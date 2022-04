Hradec souhlasí s jednáním o zdražení stavby stadionu, uznal obtíže

Smlouvu o nejdražší zakázce v novodobé historii města podepsal Hradec Králové na den přesně před rokem. Vedení hradecké radnice ve středu připustilo, že se sdružením firem Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont zahájí jednání o zdražení.

Podle původních smluv měl multifunkční fotbalový stadion stát 568 milionů korun bez započtení DPH. Nová cena se může vyšplhat až o desítky milionů. A nejen to, Strabag by se rád domluvil i na prodloužení termínů. Datum 28. dubna 2023 coby dokončení tedy nemusí být konečné.

Stavební společnost adresovala městu už na začátku března dopis s požadavkem obnovení jednání o smlouvě „z důvodu podstatné změny okolností“.

Navzdory tomu, že žádost je stará pět týdnů, na stavbě arény je stále pracovní ruch. Minulý týden na hrací ploše přibyl už čtvrtý jeřáb, sloupy podpírající tribuny narostly do deseti metrů a lze si udělat i přesný obrázek o sklonu tribun i o vzdálenosti pláště nového stadionu od staré budovy se zázemím klubu.

Částka není vyčíslena

O jak vysoké zdražení chce firma žádat a na jaké je připraveno kývnout město, není zatím známo.

„Strabagu jsem už odpověděl, že po právním posouzení je možné o té věci jednat, ale svou žádost musí konkretizovat. Chceme znát, jaké důvody ji k tomu vedou a jaká by byla představa o navýšení. Dopisy (s žádostí o jednání, pozn. red.) už jsou v podstatě veřejné a víme, že ta částka zatím není vyčíslena,“ řekl Jiří Bláha (ODS), náměstek primátora pro oblast investic. Termíny pro začátek vyjednávání chce znát ideálně po dnešním kontrolním dnu stavby.

Bláha se nakonec vyjádřil i k otázce, zda má město nějakou maximální hranici nové ceny, i když z výrazu primátora Alexandra Hrabálka (ODS) se dal jasně vyčíst nesouhlas s jakoukoli předpovědí.

„Samozřejmě město hranici má. Já požádám předsedy zastupitelských klubů, aby se vyslovili, musíme dosáhnout dohody. Samozřejmě názor mít můžu, ale ve finále musí být takový, aby věc prošla zastupitelstvem. Když se na to podíváme matematicky, statistický úřad vyhlašuje míry inflace a nějaká cena krát míra inflace asi odpovídá, kde by se to možná mohlo pohybovat. Každý si to dokáže spočítat sám, vemte deset procent a matematiku,“ uvedl náměstek.

28. března 2022

Za předpokladu, že by město reflektovalo desetiprocentní inflaci, a tedy i zdražení stadionu, zaplatilo by skoro o 60 milionů víc. Inflace meziročně stoupla nikoli o deset, ale rovnou o 12,7 procenta.

„Mluvit o tom, co je případně možné, a říkat dopředu, kolik jsme ochotní dát, to je velmi předčasné a nechtějte to po nás. Zatím nemáme ani termín jednání. Každopádně cena i termíny jsou věci, které jsou dány smlouvou, takže by pravděpodobně muselo dojít k nějakému dodatku,“ doplnil primátor.

Zdražení materiálů i válka na Ukrajině

Prokuristé firmy Strabag v dokumentu, který má redakce MF DNES k dispozici, žádají obnovení jednání s městem a argumentují celosvětovým fenoménem, tedy skokovým nárůstem cen materiálů, který bývá často nedostupný. Podobně zdůvodňuje jednání o zpoždění termínů i zástupce společnosti Geosan Group, jenž navíc zmínil i nedostatek pracovních sil z válkou zmítané Ukrajiny.

„Aktuálně se potýkáme zejména s výpadky dodávek oceli a dalších materiálů a s bezprecedentním zdražováním těchto materiálů, které je ve vyšších desítkách procent. Stavba zatím jde podle sjednaného harmonogramu, ale absolutně nepředvídatelná a bezprecedentní situace na stavebním trhu může reálně ohrozit i termíny realizace,“ sdělila Edita Novotná, mluvčí společnosti Strabag.

Chápavě se tváří i náměstek Bláha. „Strabag argumentuje podstatnou změnou podmínek a asi všichni cítíme, že nastaly. Covid, pohyb cen stavebních materiálů, válka na Ukrajině, to všechno jsou věci, které určitě nemohli znát, když počítali svou nabídku, a neznali ani vysokou míru inflace. Jsou tu i materiály zpracované ministerstvem pro místní rozvoj i Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které říkají, že toto může podle zákona o zadávání veřejných zakázek vzít zadavatel v úvahu a může vyjednávat o změně ceny,“ konstatoval Bláha, který jako by hájil zájmy stavebníka.