Začala stavba šestnácti kilometrů D35 na Jičínsku. Hotovo má být za tři roky

  13:42
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes zahájilo stavbu úseku dálnice D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi na Jičínsku. Dálnice o délce 16,3 kilometru by měla být hotová v březnu 2029. Stát za ni zaplatí 4,3 miliardy korun bez DPH.
Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35...

Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35 Úlibice – Hořice (29. dubna 2026) | foto: David Taneček, ČTK

ŘSD zahájilo stavbu dálnice D35 Úlibice – Hořice. (29. dubna 2026)
ŘSD zahájilo stavbu dálnice D35 Úlibice – Hořice. (29. dubna 2026)
Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35...
Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice
Dopravu dálnice odvede především z Ostroměře, která má asi 1 300 obyvatel, a dále z obcí Bílsko, Konecchlumí a Podhorní Újezd.

„Příprava tohoto úseku byla dlouhodobá a provázela ji řada složitých majetkoprávních i povolovacích překážek. Naposledy byla realizace ohrožena nedostatkem financí,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).

Původně ŘSD plánovalo zahájení stavby na konci loňského roku a uvedení do provozu na konci roku 2028. Zdržení zhruba o čtvrt roku způsobilo opožděné schvalování státního rozpočtu a rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na letošní rok.

Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35 Úlibice – Hořice (29. dubna 2026)
ŘSD zahájilo stavbu dálnice D35 Úlibice – Hořice. (29. dubna 2026)
ŘSD zahájilo stavbu dálnice D35 Úlibice – Hořice. (29. dubna 2026)
Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35 Úlibice – Hořice (29. dubna 2026)
Přípravu stavby také komplikoval boj firem o vítězství v tendru na záchranný archeologický výzkum.

Součástí stavby mezi Úlibicemi a Hořicemi je 19 mostů, jedna mimoúrovňová křižovatka u Chomutic a devět protihlukových stěn o celkové délce 2,8 kilometru. Stavbaři současně s dálnicí postaví oboustrannou odpočívku Holovousy.

„Bude mít dohromady 140 parkovacích míst pro nákladní auta, 136 stání pro osobní automobily, také 22 míst pro karavany i záliv pro dvě nadrozměrné soupravy. Odpočívku zprovozníme zároveň s dálničním úsekem,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Na trase D35 mezi Hradcem Králové a Úlibicemi řidiči od loňského 16. prosince jezdí po 12 kilometrů dlouhém úseku mezi Hořicemi a Sadovou. Úsek od Sadové po mimoúrovňovou křižovatkou Plotiště u Hradce Králové o délce 6,3 kilometru by se řidičům měl otevřít letos v prosinci.

Dálnici D35 v hradeckém kraji zakončí dálniční obchvat Úlibic na Jičínsku. Pro jeho stavbu nyní ŘSD hledá firmu, se zahájením prací počítá letos.

ŘSD v Královéhradeckém kraji dále staví dva úseky na dálnici D11, a to mezi Jaroměří a Trutnovem a Trutnovem a státní hranicí s Polskem o celkové délce 41 kilometrů. Hotové by měly být v letech 2029 a 2028.

Dálnice D35 má spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc, zatím je z ní hotových několik vzájemně nepropojených částí. Další úseky ŘSD nyní staví. Po dokončení bude D35 severní alternativou k přetížené dálnici D1.

Začala stavba šestnácti kilometrů D35 na Jičínsku. Hotovo má být za tři roky

29. dubna 2026  13:42

