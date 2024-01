Starobylou radnici ve Vrchlabí čeká oprava, vznikne v ní infocentrum

Památce před deseti lety kvůli napadení dřevěných částí dřevomorkou hrozila demolice. Od roku 2013, kdy skončily záchranné restaurátorské práce, se však městu nedařilo najít pro architektonicky hodnotný dům naproti kostelu sv. Vavřince užití.

Nevyšel záměr vybudovat hornické muzeum ani se nepovedlo najít nájemce. Když se objevila možnost získat peníze na nové informační centrum z česko-polského dotačního programu, připravilo Vrchlabí projekt a miliony potřebné na rekonstrukci získalo. Uspělo se společným projektem se správami českého a polského Krkonošského národního parku.

„Budova dostane nový život a tím pádem i náměstí Míru zajímavý impuls. Dává nám to logiku. Také v jiných evropských městech bývá vedle kostela nebo historického centra kancelář infocentra,“ řekl starosta Vrchlabí Jan Sobotka (nestraník, Zvon).

Projekt počítá s rekonstrukcí všech místností, střechy a také zahrady, kde bude sezení pro turisty, stojany a dobíjecí stanice pro elektrokola. Do přízemí se přesune infocentrum, v patře s původními malovanými stropy vznikne výstavní sál. Oprava staré radnice vyjde na zhruba 20 milionů korun, dotace je asi 17 milionů.

„Během jara bychom chtěli mít vybraného dodavatele, aby se rekonstrukce mohla rozběhnout v příštím roce. Hotová bude v roce 2025,“ uvedl vrchlabský místostarosta Michal Vávra (nestraník, Zvon).

Zahrada se zázemím, doprovodné programy

V opraveném objektu bude úschovna batohů i veřejné toalety. „Informační centrum bude mít mnohem větší prostory než dosud a navíc zahradu se zázemím pro turisty, která dnes chybí úplně,“ dodal místostarosta.

Regionální turistické informační centrum (RTIC) Krkonoše dnes sídlí v městském úřadě v nedaleké Krkonošské ulici. Podle jeho ředitelky Kláry Hančové přestěhování umožní rozšířit nabídku pro zájemce: „Budeme moci dělat doprovodné programy, výstavy fotografií a třeba i dílničky pro děti.“

Regionální infocentrum má tři stálé zaměstnance, v sezoně pomáhá několik brigádníků. Před covidovou pandemií ho ročně navštívilo 30 tisíc turistů, pak nastal pokles. „Návštěvnost se zvedá, ale ještě nejsme na předcovidových číslech,“ poznamenala Klára Hančová.

Informační kancelář donedávna provozovala Správa Krkonošského národního parku na náměstí Míru v jednom ze čtyř historických domků. Po listopadovém otevření Muzea Krkonoš ve zrekonstruovaném augustiniánském klášteře se přesunula do vstupního objektu muzea. V roce 2025 by se tak infocentrum na náměstí opět vrátilo.

Radnice, holičství i byty

Není to přitom tak dlouho, co staré radnici hrozilo zbourání. Dřevěnou konstrukci totiž napadla dřevomorka. Mezi lety 2011 a 2013 proto proběhla rekonstrukce. Stavaři sanovali dřevěné části, opravili kamenné podezdívky a vyměnili okna. Do záchrany památky město investovalo 10 milionů korun.

Radnici chtělo pronajmout, žádného zájemce však nenašlo. I z toho důvodu, že by nájemník musel investovat do oprav interiérů. Město také plánovalo v historické radnici vybudovat hornické muzeum. Na projekt s rozpočtem 16 milionů už mělo stavební povolení, avšak nezískalo dotaci.

Původní radnice patří k nejstarším domům ve Vrchlabí, první zmínky pocházejí z roku 1596. Jako jediná z měšťanských domů měla podloubí a hlavní vchod podél delší strany. Radní v ní sídlili do postavení nové radnice na hlavním náměstí. Po roce 1737, kdy se vystěhoval starosta, se z radnice stal běžný měšťanský dům.

Na počátku 20. století budovu vlastnila rodina Möhwaldova. Ještě po druhé světové válce byl v přízemí malý obchod a holičství. Za komunismu a po sametové revoluci se zde nacházely byty.

Náměstí Míru se po rekonstrukci za 40 milionů korun otevřelo na jaře 2018. Travnatou plochu nahradila z velké části dlažba, před kostelem sv. Vavřince vznikl prostor s lavičkami, záhony květin a vodní prvek. Viditelnou dopravní změnou bylo zúžení silnice a zpřehlednění křižovatky.

Od roku 2022 je na náměstí první východočeský Poesiomat s 20 zvukovými nahrávkami. Z kovové roury s klikou zní zvuky Labe, namluvený recept na krkonošské kyselo nebo báseň Jaroslava Vrchlického. Úspěchy vrchlabských sportovců připomínají televizní komentáře.

Náměstí Míru ve Vrchlabí na záběrech před rozsáhlou rekonstrukcí:

5. dubna 2018

Ve stejné dotační výzvě jako Vrchlabí uspěl také Dvůr Králové nad Labem. Díky společnému projektu s polským městem Kowary dostane z Evropské unie 50 milionů na rekonstrukci domu na náměstí T. G. Masaryka, kam se vrátí informační centrum. Kromě toho zde budou výstavní prostory a dojde k revitalizaci zahradního parteru. Do nedaleké Švehlovy ulice se infocentrum odstěhovalo před třemi lety.

„V prvním patře budou prostory pro workshopy, dílničky a kancelář. V nejvyšším poschodí bude galerie a expoziční sál vhodný i na dočasné výstavy,“ popsal dvorský místostarosta Jan Helbich (ANO).