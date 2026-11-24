Vyplývá to z informací hasičů, policie a Správy železnic.
Vlak narazil do zadní části autobusu, uvedla mluvčí policie Šárka Pižlová. Zdravotničtí záchranáři k nehodě vyslali i vrtulník, hasiči čtyři jednotky včetně autobusu z Hradce Králové.
Nehoda se stala na železničním přejezdu na silnici z Ohnišťan směrem na Chomutice. Přejezd je osazen značkou „stop“, světelné zabezpečení ani závory nemá.
Provoz na trati je přerušen. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu mezi Smidary na Hradecku a Ostroměří na Jičínsku. Přerušení provozu České dráhy odhadly do 10:30.