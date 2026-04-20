Starý Ples má štěstí na dosud nedotčenou přírodu a zároveň smůlu, že leží nad žádaným stavebním materiálem.
Odpůrcům dobývání štěrkopísku na dohled od Josefova se už podařilo dotáhnout do konce snahu o prohlášení stošedesátiletého dubu uprostřed kritické louky památným stromem.
Případnou těžbu by vlastníkovi pozemku komplikovaly výjimečný rezervoár pitné vody pro okolí, evropsky významná Přírodní památka Stará Metuje i sousední ptačí park Josefovské louky.
Vrt pitné vody je 70 metrů hluboký a v této hloubce se vyskytují pesticidní látky. Je to alarmující, i když zatím hodnoty nepřesahují limity.