Dokončení stadionu v Hradci se může protáhnout, zkomplikuje to začátek ligy

Smlouvu na stavbu multifunkčního stadionu v Hradci Králové podepsalo město se sdružením stavebních firem Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont před dvěma lety. Aréna mezitím zdražila na 650 milionů korun bez daně a je největší investicí města v novodobé historii.

Nyní radnice upozornila, že dva a půl měsíce před dohodnutým dokončením stadionu se začala spolu s fotbalovým klubem chystat i na variantu, že konsorcium zakázku nestihne a zasáhne to úvodní zápasy ligové sezony.

„Jsme si vědomi toho, že situace ve stavebním oboru je velmi nestabilní a komplikovaná. Nepochybujeme, že stavbaři dělají maximum pro to, aby se vše stihlo v řádných termínech a stále věříme, že se to podaří. Nemůžeme ale upozornění našeho správce stavby brát na lehkou váhu. Pokud z jeho pohledu hrozí, že se termín dokončení stavby nedodrží, musí si především fotbalový klub připravit záložní řešení pro úvod příští sezony, ačkoli jsme stavbaři stále ubezpečováni, že termín předání stadionu 30. června stihnou,“ říká primátorka města Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).

Možností, že se stavba arény zpozdí, se také na úterním jednání zabývalo představenstvo FC Hradec Králové.

„Pokud by se mělo jednat o dvě až tři kola úvodní soutěže, nepředstavovalo by to podle FC Hradec Králové neřešitelný problém a mohli by je odehrát venku,“ tvrdí primátorka.

„Z oficiálních zdrojů o žádném zdržení dokončení stadionu nevím, ale doslechl jsem se, že termín je opravdu vachrlatý. Zatím se nepřipravujeme ani na eventualitu, že bychom příští sezonu zahájili na jiném stadionu. Určitě nepředpokládám, že by šlo o více než například dva zápasy, ale moudřejší budeme po losování. Zatím věřím tomu, že ligu začneme na svém novém stadionu,“ podotýká předseda představenstva klubu FC Hradec Králové Jan Michálek.

Práce na stavbě pokračují

„Od správce stavby máme dokumenty, které upozorňují na možnost nedodržení plánovaného termínu dokončení stavby. Dokládají to také výstupy z posledních pravidelných kontrolních dnů na stavbě. Jejich odhad je takový, že by se stavba mohla zdržet o několik týdnů,“ popisuje náměstek primátorky pro oblast městských investic Lukáš Řádek(TOP 09).

Podle správce stavby má zpoždění identifikovaných částí přímý dopad do dokončovacích prací, kolaudace a certifikace budovy, které jsou podmínkou úspěšného dokončení.

Liga startuje 21. července. Klub, který bude arénu provozovat, přitom už dříve avizoval, že potřebuje i několik týdnů na to, aby stadion připravil.

Zpoždění stavby by znamenalo pro zhotovitelskou společnost Strabag vysoké pokuty z prodlení. V prvních dvou týdnech by musel počítat se sankcí sto tisíc korun, od třetího až 300 tisíc.

Společnost Grinity už dříve odhadla, že roční náklady na provoz stadionu mají činit asi 30 milionů korun, výnosy pak okolo 50 milionů. Městu záleží na tom, aby na provoz nemuselo nic doplácet. A protože stadion bude multifunkční, v sálech západní tribuny bude možno pořádat společenské akce pro 1 200 lidí a na hrací ploše lze postavit pódium a uspořádat koncert až pro 25 tisíc návštěvníků.

Radnice nyní řeší i to, jak energeticky náročný bude provoz stadionu. Stanovisko energetického specialisty po detailním rozboru Průkazu energetické náročnosti budovy ukázalo, že údaje mohou být podhodnocené.