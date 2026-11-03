Na Trutnovsku začala ražba tunelu Kamenný vrch, bude nejdelším na D11

Tunel Kamenný vrch mezi Kocbeřemi a Výšinkou je klíčovým objektem celého úseku Jaroměř - Trutnov. Bude mít dva tubusy, levá tunelová trouba bude dlouhá 780 metrů a pravá 756 metrů.
Ražená část bude u obou tubusů dlouhá 684 metrů. Tubusy budou spojené dvěma propojkami pro únik lidí z tunelu. Tunel bude umožňovat i převedení dopravy do protisměru při údržbě jednoho tubusu. Stavbaři budou tunel razit takzvanou novou rakouskou tunelovací metodou, při níž se používají trhaviny.
„Práce budou probíhat v nepřetržitém režimu,“ uvedl ředitel společnosti Metrostav TBR Jan Kvaš. Na stavbě tunelu bude pracovat asi 70 lidí.
Dálnici z Jaroměře do Trutnova staví sdružení firem Eurovia CZ, MI Roads, Metrostav TBR a M-Silnice. Stavbu tunelu mají na starosti firmy Metrostav TBR a Marti CZ.
Patronka chrání před neštěstím
Práce na stavbě celého úseku D11 Jaroměř - Trutnov jdou podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla podle harmonogramu.
„Stavební sezona se velmi dobře využila. Provedly se první práce, tedy skrývky ornice, odvozy materiálu, hloubení zářezů, sypání násypů, zakládání mostů,“ uvedl Mátl. Dodal, že jen u stavební jámy tunelu Kamenný vrch stavbaři odtěžili 53 tisíc metrů krychlových zeminy.
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8. dubna 2026
Ražbu tunelu v úterý stavbaři podle tradice zahájili umístěním sošky svaté Barbory, která je ochránkyní hasičů, horníků či stavitelů tunelů. „Barborka“ podle pověry ochrání stavbaře před neštěstím. Dřevěnou sošku požehnal trutnovský farář Ján Kubis, poté ji stavbaři umístili mezi tubusy na stěnu severního portálu.
Nejdelší tunel obou úseků
Tunel Kamenný vrch bude nejdelším tunelem na celé dálnici D11, která vede z Prahy přes Hradec Králové na česko-polskou hranici v Královci na Trutnovsku.
Na závěrečném úseku dálnice z Trutnova k hranici, jehož stavba začala v říjnu 2024, vznikají tunely Poříčí a Opevnění. Tubusy tunelu Poříčí budou dlouhé 540 a 576 metrů, tubusy tunelu Opevnění budou mít 492 metrů.
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26. srpna 2026
Celý úsek Trutnov - hranice za 11,7 miliardy korun bez DPH má délku 17,9 kilometru a do provozu by měl být uveden v roce 2028. První tříkilometrový úsek u hranice s Polskem hodlají silničáři otevřít na konci letošního listopadu.
D11 z Prahy do Hradce Králové a na státní hranici s Polskem začal stát budovat v roce 1978 a zatím je z plánovaných 154 kilometrů hotových 113 kilometrů. Od prosince 2021 dálnice končí na severním okraji Jaroměře.