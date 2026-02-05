Nastávající matce selhalo srdce, zachránili ji i dítě. Teď Lucinku dojatě chovali

  17:04
Žena z Hradce Králové sedm měsíců po unikátním zákroku přinesla ukázat záchranářům usměvavou dceru. V pokročilém těhotenství matce selhalo srdce a zachraňoval ji celý tým zdravotníků. Zástava srdce u těhotných je přitom extrémně vzácná. Ženu se povedlo resuscitovat, podařilo se také zachránit ještě nenarozené dítě. To přišlo na svět císařským řezem.
Lékař Ondřej Mrňávek se zachráněnou holčičkou

Lékař Ondřej Mrňávek se zachráněnou holčičkou | foto: ZZS Královéhradeckého kraje, Jaromír Chalabala

Sedmiměsíční Lucie na návštěvě mezi zdravotnickými záchranáři
Sedmiměsíční Lucie na návštěvě mezi zdravotnickými záchranáři
Sedmiměsíční Lucie na návštěvě mezi zdravotnickými záchranáři
Šťastná maminka přinesla ukázat záchranářům sedmiměsíční Lucii. Žena v...
Nyní zdravotničtí záchranáři zveřejnili fotografie z dojemného setkání. Maminka si totiž přála osobně poznat lékaře a záchranáře, kteří k ní přijeli, a poděkovala jim za záchranu životů. Vzala s sebou i malou Lucii. Ta se narodila na urgentním příjmu hradecké fakultní nemocnice.

„Chvíli se vzpomínalo, jak sanitky uháněly městem. Jak starší dcera pomohla ušetřit důležité vteřiny, když seběhla šest pater, aby otevřela domovní dveře. I na to, jak moc byl pro manžela důležitý hlas operátorky, která s ním zůstala na telefonu,“ uvedla mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová na síti X.

„Děkujeme mamince, že nám dovolila sdílet s vámi momenty, kdy se kolegové radovali z malé Lucinky,“ doplnila.

Lékař Ondřej Mrňávek se zachráněnou holčičkou
Sedmiměsíční Lucie na návštěvě mezi zdravotnickými záchranáři
Sedmiměsíční Lucie na návštěvě mezi zdravotnickými záchranáři
Sedmiměsíční Lucie na návštěvě mezi zdravotnickými záchranáři
Neobvyklý zásah se odehrál loni 28. června. K bezvědomí těhotné ženy krátce před porodem vyjížděla lékařská posádka Ondřeje Mrňávka a posádka zdravotnických záchranářů. Operátorka tísňové linky 155 zahájila po telefonu asistovanou resuscitaci.

První sanitka dorazila už za čtyři minuty. Ukázalo se, že zástavu krevního oběhu způsobila závažná srdeční arytmie. První výboj byl bez efektu. Čtveřice zdravotníků se pokoušela o srdeční masáž, lékař se však kvůli nenarozenému dítěti rozhodl pro rychlý převoz do nemocnice. Poté se tam narodila zdravá holčička.

„Srdeční zástavy v pokročilém stupni těhotenství jsou nejen extrémně raritní, ale obvykle končí tragicky. Na úctyhodný výkon našich posádek a způsob vedení resuscitace jsme opravdu hrdí,“ uvedl v srpnu lékařský náměstek Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Anatolij Truhlář.

Lékaři oživovali těhotnou ženu se zástavou srdce, dítě zároveň přivedli na svět

Pacientka byla do druhého dne v umělém spánku a na umělé plicní ventilaci. Postupně se zotavovala. Pro případ opakování srdeční arytmie jí implantovali defibrilátor.

Ani nevěděla, co se stalo. Řekli jí to až po probuzení z kómatu. „Jako šťastná maminka chci poděkovat všem, kteří se podíleli na tak rychlé záchraně mě samotné i dcery Lucinky. Nebýt rychlosti sanitky, souhry doktorů při oživování a odbornému císařskému řezu, mohly jsme být jen smutnou vzpomínkou. Já jsem se probudila z kómatu a vše jsem se dozvěděla jen z vyprávění. Zastavilo se mi srdce čtrnáct dní před termínem porodu,“ svěřila se tehdy. Ocenila, že jí rehabilitace pomohla k návratu do běžného života.

Vedoucí lékař oddělení akutní kardiologie I. interní kardioangiologické kliniky Filip Varhaník řekl, že záchranu matky a dítěte v případě tak vzácné zástavy pokládá za malý zázrak. Ocenil, že záchranáři aktivovali multioborový tým už před příjezdem do nemocnice a že na urgentním příjmu lékař Jiří Tóth tento tým zkoordinoval.

