Hradec odmítá předat ženě startovací byt, drží ho pro ukrajinské uprchlíky

Město lidem startovací byty přikleplo už na podzim, ale teď odmítá podepsat nájemní smlouvy. Řeč je o startovacím bydlení, o které je v Hradci kvůli sníženým poplatkům dlouhodobě extrémní zájem.

Město budoucí nájemníky startovacích bytů vybíralo v listopadu ve veřejné losovačce, k dispozici měly být na jaře, jenže když se mladá žena, která v losování uspěla, dožadovala nájemní smlouvy, dostalo se jí od radnice odpovědi, že byty jsou nyní kvůli uprchlické krizi zablokované.

„Je to špatně ze dvou základních důvodů. Za prvé: město musí dodržovat dohody. Za druhé: podobné případy nahrávají šiřitelům kremelské propagandy a podněcují tak nenávist proti válečným uprchlíkům, kteří potřebují naši pomoc,“ kritizuje postup úřadu opoziční zastupitel Pavel Vrbický (Piráti), na kterého se žadatelka o byt obrátila. Sama chce zůstat v anonymitě, protože se obává reakce okolí.

Rozhodli zastupitelé

Radnice se hájí tím, že nájemní smlouvu nemůže uzavřít kvůli rozhodnutí zastupitelstva z 1. března. Opozice tehdy prosadila, aby město vyčlenilo volné ubytovací kapacity pro uprchlíky.

„Nedostala jsem pokyn z radnice k uzavření smlouvy, proto ji uzavřít nemohu,“ hájí se ředitelka Správy nemovitostí Hradce Králové (SNHK) Jaroslava Bernhardová.

„Neradi bychom šli proti usnesení zastupitelstva. V případě, že ještě není uzavřena smlouva, pak je ten byt veden jako volný. Musíme si vyjasnit, zda máme tyto byty blokovat dále a jak postupovat s uchazeči, kteří byli vylosovaní. Předpokládám, že na nejbližším zastupitelstvu předložíme materiál, který to rozhodnutí upřesní,“ argumentuje náměstek primátora pro správu majetku Pavel Marek (ANO).

On sám je prý proti tomu, aby město startovací byty blokovalo, „ale někdo o tom musí rozhodnout“.

Opoziční zastupitel Vrbický se nad počínáním radnice pozastavuje. Byt, o kterém se v losovačce jednou rozhodlo, nepovažuje za volný, prý nečekal, že se na něj usnesení bude vztahovat.

„Zajímavé je, že jiné ubytovací kapacity zablokované nejsou. Zablokovaly se výhradně startovací byty. Takto jsme to nemysleli. Toto opatření podle mě udělali úředníci, protože neměli jiný pokyn. Přitom volné kapacity máme, jsou byty, kde je potřeba jen vymalovat nebo dát nové lino. To je všechno a okamžitě by se Ukrajinci mohli nastěhovat,“ míní Vrbický.

Piráti si nechali zpracovat přehled volných městských bytů. Z něj vyplývá, že hradecká radnice jich má k dispozici 73. Ne všechny lze však pro uprchlíky vyčlenit. Ihned k dispozici jsou podle Marka jen čtyři plus šest jednotek na ubytovně.

„Styděla bych se je nabídnout“

Třináct bytů je v městských domech v ulicích K. H. Máchy a Československé armády, ty však čeká kompletní rekonstrukce, jež se připravuje už několik let. Dokončení je v plánu za jeden až dva roky.

„To jsou úplně vybydlené byty. I po nějaké dílčí opravě bych se je styděla někomu nabídnout,“ vysvětluje Bernhardová.

Radnice odmítá, že by se nyní mělo místo kompletní přestavby přistoupit jen k rychlým dílčím opravám. „Kde je projekt a financování, tam nestojí za to jít touto cestou,“ míní Marek.

Jedenáct nových bytů má vzniknout v rekonstruovaném domě v Pražské ulici. Většina má být zkolaudována na jaře, zatím však není jasné, zda novostavbu dostanou uprchlíci, nebo čeští zájemci o bydlení. Podle ředitelky je dalších až 30 bytů průběžně blokováno kvůli drobným opravám či úmrtím původních nájemců.

„Už jsou sice vedené jako volné, ale je třeba počkat, až se vyřeší dědická řízení. Teprve pak se do nich dostaneme a zjistíme, jestli je opravíme za dva týdny, nebo zda musíme vypisovat výběrové řízení. Bude to trvat dva tři měsíce,“ říká ředitelka.

Skupina občanů už na začátku března vyzvala radnici k revizi volných městských bytů a k urychleným opravám jednotek, které by bylo možné uprchlíkům nabídnout. Město však zatím s navýšením rozpočtu na opravy bytů nepočítá. Odmítá také výzvu, aby omezilo obří investici do fotbalového stadionu a peníze nasměrovalo právě do bytů.

„To je z říše snů, fantazie a neznalosti. Jsou tu smlouvy, které nelze bez nějakých sankcí jednostranně vypovědět. Rušit investice, které už běží, by znamenalo ztráty daleko vyšší než zisk volných prostředků,“ odmítá návrhy náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).