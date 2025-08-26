Lékaři oživovali těhotnou ženu se zástavou srdce, dítě zároveň přivedli na svět

  17:18
Velmi neobvyklý zákrok při extrémně vzácném stavu mají za sebou zdravotničtí záchranáři spolu s personálem Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Podařilo se jim zachránit ženu ve vysokém stupni těhotenství, kterou postihla srdeční zástava. Při zákroku také přivedli na svět její dítě. Oba jsou po dvou měsících v pořádku, žena dostala defibrilátor.

U těhotné ženy se zástavou srdce zasahoval lékař Ondřej Mrňávek s dalšími záchranáři. | foto: ZZS Královéhradeckého kraje, Jaromír Chalabala

V sobotu 28. června v 19:40 se rozezvučely pagery lékařské posádce Ondřeje Mrňávka i posádce zdravotnických záchranářů. Šlo o bezvědomí těhotné ženy krátce před porodem.

Operátorka tísňové linky 155 zahájila po telefonu asistovanou resuscitaci. První sanitka dorazila už za čtyři minuty. Oba týmy s výbavou vyběhly po schodech do šestého poschodí.

Závažná srdeční arytmie způsobila zástavu krevního oběhu. První výboj byl bez efektu. Lékař intuboval, záchranář stlačoval hrudník, další připravoval léky. Čtvrtý současně rukama odtlačoval břicho těhotné ženy tak, aby děloha s dosud nenarozeným plodem nestlačovala velké cévy, a srdeční masáž mohla rozproudit krev po celém těle. Srdce však stále nepracovalo.

„Hlavou mi běželo, že pacientku musíme co nejdřív dostat do nemocnice. S každou minutou resuscitace bylo dítě ohroženější,“ popisuje lékař Ondřej Mrňávek.

Za 17 minut funguje srdce, za 35 minut ve špitále

Po 17 minutách resuscitace se podařilo obnovit srdeční činnost. Lékař přes operační středisko aktivoval specialisty ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Žádal, aby na urgentním příjmu bylo vše připraveno k porodu císařským řezem a zároveň ECMO tým se speciálním přístrojem pro mimotělní oběh, pokud by se vyskytly komplikace.

Sanitka tam přijela po 35 minutách od přijetí výzvy a krátce poté se v královéhradecké fakultní nemocnici narodila zdravá holčička.

„Když jsem viděl, že to dopadlo dobře, rozklepaly se mi ruce i nohy a měl jsem slzy v očích. To se mi ještě nestalo,“ říká Ondřej Mrňávek, který zdůrazňuje zásluhy celého týmu.

„Srdeční zástavy v pokročilém stupni těhotenství jsou nejen extrémně raritní, ale obvykle končí tragicky. Na úctyhodný výkon našich posádek a způsob vedení resuscitace jsme opravdu hrdí,“ doplňuje lékařský náměstek Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Anatolij Truhlář.

Pacientka poté dostala intenzivní péči na specializovaných pracovištích fakultní nemocnice. Už druhý den ji lékaři mohli probudit z umělého spánku a odpojit od umělé plicní ventilace. Prošla řadou speciálních vyšetření a postupně se zotavovala. Pro případ opakování srdeční arytmie jí implantovali defibrilátor.

Vše jí řekli, když se probrala z kómatu

O tom, co se seběhlo, se žena dozvěděla až poté, co se probudila z kómatu. Za sebe i za dceru zdravotníkům poděkovala.

„Jako šťastná maminka chci poděkovat všem, kteří se podíleli na tak rychlé záchraně mě samotné i dcery Lucinky. Nebýt rychlosti sanitky, souhry doktorů při oživování a odbornému císařskému řezu, mohly jsme být jen smutnou vzpomínkou. Já jsem se probudila z kómatu a vše jsem se dozvěděla jen z vyprávění. Zastavilo se mi srdce 14 dní před termínem porodu,“ svěřila se.

Oceňuje, že jí rehabilitace pomohla k návratu do běžného života. „Již po dvou týdnech jsem byla doma. Dostala jsem defibrilátor, aby se situace již nikdy neopakovala. Po dvou měsících se mi krátkodobá paměť už téměř obnovila na původní stav. Lucinka má přes pět kilogramů a maminka musí zase přes pět kilo zhubnout. Jsme moc rádi na světě a připadá nám to jen jako dávná vzpomínka se šťastným koncem. Děkujeme všem za pomoc!“ uvedla dojatá žena.

Podle mluvčího nemocnice Jana Špeldy si pacientka přála zachovat soukromí, proto nemocnice neposkytla žádné záběry.

Vysoce ojedinělá záchrana, hodnotí lékaři

Vedoucí lékař oddělení akutní kardiologie I. interní kardioangiologické kliniky Filip Varhaník zdůrazňuje, že takovou událost zažije lékař jednou za život: „Srdeční zástava u těhotné ženy je extrémně vzácná. Skutečnost, že se podařilo zachránit život matce i dítěti, považuji za malý zázrak.“

„Zcela zásadní byla včasná přednemocniční aktivace multioborového týmu ze strany posádky zdravotnické záchranné služby. Profesionální a precizně zorganizovaná mezioborová spolupráce koordinovaná lékařem Jiřím Tóthem z urgentního příjmu fakultní nemocnice následně sehrála klíčovou roli v záchraně obou životů,“ řekl vedoucí lékař Varhaník.

Poděkování záchranářům i týmu zdravotníků v nemocnici vyjádřil i její ředitel. „Z lékařského hlediska se jednalo o ukázku mimořádné profesionality a bezchybné mezioborové spolupráce všech pracovníků, kteří se na záchraně podíleli,“ uvedl ředitel fakultní nemocnice Aleš Herman.

