Hradec by mohl hrát ligu na novém stadionu díky částečné kolaudaci

Možná už dnes bude uzavřená dohoda mezi městem a konsorciem stavebních firem, která bude znamenat, že v sobotu 5. srpna začne ohrožený zápas FC Hradec Králové versus Dynamo České Budějovice opravdu v Hradci. Zástupce společnosti Strabag již s postupem souhlasil, konečné slovo však budou mít na mimořádném jednání zastupitelé 1. srpna.

V úterý před šestou hodinou ráno se teprve podruhé rozsvítily čtyři osvětlovací stožáry stadionu za 650 milionů korun bez daně. Pod zářícími LED reflektory začala nakonec úspěšná zkouška elektrické požární signalizace, ke které by dnes měli hasiči vydat souhlasné stanovisko coby velmi důležitou součást kolaudace.

Na stavbě byl zároveň kontrolní den a právě při té příležitosti představil náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09) zástupcům firmy Strabag plán, který má odvrátit zmíněnou fotbalovou katastrofu, tedy až do konce letošního roku hrát všechny hradecké domácí zápasy na stadionu Plzně.

Částečná kolaudace

Řešením by měla být částečná kolaudace a také převzetí spoluzodpovědnosti zhotovitele nad konáním prvního zápasu.

„Je nepřijatelné, abychom převzali část stavby, která není zkolaudovaná. Převezmeme jen část stadionu, která je nutná a nezbytná pro konání fotbalového zápasu, tedy hřiště, tribuny a související zázemí. Nebudou dokončeny například ubytovací kapacity, které pro konání zápasu nepotřebujeme. K termínu prvního zápasu určitě také nebudou vyřešeny všechny povinné zkoušky a zaškolení personálu. Proto budeme chtít, aby zhotovitel nesl zodpovědnost za tyto části, ke kterým má kompetentní lidi. Neměli jsme možnost odehrát ani modelový zkušební zápas, kterých bylo naplánováno několik. Snažíme se během několika hodin dobrat dohody,“ řekl Lukáš Řádek.

Podle něj se stavba nachází v kritické fázi a trvá zhruba osmitýdenní skluz oproti dohodnutému termínu dokončení ke konci června: „Tempo, nasazení a také srdce všech, kteří se na stavbě podílejí, je naprosto nevídané a je znát obrovský pokrok především v posledních dnech. Stále však platí, že dokončování stadionu je v kritické fázi a právě proto je úspěšná dostavba absolutní prioritou vedení města. Cítíme se unaveni a pod tlakem. Stavba ani k dnešnímu dni není v předpokládané fázi dokončení.“

Z Rhodosu rovnou na stadion

Primátorka Pavlína Springerová se právě v pořádku vrátila z nečekaně adrenalinové dovolené na hořícím Rhodosu a první její cesta po návratu vedla na stadion.

„Všichni jsme se stali součástí reality show fotbalového stadionu. Spousta lidí komentuje proces a finalizaci výstavby a my bychom vše rádi uvedli na pravou míru. Naším plánem je, aby se 5. srpna hrál fotbal. K tomu je potřeba udělat ještě několik kroků a věříme, že se je podaří naplnit,“ upozornila primátorka.

Těmi kroky jsou konečné stanovisko hasičů, do konce týdne úspěšná kolaudace hygieny a bezpečnosti práce, rovněž zdárný proces certifikace arény od fotbalového svazu (FAČR), poté posvěcení dohody se Strabagem od zastupitelstva a nakonec konečné kolaudační razítko. Toto velké finále radnice očekává příští týden ve středu.

18. ledna 2023

Protože do 5. srpna se určitě nepodaří dokončit například ubytovací kapacity v tribuně, dětské šatny, jednu tělocvičnu anebo takzvaný sportbar, tyto části budou z kolaudace vyjmuty. Náměstek Řádek očekává, že kompletní kolaudace bude hotová do konce srpna: „Ale není to zásadní, protože většina stadionu míří k úspěšné kolaudaci.“

Stadion má už kolaudační razítka vodoprávních úřadů, prošel horkovod, příjezdové cesty i sadové úpravy. Schází jen budova.

Desítky nedodělků a hrozba odehrání všech podzimních domácích zápasů první ligy na stadionu Plzně by pro Hradec byla fotbalovou katastrofou. Vždyť například jeden zápas v Plzni by městskou pokladnu vyšel na zhruba 600 tisíc korun. Případné náklady by pak radnice vymáhala po společnostech, které stadion staví. Další rána by to byla i pro fanoušky a partnery.

„Je prodáno asi 2 150 permanentek a 250 permanentek partnerů. Je vyprodáno všech 14 skyboxů a z velké části celkového počtu 210 míst je vyprodaná také zóna VIP silver ve druhém patře. Také všechny reklamní plochy a panely jsou vyprodány,“ upozornil včera náměstek primátorky pro oblast sportu Miroslav Hloušek (ODS).