Pacientů v Hradeckém kraji bude přibývat, lékaři a sestry však míří do penze

Tomáš Hejtmánek
  13:39
Zdravotnictví v Královéhradeckém kraji má asi 12 let, aby se připravilo na prudký nápor pacientů. Podle statistických modelů v následujících letech začne přibývat seniorů, kteří budou potřebovat lékařskou péči. Nemocných bude kvůli stárnutí populace dvakrát víc, naopak ubyde lékařů a sester.
Stavba multioborového pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Stavba multioborového pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou | foto: Martin Veselý, MAFRA

Na konci loňského roku žilo v kraji 12 tisíc osob starších 85 let. Už za pět let se očekává jejich nárůst o třetinu a v roce 2040 by jich mělo být přes 27 tisíc. Výrazný nárůst starší populace s sebou nese nutnost posílit kapacity ve zdravotnictví, především u dlouhodobé péče.

„Bavíme se o dvojnásobku, koeficient potřebného nárůstu je 2,3. Nejde nafouknout všechny služby 2,3krát, ale pokud se nic nestane, zahltí pacienti záchranku a poté akutní lůžka nemocnic,“ upozornil na semináři pro zastupitele kraje a odborníky ve zdravotnictví ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

V rychnovské porodnici se letos narodí jen tři stovky dětí, hrozí jí uzavření

V Královéhradeckém kraji bude situace ještě horší než jinde, protože obyvatelstvo patří k nejstarším v republice. Jeho průměrný věk je dnes 44 let a v indexu stáří, jenž ukazuje podíl seniorů, skončil těsně druhý za Karlovarskem. Navíc se stále prodlužuje očekávaný věk dožití, takže počty seniorů budou narůstat stále rychleji.

„Je třeba na to chystat infrastrukturu nejen zdravotní, ale také sociálně-zdravotní služby. Teď je poslední šance. Jde i o výchovu sester, lékařů a nelékařského personálu,“ upozornil Dušek.

Zavřená oddělení čeká přeměna

Královéhradecký kraj si nepříznivou předpověď uvědomuje a chystá se proto na změny ve struktuře svých nemocnic.

„Už nyní dochází k restrukturalizaci. Ubývají akutní lůžka a musí přibýt lůžka následné péče, ale i lůžka v sociálních ústavech. Poskytování péče musíme racionalizovat, aby bylo přiměřené, dostatečné i důstojné,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví a poslanec Jiří Mašek (ANO).

Kroky mají zahrnovat i zánik nebo přeměnu některých oddělení, která jsou výrazně prodělečná, nemají dostatečný počet výkonů nebo bojují s chybějícím personálem. Jedním z nich nejspíš bude porodnice v Rychnově nad Kněžnou.

Zavřená oddělení však mají nahradit nové provozy. Právě v Rychnově se počítá s novým oddělením následné péče, které má vzniknout v současné chirurgii a ortopedii. Ty se budou stěhovat do nového multioborového pavilonu s urgentním příjmem.

„Hovoří se také o rozšíření této péče v Novém Bydžově nebo Broumově. Plány na další rozšíření máme,“ ujistil Mašek. V Rychnově má vzniknout až 160 lůžek následné péče. Podle statistiků jich však bude potřeba až 470.

Péče o seniory přetěžuje záchranku

Stárnutí populace se projevuje už nyní. V pobytových sociálních službách stoupl počet klientů skoro o polovinu a pacientů s demencí je o 89 procent více než před deseti lety.

Záchranka eviduje za posledních 15 let nárůst počtu výjezdů k seniorům nad 75 let o 101 procent.

Lékaři oživovali těhotnou ženu se zástavou srdce, dítě zároveň přivedli na svět

„To znamená, že tady není dobře dobudovaná infrastruktura komunitních ošetřovatelských služeb a služeb v závěru života. Je potřeba s tím velmi významným způsobem pohnout, protože pak na to doplácí záchranka,“ připomněl Ladislav Dušek.

Stárnou lékaři, výhodou je fakulta

Současně se stárnutím populace však statistici upozorňují také na zvyšující se věk lékařů i sester. V některých odbornostech mají už nyní lékaři nad 60 let podíl přes 55 procent.

Kolem 15 procent je jich dokonce ve věku nad 70 let. Výhodou však je existence lékařské fakulty v Hradci Králové a také to, že letos má končit první posílený ročník, díky němuž z lékařských fakult vyjde až o třetinu více mediků než dříve.

„Registrujeme to na stipendiích, která máme uzavřená na dva roky dopředu. Skutečně to přijde, ale narážíme na naše limity v počtu školitelů,“ upozornil ředitel největší krajské nemocnice v Náchodě Jan Mach.

20. ledna 2025

Medici, než se stanou plnohodnotnými doktory, musí po škole absolvovat ještě atestace. Právě v tu chvíli hrozí jejich odchod z regionu.

„Získávat mladé lékaře se nám celkem daří. V porovnání s okolními kraji jsme na tom relativně dobře,“ sdělil předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Tomáš Halajčuk.

Je třeba aspoň 30 tisíc nových sester

Obdobná je situace i u všeobecných sester, jejichž průměrný věk je v regionu 47,3 roku. Čtvrtina z nich je starších 55 let a do důchodu půjdou právě tehdy, kdy počet seniorů atakuje vrchol. Kraj proto rozšířil kapacity středních zdravotnických škol a nově mohou sestry studovat také na Univerzitě Hradec Králové.

„Potřebujeme do 12 let vychovat v Česku všeobecné sestry pro 30 tisíc úvazků, protože do 15 let právě tolik tisíc sester odejde do důchodu. To se bavíme jen o zachování současného stavu. Musíme začít hned, protože na střední školy teď půjdou poslední silné ročníky. Když o 30 procent klesá porodnost, bude to za několik let znamenat o 30 procent méně studentů,“ varoval Dušek.

