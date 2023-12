Ministr zamítl rozklad Dětí Země, stavba D11 z Trutnova do Polska může začít

Děti Země stavební povolení napadly čtyřmi námitkami. Týkaly se evidence činnosti biologického dozoru, způsobu měření intenzity hluku při zkušebním provozu, zásahu dálnice do okraje lesa a stanoviska EIA.

„Rozhodl jsem o rozkladu ke stavebnímu povolení na stavbu hraničního úseku dálnice D11 mezi Trutnovem a státní hranicí s Polskem a potvrdil tím právní moc stavebního povolení,“ uvedl na síti X Kupka.

Martin Kupka @makupka Dnes jsem rozhodl o rozkladu ke stavebnímu povolení na stavbu hraničního úseku dálnice D11 mezi Trutnovem a státní hranicí s Polskem a potvrdil tím pravní moc stavebního povolení. https://t.co/RuBto7U2ei

Vydané stavební povolení doznalo určitých změn, které zajistí minimalizaci… https://t.co/4NfXsdw29u https://t.co/A8kwJbyD3t oblíbit odpovědět

Vydané stavební povolení podle něj doznalo změn, které sníží na minimum dopady stavby na okolí a přírodu. „Pokud nebudou podány námitky proti výběru nejvýhodnější nabídky na zhotovitele stavby, stavební práce budou zahájeny ještě před Vánocemi,“ uvedl Kupka.

Podle Mátla ŘSD plánuje zahájení stavby na 19. prosince. „Ministr dopravy rozhodl na základě doporučení rozkladové komise o právní moci stavebního povolení na akci D11 Trutnov – státní hranice, kdy částečně změnil vydané stavební povolení a ve zbytku ho potvrdil,“ uvedl Mátl. Původní předpoklad ŘSD, že stavba začne na konci letošního roku a hotovo bude v roce 2027, je tak stále reálný.

Úsek dálnice D11 mezi Trutnovem a hranicí s Polskem o délce 21,1 kilometru by měla postavit za 11,35 miliardy korun bez DPH největší polská stavební firma Budimex. ŘSD vybralo její nabídku jako nejvýhodnější.

ŘSD plánuje, že na D11 prioritně vybuduje tříkilometrový úsek u hranice s Polskem. Měl by navázat na polskou rychlostní silnici S3 otevřenou letos v září. Česká strana by tříkilometrový úsek chtěla otevřít v roce 2025. Auta by se tak po něm a po S3 vyhnula polskému pohraničnímu městu Lubawka a české pohraniční obci Královec. Celý úsek Trutnov – státní hranice, jehož součástí jsou i dva půlkilometrové tunely, by měl být hotový v roce 2027.

ŘSD současně připravuje stavbu úseku D11 z Jaroměře do Trutnova. K úseku o délce 19,6 kilometru ŘSD v březnu získalo pravomocné územní rozhodnutí. Se zahájením stavby ŘSD počítá v roce 2025 a s uvedením do provozu v roce 2028. Tím by byla celá D11 hotová.

D11 z Prahy do Hradce Králové a na státní hranici s Polskem začal stát budovat v roce 1978 a zatím je z plánovaných 154 kilometrů hotových 113 kilometrů. Od prosince 2021 dálnice končí na severním okraji Jaroměře.