám neumožnila provádět navazující práce v původně plánovaných termínech,“ vysvětlil již dříve mluvčí MI Roads Michal Jurman.

Polská rychlostní silnice S3 je hotová od loňského podzimu, kdy se otevřel závěrečný úsek na baltském pobřeží. Poslední příhraniční úsek S3 z Bolkówa do Kamienné Góry se dvěma tunely byl hotov v červenci 2024.

Otevření tříkilometrové části D11 a odklonění tranzitní dopravy bude znamenat velkou úlevu jak pro Královec, tak pro sousední Lubawku.

„V současné době směřuje veškerá doprava z S3 na úzké silnice v Lubawce a je opravdu velice obtížné přejít ulici. Věřím, že to občané ještě tři měsíce vydrží,“ sdělil starosta polského města Andrzej Wojdyła.

Zprovoznění celé D11 v roce 2029

Stavba 21 kilometrů dlouhého úseku D11 začala v říjnu 2024. Tendr vyhrálo sdružení firem MI Roads, Doprastav, Metrostav TBR, Subterra a Duna Aszfalt s nabídkou 11,7 miliard korun bez daně. Kromě dvou tunelů a 28 mostů jsou na trase tři mimoúrovňové křižovatky a deset protihlukových stěn.

Podle ředitele MI Roads Zdeňka Ludvíka na staveništi denně pracuje až 1 200 lidí a 400 strojů. Dokončená je ražba půlkilometrového tunelu Opevnění, na podzim začnou stavbaři razit o pár desítek metrů dál delší tunel Poříčí.

„U většiny mostů máme dokončenou spodní stavbu a rozestavěné nosné konstrukce,“ řekl Ludvík. Významně pokročily také zemní práce, vytěžené jsou hlavní zářezy.

Téměř kilometrový tunel a 24 mostů. Stavba posledního úseku D11 opožděně začala

V dubnu odstartovala stavba posledního úseku Trutnov – Jaroměř za 9,1 milionu korun. Nejnáročnější na téměř dvacetikilometrové trase bude 780 metrů dlouhý tunel pod Kamenným vrchem u Výšinky. Stavbaři vybudují celkem 24 mostů o celkové délce 2,5 kilometru.

„Tento úsek plánujeme dokončit v roce 2029. Dálnice D11 tím bude zprovozněna v celé své délce,“ konstatoval ředitel ŘSD Radek Mátl.

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