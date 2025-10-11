Mokřady Staré Metuje, na dohled barokní pevnost Josefov, vesnické letiště s trávou místo betonové ranveje a kaple svatého Huberta z roku 1690. Osada Starý Ples je ideálním místem pro chalupáře i mladé rodiny, které hledají únik z města.
Anebo spíš byla ideálním místem? Vesnice, která je částí Jaroměře, se nyní strachuje, že přijde o klid, podzemní rezervoár pitné vody, zmizí desítky druhů chráněných živočichů a obec začne pomalu zanikat.
Stále přemýšlím, jaké to má pozadí a proč čelíme takové masáži, že město je spojené s nějakou těžařskou společností. Je to absurdní.