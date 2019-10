Starostové z parlamentu se semkli proti krácení platů při kumulaci funkcí

Návrh poslanců ANO, Pirátů a SPD už schválila Sněmovna, schází jen podpis prezidenta. Krácení platů má snížit motivaci k hromadění funkcí a dalším efektem mají být o pokrácené odměny bohatší rozpočty měst a krajů.

Volební program Pirátů ostře kritizují poslanci a zároveň starostové Jan Birke (ČSSD) a Ivan Adamec (ODS) nebo vrchlabský starosta a senátor Jan Sobotka (nestr. STAN), kterých se paradoxně novela zákona nedotkne.

Starosta Trutnova Adamec i starosta Vrchlabí Sobotka jsou totiž ve svých funkcích neuvolnění, čímž se vzdávají části platu ve prospěch obce.

Uvolněný starosta Náchoda Birke sice pobírá plný plat, avšak jeho podstatnou část posílá na dobročinné účely.



„Nejde o to, že na poněkud jiné účely rozdávám statisíce, ale o to, že někteří, například hejtmanka Jana Vildumetzová tvrdí, je to spravedlivé. Není, protože se to týká jen a pouze starostů, hejtmanů nebo náměstků. A co takoví ředitelé škol, nemocnic, představitelé státních institucí, kteří jsou zároveň poslanci nebo senátory? I ti jsou placení z krajských nebo obecních rozpočtů. Není to spravedlivé, což mi vadí nejvíc. Starostové jsou na telefonu 24 hodin denně a ti z menších obcí jsou na všechno sami jen s účetní. A těmto lidem chcete sebrat plat. Že vám není hanba,“ zdůrazňuje Birke.

Nový zákon je vyloženě nefér

Ivan Adamec, jenž je starostou Trutnova už 21 let, by byl raději, kdyby místo škrtání platů začal od příštího volebního období platit zákon, který by zakazoval kumulovat funkce.

„To je něco jiného a rozuměl bych tomu. Nový zákon je ale vyloženě nefér, bere peníze za stoprocentní zodpovědnost a ještě odrazuje od toho být úspěšným. Je to cílené na ty nejnižší pudy a lidskou závist a navíc z osobních důvodů, protože se paní Vildumetzová, jež se najednou jako hejtmanka nechala zneuvolnit, potřebovala vymluvit z toho, co naslibovala voličům. Přijetí zákona o nekumulování funkcí by bylo spravedlivější,“ uvedl Adamec.

Náměstek hejtmana a senátor Martin Červíček (ODS) zdůraznil, že on nový zákon nepotřebuje. „Člověk se má chovat podle svého vědomí a svědomí a nepotřebuje k tomu zákony. Já jsem po zvolení do funkce senátora, aniž bych čekal na takový zákon, v nejbližší možné době požádal, abych byl ve své dosavadní funkci zařazen jako neuvolněný a pobíral tedy sníženou odměnu,“ podotkl Červíček.

Nespravedlnost cítí také Jan Sobotka, který stejně jako Adamec starostuje nepřetržitě už od roku 1998. „Samozřejmě jsme to probírali i v Senátu. Zákon respektuju a nemám s ním žádný problém, jen s malým dovětkem, že jej považuji za zbytečný a současně nespravedlivý, vždyť už teď jeden starosta to dělá jako neuvolněný, druhý svou mzdu dává na dobročinné účely,“ poukazuje starosta Vrchlabí.

Zákon naopak podporuje poslanec pirátů a trutnovský zastupitel Martin Jiránek, podle něhož jde o citlivé téma. „Naší vizí je, že člověk by se měl naplno věnovat jen jedné práci,“ říká Jiránek, který se po půlroce vzdal postu radního v Trutnově, protože zjistil, jak obtížné je kombinovat službu pro město a pro Sněmovnu:

„Měl jsem to u Pirátů hodně těžké, když jsem řekl, že zkusím být i radním na menším okresním městě. Přemluvil jsem je, ale po půl roce jsem to sám musel zrušit. Chápu argumenty, že v Poslanecké sněmovně sedí i rektoři nebo primáři, kterých se zákon nedotkne. Ale pojďme se o tom bavit. Beru to tak, že se nám podařilo něco vyjednat, i když bychom si představovali víc,“ sdělil Jiránek.

Předloha zákona má kromě snížení mzdy placených zastupitelů obcí a krajů a zároveň členům parlamentu na dvě pětiny také snížit motivaci k hromadění funkcí.

Voliči vědí devět let, že pobírám dva platy

Starostové, kterých se to týká, tvrdí, že nezanedbávají radnici ani Sněmovnu, byť za cenu ztráty volného času. „Voliči vědí devět let, že pobírám dva platy. Voliči si přejí, abych byl jejich zástupcem v Poslanecké sněmovně. Starostové jsou na telefonu 24 hodin denně. Stává se, že nějaký problém musíte řešit ve tři ráno,“ říká Birke.

„Kdybych nestíhal, nedělám to. Nemám pocit, že bych něco šidil, ale zase nemám volný čas. Více funkcí mi vždy vyčítali pouze političtí oponenti, nikdo jiný,“ přiznává Adamec.

I někdejší policejní prezident Červíček je přesvědčen, že coby senátor nešidí ani práci pro kraj. „S klidným svědomím mohu říct, že mého nasazení a výkonu se souběh funkcí nedotkl, a věřím, že to mohou potvrdit i ti, kteří mou práci i výsledky sledují. Ano, je to náročné a je třeba mít opravdu dobrý time management a pracovní i rodinné zázemí. Plánovat si čas efektivně a obklopovat se schopnými lidmi, mne ostatně naučila už moje předchozí profese,“ řekl Červíček.

Starostové a primátoři vydělávají podle velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, od 39 tisíc do 111 300 korun. Hejtmani pobírají přibližně mezi 117 200 a 128 900 korunami, které náleží primátorovi hlavního města. Základní plat poslance a senátora bez příplatků a náhrad činí 82 400 korun.