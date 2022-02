Celý stadion v Hradci zaplatí město. Je to katastrofa, říká opozice

Od stále odsouvaného plánu hradecké radnice na opravy zanedbaných a zavřených severních teras už uplynulo deset let. Odhady nákladů jsou přes 200 milionů korun. Na stavbu multifunkčního fotbalového stadionu přitom mohlo město získat až 300 milionů jako dotaci Národní sportovní agentury (NSA). Ovšem pokud se nestane zázrak, dotace je pro Hradec ztracena.

Příklad severních teras může sloužit jako ilustrace, co si Hradec kvůli nepřiznané dotaci NSA s největší pravděpodobností bude muset odepřít. Zdá se, že budování stadionu za 568 milionů korun spořádá peníze, které město potřebuje na mnoho jiných projektů.

Teoretická naděje spočívá ve vyslyšení žádosti o zrušení celé dotační výzvy, v níž vězí celkem 900 milionů korun. V tak zásadní obrat však nevěří ani největší optimisté.

Co konkrétně je kromě havarijních teras ohroženo? Výčet může být aspoň podle opozice široký a truchlivý. Vedení města to vidí poněkud radostnější optikou.

„Těch 150 až 300 milionů korun by samozřejmě bylo velmi vítaných. Teď nelze mluvit o dopadech. Mrzí to, ale pro město to není žádná tragická věc a nic zásadního by to ohrozit nemělo. Například rekonstrukci Benešovy třídy jsme připraveni hradit z úvěru. Spíš jde o další investice, které se ukážou po kompletním zprovoznění stadionu. Ty bude nutné udělat a peníze se budou muset najít,“ řekl Pavel Marek (ANO), náměstek primátora pro oblast správy majetku města.

Podle něj jde například o úpravy v okolí stadionu, které nespadají do zakázky za 568 milionů. V této kapitole je i případná demolice 60leté východní tribuny, jež by zůstala stát 20 metrů od vyprecizovaného pláště zcela nové arény. Bourání je zcela v rukou zastupitelstva, kde má většinu opozice.

Právě podle ní bude mít nepřiznaná dotace pro město velmi vážné dopady. Účty za stadion totiž ještě nejsou konečné. „Staví se stadion, který sám o sobě nebude fungovat, a my vůbec nevíme, kolik milionů budeme muset ještě financovat, aby vůbec mohl fungovat. Vzniká obrovská díra, o které nikdo neví, kolik do ní ještě město bude muset nasypat,“ upozornil Martin Hanousek (Změna a Zelení). Poukázal na stále odsouvanou Benešovu třídu anebo revitalizaci Velkého náměstí, jež přitom měla začít už loni.

„Je to nepěkný dárek pro budoucí vedení. Město má omezený rozpočet na investice a ten na několik let úplně vyluxuje stadion. Hradec žádal o 300 milionů korun. Za takovou částku se dá postavit třeba jeden parkovací dům na některém ze sídlišť a zároveň jeden bytový dům s desítkami startovacích bytů. Po volbách bude zkrátka těžší sestavit rozpočet, který bude řešit dlouho neřešené problémy města,“ míní Aleš Dohnal. Podle Pavla Vrbického (oba Piráti) znamená konec šance na dotace od NSA poměrně jednoduché počty.

„Když to zaokrouhlím, Hradec má ročně přibližně 200 milionů na investice. Víc určitě ne, a když k tomu neseženeme dotace, víc prostě neproinvestujeme. Tím pádem máme škrtnuto rok a půl investic. Já jsem několik let asi z finančního hlediska největší odpůrce stadionu. Čtyři roky jsem se dozvídal, že na to máme našetřeno a že peněz máme dost. Je to ale prosté. Prostě když vidím, že mi odchází kotel, nejdu a nekoupím si playstation,“ říká Vrbický.

Podle něj si současné vedení jako priority vybralo fotbalový a současně i zimní stadion. „Tlačí megalomanské projekty jako například podzemní parkoviště pod náměstím, a přitom nám stojí Benešova třída, severní terasy a mnoho dalších věcí. Prozatím je předčasné tvrdit, kterých investic se neuskutečněná dotace dotkne, zamíchají tím totiž volby,“ pokračuje Vrbický.

HDK: Špatná zpráva pro městské finance

Investice do rozvojových projektů, do oprav městských bytů, rekonstrukce sociálních zařízení a pochopitelně evergreen jménem Benešova třída. To vše se nyní ocitlo na čekací listině potenciálně ohrožených investic podle Pavlíny Springerové (HDK).

„Dotace je obrovským zklamáním násobeným i tím, že vedení města se celou dobu tvářilo velmi sebevědomě a většina lidí žila v domnění, že dotace je na nejlepší cestě. Je to každopádně strašně špatná zpráva pro městské finance. Budeme půl miliardy v minusu (Hradec bude podle rozpočtu letos hospodařit se schodkem 507 milionů korun – pozn. red.) a věřili jsme, že toto minus dokážeme umazat tím, že budeme čerpat dotace. Nyní jsme ale v situaci, že celý stadion se bude muset zaplatit z našich peněz,“ řekla Springerová.

Podle ní město nedokázalo včas rozšifrovat rizika metody design and build, kdy stejná firma projekt nakreslí i postaví.

Hradec se brání

Podle informací MF DNES připomínkovala NSA především motivační účinek. Přestože dotační řízení stále pokračuje a je neveřejné, hradecká žádost údajně ztroskotala na doložení skutečnosti, že sportoviště bude pro více klubů nebo jestli jej bude možné pravidelně pronajímat. NSA také chtěla doložit předpoklad průměrného denního vytížení, užití sportoviště pro školy, veřejnost či ženské kategorie.

Město přitom kladlo velký důraz na multifunkci stadionu. Proto arénu obkrouží 600 metrů dlouhý ovál se čtyřmi drahami, uvnitř bude běžecká dráha, tělocvičny, ubytovací kapacity a venku amfiteátr nebo dětské hřiště.

Město nestojí o vysvětlení, proč zrovna jeho stadion ztratil naději na dotaci. Hradec rovnou chce, aby byla zrušena celá dotační výzva. Bránit se chtějí i Pardubice, Liberec a Zlín, který avizoval, že podává správní žalobu.

„Po celou dobu, kdy na agentuře naše žádost ležela, neměli jedinou připomínku, tudíž jsme žili v přesvědčení, že naše žádost je ve všech ohledech správná a bezchybná. Najednou jsme se dozvěděli, že je to jinak. Podle nás je to nekompetentní, nadzvedlo nás to a požádali jsme o zrušení celé soutěže. Já znám grantové soutěže a vím, jak to v nich chodí, ale s něčím takovým jsem se ještě nikdy nepotkal,“ upozornil hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS).