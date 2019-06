Hradec posvětil třetí soutěž na fotbalový stadion i přes sílící obavy

Potlesk fotbalových fanoušků sklidili hradečtí zastupitelé, když v úterý večer schválili vypsání soutěže na zhotovitele zcela nového stadionu. I přes děkovný aplaus však nelze zakrýt nepříjemné otázky, které stavba za tři čtvrtě miliardy korun vyvolává a na které vedení města neumí odpovědět.

Jen málokdo už se pozastavuje nad faktem, že fotbalisté Hradce by museli hrát rok a půl mimo domácí stadion. Daleko hlasitější výtky se trefují do astronomických nákladů, u kterých je navíc značně nejisté, zda dál neporostou. Další stížnosti míří na údajně uspěchaný tendr.

Podle některých názorů dokonce i koalice počítá, že se do výběrového řízení nikdo nepřihlásí, protože reálná cena je ještě daleko výš než další nový strop vedení města, tedy 740 milionů korun.

„Podle posudků vyhotovených nezávislými odborníky je reálná cena stadionu postaveného podle současného projektu téměř 900 milionů včetně daně. Koalice však od stolu rozhodla, že vypíše tendr na výrazně nižší částku, což nutně povede buď k navýšení nákladů během výstavby, nebo k nekvalitně odvedené práci stavební firmy,“ řekl například Aleš Dohnal (Piráti).

Ten předpověděl, že projekt do půl roku opět spadne pod stůl, protože je velmi pravděpodobné, že do výběrového řízení se nikdo nepřihlásí. Na jeho vystoupení reagoval zastupitel a současně hlavní skaut fotbalového Hradce Ladislav Škorpil (HDK).

„Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody. Vážení přátelé, my to postavit neumíme, protože neumíme ani vypsat výběrové řízení. Musíme si na to někoho najmout. A když už umíme, pro změnu se bojíme,“ konstatoval Škorpil.

„Možná, že by se lidé, kteří tu moralizují, měli zamyslet, jestli není chyba u nich, když stadion už třikrát narazil do zdi,“ oplatil mu Dohnal.

Do očekávané přestřelky koalice versus opozice se vložila Pavlína Springerová (HDK), podle které současné vedení města revizí projektové dokumentace a váháním ztratilo nejméně osm měsíců.

„Vzpomínám si na zastupitelstvo, kde se pan Bláha (náměstek primátora za investice - pozn. red.) bil v prsa a říkal, že to bude rychleji a levněji. Samozřejmě není,“ řekla Springerová.

„V listopadu nám pan Bláha slíbil, že za tři měsíce nám předloží další kroky, které definitivně povedou k vybudování stadionu, ale je skoro červenec a my se tady dál bavíme a dostáváme na stůl návrhy na zcela odlišné nastavení výběrového řízení nebo se dozvídáme, že se stadion má stavět v jedné vlně, a tedy se úplně mění koncepce. Máte jediné štěstí, že je to srdeční záležitost mnohých z nás, ale nikdo vám neodpáře, že jste nám lhali,“ zakončila Springerová vystoupení u mikrofonu.

Do vysokých nákladů se nečekaně opřela i náměstkyně

Koaliční rétorice - tedy vždy vystupovat proti opozici - se odvážně vymykala jen Monika Štayrová (ANO). Podle ní je sice zbořeniště současného sportoviště vina bývalého vedení, avšak nečekaně se opřela do současných odhadovaných nákladů.

„Přijde mi strašné, že vyhlašujeme zadání veřejné vyhlášky v době, kdy jsou investiční projekty jedny z nejdražších. Byla bych nejradši, abychom s tím počkali, přestože nám nikdo nemůže zaručit, že se cena sníží. Za tuto cenu mi to připadá nehorázné. Lidé chtějí hlavně opravené chodníky a silnice,“ upozornila Štayrová za poznámek fanoušků, kteří tato slova od náměstkyně evidentně nečekali.

Opozici s koalicí spojuje názor na příliš vysoké náklady. Jsou cítit obavy, že obě strany mají velké obavy, aby si město - slovy Miroslava Kalouska - neprožralo budoucnost.

Chybí výhled, jak to ovlivní další projekty, obával se Pirát

„Pro nás to byla obtížná otázka, protože částka je obrovská a máme obavy, aby to nezatížilo ostatní investice,“ řekl náměstek primátora Martin Hanousek (Změna).

„Z té částky mám obavu. Chybí mi výhled a nějaký model, jak to ovlivní další důležité projekty ve městě. Pouštíme se do tmy a nevíme, co to udělá s dalšími investičními akcemi, které můžeme dělat i za cenu brutálního zadlužení města,“ podotkl Pavel Vrbický (Piráti).

Obavy ze tři čtvrtě miliardy neskrýval ani někdejší náměstek za investice Jindřich Vedlich, který už v zastupitelstvu chybí: „Bez dotace a úvěru to bude opravdu velmi těžké. Také si musím postesknout, že kdyby se postupovalo podle materiálu, který jsem předložil já, už se od května mohlo stavět.“

Náklady by mohly snížit případné dotace, ty jsou však jen nejisté. „Jsme v intenzivním kontaktu s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a sledujeme všechny příležitosti, jak městskému rozpočtu ulevit případnými dotacemi. Na každý rok máme šanci dostat dotaci až 40 milionů korun. První bychom teoreticky mohli získat v případě, že by se do konce roku povedlo vysoutěžit zhotovitele,“ uvedla Štayrová.

Navzdory neskrývaným obavám zastupitelé tendr i navýšení finančních prostředků schválili. Kdyby vše mělo jít podle představ vedení města, Hradec by mohl soutěž vypsat ještě v červenci a stavba trvající jeden a půl roku by mohla začít už v příštím roce.

Stará tribuna se bourala už před dvěma roky: