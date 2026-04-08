Téměř kilometrový tunel a 24 mostů. Stavba posledního úseku D11 opožděně začala

Tomáš Hejtmánek
  16:05
Mezi Trutnovem a Jaroměří na Náchodsku začala stavba posledního chybějícího úseku dálnice D11. Práce se oproti plánu zpozdily o několik měsíců kvůli čekání na schválení státního rozpočtu. Posune se proto i dokončení hlavního tahu na Polsko. Doprava na něj najede až v roce 2029, dosud se uvádělo spuštění o rok dříve.

Zahájení stavby na úseku z Jaroměře do Trutnova je klíčovým milníkem v budování východočeské dálnice. Nyní po ní řidiči dojedou z Prahy do Jaroměře. Staví se i navazující úsek z Trutnova na hranice s Polskem. Tamní dálnice S3 je dokončená už od roku 2024.

„Když polská strana začala stavět S3 k českému území, my jsme se nacházeli ještě ve fázi EIA, řízení o vlivu na životní prostředí. Dívat se z de facto hotové polské dálnice na českou kukuřici nebylo jednoduché. Procházeli jsme tu složitým územním řízením, skončili jsme i u soudu. Pro mě je toto historický okamžik,“ přiznal při slavnostním zahájení prací u Jaroměře generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR Radek Mátl.

V Hořenicích na Náchodsku Ředitelství silnic a dálnic oficiálně odstartovalo stavbu posledního úseku D11 Jaroměř - Trutnov. (8. dubna 2026)
V Hořenicích na Náchodsku Ředitelství silnic a dálnic oficiálně odstartovalo stavbu posledního úseku D11 Jaroměř - Trutnov. (8. dubna 2026)
Zleva ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) a polský ministr infrastruktury Dariusz Klimczak předávají kladívka stavbařům při zahájení stavby úseku dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova. (8. dubna 2026)
Poklepání základního kamene při zahájení stavby úseku dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova (8. dubna 2026)
Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) je D11 klíčovou tepnou nejen pro Česko a Polsko, ale i pro celou Evropu. Je totiž zahrnutá do hlavní evropské koridorové sítě.

„Myslím, že prospěje nejen obyvatelům Polska a Česka, ale všem obyvatelům Evropy. Toto bude tranzitní, páteřní dálnice. Pomůže i byznysu, protože s Polskem jsme doposud měli jen jedno smysluplné dálniční napojení, přitom máme spolu nejdelší hranici. Bylo na čase to napravit,“ řekl Bednárik.

Blížící se dostavbu D11 vítá i polský ministr infrastruktury Dariusz Klimczak: „Jsme rádi, že už vznikne. Bude přínosná nejen pro turistický ruch, ale i pro podnikatele. Zvýší také úroveň bezpečnosti, protože část provozu z okresních silnic bude převedena na dálnici.“

Úsek dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova

Úsek z Jaroměře do Trutnova měří 19,6 kilometru, vznikne na něm 780 metrů dlouhý tunel pod Kamenným vrchem u obce Výšinka a 24 mostů o celkové délce 2,5 kilometru.

Zakázku za 9,09 miliardy korun bez daně postaví sdružení Eurovia CS, MI Roads, Metrostav TBR a M-Silnice. Součástí stavby jsou také mimoúrovňové křižovatky Choustníkovo Hradiště a Kocbeře, po nichž se bude sjíždět do Dvora Králové nad Labem.

„Věříme, že na této stavbě bude minimum geotechnických překvapení a že geopolitická situace nám situaci nezkomplikuje. Postavit takové významné inženýrské dílo není úplně jednoduché, ale budeme dělat maximum pro to, abychom místní co nejméně omezovali. Coby Pražák se těším, že cesta z Prahy do Krkonoš se zkrátí asi o 25 minut,“ uvedl generální ředitel skupiny VINCI Construction CS Martin Borovka.

Průtahy pomohly archeologům

Zhotovitel převzal staveniště už 1. dubna a dosud prováděl zejména přípravné práce. Oproti původním plánům jde o značné zdržení, které způsobily průtahy v soutěži, potíže s tendrem na archeologické práce i neschválení státního rozpočtu. Původně se plánovalo, že práce začnou ještě v loňském roce a potrvají do roku 2028. Nyní už ŘSD očekává zprovoznění stavby až v září roce 2029.

Peníze chybí. ŘSD nechce podepsat smlouvy na dálnice do Trutnova a Jičína

„Kvůli čekání na rozpočet jsme se dostali do zpoždění zhruba čtyř měsíců. Protože šlo o zimní období, očekávám, že na konci bude zpoždění kratší,“ popsal Mátl.

ŘSD zakázku na zhotovitele dálnice z Jaroměře do Trutnova vypsalo už v prosinci 2024, ale kvůli dotazům uchazečů se řízení o téměř 5 měsíců protáhlo a silničáři vybrali vítěze až loni v září. Mezitím paralelně řešili potíže s výběrem archeologů.

Neúspěšné sdružení v čele s Univerzitou Hradec Králové napadlo průběh tendru. ŘSD ho nakonec kvůli narůstajícímu zpoždění plánovaného harmonogramu zrušilo a zakázku na záchranný archeologický průzkum zadalo po třetinách prostřednictvím takzvaných dynamických nákupů.

Silničáři odblokovali spor o D11 u Trutnova, archeologii zadali po částech

Další zdržení způsobilo neschválení státního rozpočtu, na který je navázaný rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. ŘSD kvůli tomu odmítalo podepsat smlouvu se zhotovitelem s tím, že nemá zajištěné financování stavby. K podpisu smlouvy došlo až 20. března.

Průtahy nicméně pomohly archeologům, kteří měli více klidu na práci. S průzkumy začali v září. Kvůli průtahům s jejich výběrem se plánovalo, že průzkumy se uskuteční nejdříve na těch místech, kde mají být stavební práce nejnáročnější. Část archeologie pak měla probíhat současně se samotnou stavbou.

„Archeologické práce se nakonec díky odložení stavby stihly v plném rozsahu ještě před nástupem stavbařů. Skončily v březnu. Už bude probíhat jen dohled při stavbě některých přeložek sousedních komunikací,“ sdělila vedoucí úseku výstavby D11 Zuzana Urbancová z ŘSD.

Archeologové v trase budoucí dálnice objevili třeba hromadný hrob vojáků, kteří bojovali v roce 1745 v bitvě u Žďáru. Našli také tři hromadné hroby z prusko-rakouské války roku 1866. Ostatky více než 40 vojáků souvisí s bitvou u Nového Rokytníku.

Nyní zahájený úsek z Jaroměře do Trutnova je poslední chybějící částí D11. Dálnice z Prahy přes Hradec Králové do Polska se začala stavět v roce 1978 a první úsek do Bříství byl zprovozněný v roce 1984.

Dálnice se v roce 1990 na dlouho zasekla u Poděbrad a v roce 2005 také u Chlumce nad Cidlinou, kde musely kvůli nedokončenému napojení Hradce Králové dlouhé roky sjíždět kamiony, i když pro osobní dopravu fungovaly provizorní sjezdy u Libišan a později u Praskačky.

Až do Hradce Králové došla dálnice v roce 2017 a o čtyři roky později stavbaři dokončili další dva úseky D11 až do Jaroměře.

Předloni začala stavba úseku z Trutnova ke státní hranici s Polskem. Hotový má být v roce 2028. Práce tam zkomplikoval nález radioaktivního popílku z nedaleké elektrárny v Poříčí. Stavbaři kvůli jeho přesunu zaměnili pořadí stavby tunelů. Podle Mátla to způsobí jen minimální zdržení. Popílek je zatím přesunutý v sousedství stavby.

„Dali jsme ho vedle, aby halda nebránila výstavbě dálnice. Ještě budeme řešit, jak s ním nakonec naložíme. Na to máme ještě čas,“ řekl Mátl.

Do Krkonoš se po 300 letech vrátili medvědi. Tříletý pár pochází ze Slovenska

Stezka korunami stromů v Janských Lázních ukázala medvědárium s dvěma tříletými...

Krkonošská Stezka v korunách stromů v Janských Lázních na Trutnovsku v sobotu oficiálně otevřela medvědárium s párem tříletých medvědů hnědých původem ze Slovenska.

Co to krouží nad Trutnovem? divili se lidé. Piloti zřejmě nacvičovali tankování

Piloti udivovali nad Trutnovskem, nejspíš nacvičovali vzdušné tankování

Zvláštní letecké manévry nad Královéhradeckým krajem zaskočily ve středu desítky tamních obyvatel. Zaujalo je, jak velké letadlo v doprovodu menších s burácením přelétá nad krajem a v obloucích se...

Padesát milionů za 1,4 kilometru. Cyklostezka ani nebyla v rozpočtu

Stavba nového kruhového objezdu za Častolovicemi směrem na Rychnov nad Kněžnou...

Stavba cyklostezky způsobila otevřenou válku zastupitelů v Častolovicích na Rychnovsku. Opozice tvrdí, že cesta za 50,6 milionu s daní je předražená a v části i zbytečná, protože dopravu ze silnice...

Měří a rovnou pokutují. Hradec pořídí radary tam, kde řidiči nejvíc závodí

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové

Pro začátek se inteligentní dopravní systém v Hradci Králové letos rozšíří jen o dva pokutové radary. Je však jisté, že přibývat budou další kamery, a to ještě přísnější než ty, které měří a pokutují...

Vyhlášená likérka dodávala boudám v Krkonoších žitnou i limonády, je z ní ruina

Premium
Pryč je střecha a bortí se zdivo, nebude trvat dlouho a z likérky v Horních...

Kdysi vyhlášená likérka v Horních Štěpanicích v Krkonoších je zralá na demolici. Rodinný podnik, který v 70. letech 19. století založil Jan David Honců, sedm desetiletí dodával žitnou, malinovku i...

Téměř kilometrový tunel a 24 mostů. Stavba posledního úseku D11 opožděně začala

V Hořenicích na Náchodsku Ředitelství silnic a dálnic oficiálně odstartovalo...

Mezi Trutnovem a Jaroměří na Náchodsku začala stavba posledního chybějícího úseku dálnice D11. Práce se oproti plánu zpozdily o několik měsíců kvůli čekání na schválení státního rozpočtu. Posune se...

8. dubna 2026  16:05

Hradec škole prominul milion, policie zkoumá hospodaření bývalého vedení

Základní škola na Novém Hradci Králové

Částku ve výši 984 225 korun tento týden Hradec Králové prominul Základní a mateřské škole na Novém Hradci za porušení takzvané rozpočtové kázně. Tento odvod škole hrozil kvůli kontrolnímu auditu,...

8. dubna 2026  14:27

Finský zlepšovák v Mladých Bukách. Kubíky sněhu přečkají léto pod plachtou

V Lyžařském areálu Mladé Buky uchovávají sníh přes léto. (26. března 2026)

Další opožděný start zimní sezony už skiareál v Mladých Bukách u Trutnova nechce zažít. Rozhodl se proto k neobvyklému kroku, obří kupu sněhu tu schovali pod speciální plachtou na příští zimu. Stačit...

8. dubna 2026  9:59

Dnes bez klepání, velel ministr dopravy. Začala přestavba nádraží v Hradci

V železniční stanici Hradec Králové - hlavní nádraží byla oficiálně zahájena...

V Hradci Králové na hlavním nádraží oficiálně zahájili modernizaci zdejší železniční stanice. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) odmítl klepat kladívkem, ale i bez této neobvyklé vzpoury téměř...

7. dubna 2026  16:43

Počasí jim přálo. Skiareál ve Špindlerově Mlýně zšestinásobil zisk na 64 milionů

Jarní lyžování ve Špindlerově Mlýně (13. března 2026)

Společnosti Melida, která provozuje největší český skiareál ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších, stoupl v účetním roce 2024/2025 čistý zisk na 63,7 milionu korun z předchozích 9,9 milionu korun. Tržby...

7. dubna 2026  10:01

Vyhlášená likérka dodávala boudám v Krkonoších žitnou i limonády, je z ní ruina

Premium
Pryč je střecha a bortí se zdivo, nebude trvat dlouho a z likérky v Horních...

Kdysi vyhlášená likérka v Horních Štěpanicích v Krkonoších je zralá na demolici. Rodinný podnik, který v 70. letech 19. století založil Jan David Honců, sedm desetiletí dodával žitnou, malinovku i...

6. dubna 2026

Zemřel Jiří Zikmund, ceněný historik fotografie i trenér vodního póla

Laureát hradecké ceny Primus inter pares Jiří Zikmund (2025)

Na Zelený čtvrtek zemřel po dlouhé těžké nemoci Jiří Zikmund, respektovaný historik, dlouholetý kurátor hradeckého Muzea východních Čech, fotograf a hlavně skromný strůjce pětidílného arcidíla...

6. dubna 2026  15:41

Zlomy střelce Mihálika: dva góly, pokoření Bohemians. Zbývají už jen Pardubice

Fanoušci a hráči Hradce Králové oslavují gól proti Bohemians Praha 1905

Dva góly v jednom ligovém zápase? Na tento fotbalový počin si musel královéhradecký útočník Ondřej Mihálik počkat až do svých devětadvacátých narozenin. Tři dny po nich se mu to poprvé v kariéře...

6. dubna 2026  10:38

Motorkář na Náchodsku havaroval do stromu, letěl pro něj vrtulník

Na Náchodsku havaroval motorkář do stromu. Letěl pro něj vrtulník. (5. dubna...

Nezletilý motocyklista havaroval v neděli dopoledne do stromu nedaleko Olešnice na Náchodsku. Vrtulník ho přepravil do nemocnice s podezřením na poranění hlavy a páteře.

5. dubna 2026  15:59

Hradec Králové – Bohemians 2:0, oba góly zařídil Mihálik, domácí jsou šestí v tabulce

Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians

Čtyři kola před koncem základní části se fotbalisté Hradce Králové posunuli do nejlepší šestky. Postarali se o to domácím vítězstvím 2:0 nad pražskými Bohemians. Autorem obou gólů byl Ondřej Mihálik,...

5. dubna 2026  12:45,  aktualizováno  15:25

Strop kostela málem spadl farníkům na hlavu, podepřelo ho obří lešení

V kostele Umučení svatého Jana Křtitele v Solnici finišují tříleté práce na...

Oltáře a obrazy zakryté velkými igelity, místo dřevěných lavic tuny lešení a na stěnách stovka sádrových terčů, které hlídají statiku budovy. V kostele Umučení svatého Jana Křtitele v Solnici na...

5. dubna 2026  7:45

Padající kámen v Krkonoších zranil turistu, letěl pro něj vrtulník

Zásah dvou vrtulníků ve Špindlerově Mlýně

Turistu na úbočí Kozích hřbetů v Krkonoších u Špindlerova Mlýna zranil padající kámen. Na místě zasahoval také vrtulník, který zraněného přepravil do nemocnice, informovala na webu Horská služba (HS)...

4. dubna 2026  21:38

